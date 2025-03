Green Deal EU může nabrat docela nový směr. Zavřené továrny VW by mohly posloužit výrobě zbraní, nebylo by to poprvé před 9 hodinami | Petr Prokopec

A není to náš nápad, tohle navrhuje armádní gigant Rheinmetall. A VW to neodmítá. Bruselu se tak s trochou nadsázky otevírá cesta, jak si zachovat tvář, Green Deal neodpískat a Evropu nepřivést na buben. Však u zelené bychom zůstali, akorát trochu jinak.

Donald Trump po svém návratu do Bílého domu opakovaně připomíná svého odhodlání přehodnotit roli USA v NATO. Po spojencích totiž chce, aby do obrany investovali víc, než si v posledních letech zvykli. „Pokud nebudou platit, nebudu je bránit,“ uvedl mimo jiné. Na to již ve stínu nedávných událostí zareagovala Evropská komise, která navrhla, že umožní jednotlivým členským zemím, aby využily národní rozpočty k navýšení výdajů na obranu až na 650 miliard Eur, tedy 16,27 bilionu korun, a to v horizontu příštích čtyř let. Peníze na to ale nemá nikdo, a tak sama EU zvažuje půjčku členským zemím ve výši 150 mld. Eur (3,75 bilionu korun), i když tedy v tuto chvíli též nemá nic.

Problémem evropských zemí nicméně je, že se po studené válce až na pár výjimek prakticky kompletně odzbrojily, a tak začínají z hodně nízkých pater. Pokud tedy mají navýšit svou obranyschopnost, bude třeba jednat rychle a intenzivně. Něco takového ale vyžaduje posílení průmyslové výroby, což se absolutně neslučuje s tzv. Green Dealem, který usiluje o pravý opak. Anebo ano?

Pokud si místo zelené ve smyslu ochrany přírody dosadíme zelenou ve smyslu posílení role armád, pak to najednou zapadá. A spojitosti mohou být ještě pikantnější, jak rozebírá Bloomberg. Současný Green Deal totiž devastuje evropskou výrobu Volkswagenu, „nový Green Deal” by ji ale mohl nakopnout. A není to jen hra se slovy, přesně to navrhuje zbrojní gigant Rheinmetall, který by podle svých slov mohl převzít zavírané závody Volkswagenu a použít je k výrobě tanků.

Na to už zareagoval i šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume, podle nějž je německá automobilka připravena radit ostatním při vývoji a výrobě armádních vozidel. „Máme zkušenosti a jsme ochotni přijít s radami, ale v současné chvíli je vše otevřené,“ sdělil Blume agentuře Bloomberg. Tím vlastně odkázal na kořeny značky, kterými se Němci donedávna příliš nechlubili, neboť svázány byly s Adolfem Hitlerem, na jehož popud Ferdinand Porsche vyvinu auto, ze kterého se postupně stal legendární VW Brouk. Ten se zpočátku vyráběl pouze v armádních variantách.

Němci jsou nicméně do výroby vojenské techniky zaháčkováni i nyní, a to skrze značku MAN, která má uzavřenou spolupráci právě s Rheinmetallem. Zkušeností má tedy opravdu na rozdávání, Brusel navíc VW a dalším automobilkám připravila živnou půdu. Branži tedy dost možná čeká podobná rošáda jako před 86 lety, jen v jiných kulisách a - snad - i za jiné motivace resp. jiné míře urgence. Ani tak ale z tohoto vývoje nemáme radost, opravdu ne.

Továrna VW v Osnabrücku je jednou z těch, které mají velmi nejistou budoucnost. V případě zavření by mohly posloužit armádní výrobě, navrhuje Rheinmetall. Foto: Volkswagen



Historie by se tak trochu opakovala. Však původní Brouk se začal vyrábět před druhou světovou válkou, ovšem jen v malém množství, než montážní linky začaly plně vytěžovat armádní verze. Něco podobného se nově může opakovat, sám VW se tomu nebrání. Foto: Volkswagen

