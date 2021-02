Greenpeace viní VW z podvodu, machinacemi se měl vyhnout pokutě 3,6 miliardy před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Technicky vzato má Greenpeace pravdu, jednak to ale není nelegální a především jde o přímý důsledek snah, na jejichž začátku stojí právě podobné ekologické organizace.

V prosinci loňského roku se poprvé v historii nejprodávanějším autem Evropy málem stal elektromobil. V Evropě bylo za poslední měsíc roku registrováno 27 997 exemplářů Volkswagen ID.3, což je stejné množství, jako za předchozí tři měsíce dohromady - lépe na tom byl s 30 073 registracemi pouze Golf.

Některá média hovořila o počátku elektrické revoluce, bylo ale jasné, že realita je jiná. Před pár dny jsme v článku o novém prvku výbavy právě modelu ID.3 mimochodem konstatovali, že „předpokládáme, že jeho druhá pozice v pořadí nejprodávanějších aut Evropy loni v prosinci byla dána hlavně snahou Volkswagenu uměle snížit své flotilové emise, a tedy registrací maxima aut na sebe sama a své dealery”. A pátrání organizace Greenpeace nyní tento předpoklad potvrdilo.

Pro tolik elektrických Volkswagenů jednoduše neexistují v Evropě zákazníci a automobilka se tímto způsobem snažila alespoň minimalizovat pokuty za překročení limitů flotilových emisí CO2. Ty se počítají ze všech prodaných aut, statistika ale nezkoumá, komu je auto prodáno. Elektromobily se loni započítávaly jako 2 x 0 gramů (skutečně) emisí CO2 na km, takže se VW vyplatilo na oko „prodat” vyrobená elektrická auta, protože buď mohl peníze dát sám sobě, nebo je spláchnout do toalety zvané rozpočet EU.

Že si vybral první možnost, nepřekvapí nikoho, třebaže míra může zaskočit. Greenpeace konkrétně uvádí, že jen v Německu byla loni v prosinci asi polovina prodaných ID.3 dodána zaměstnancům VW, stejně jako dealerům a leasingovým firmám. Poslední zmíněné entity jsou pak sice na papíře vedené jako nezávislé, často však patří přímo Volkswagenu. V dalších zemích, kde je o elektromobilitu kvůli absenci dotací menší zájem než v Německu (jako třeba v ČR), pak mělo být procento uměle prodaných ID.3 ještě vyšší.

VW tím měl podle Greenpeace zneužít situace a snížit tak průměrné emise své flotily na 95,5 gramu CO2 na km. I to je více, než pravidla dovolují a podle odhadů samotné firmy ji to bude stát přinejmenším stovky milionů Eur (5,16 a více miliardy Kč) na pokutách. Podle Greenpeace ale přesto unikl machinacemi unikl dalším 140 milionům Eur (3,6 mld. Kč) na pokutách, které by bez registrace elektromobilů na sebe sama apod. musel zaplatit.

VW se zatím k tomuto obvinění nevyjádřil, ani ale nečekáme, že by to udělal. Že se to stalo, nemáme nejmenší pochybnosti, není to ale nelegální a spousta lidí bude tvrdit, že i tímto způsobem se elektrický auta dostanou do provozu, čímž bude ekologii učiněno zadost. Spíše nás tak bude zarážet, když Greenpeace (či jakákoli podobná organizace) budou křičet, že se něco takového děje, když i o to po léta usilovaly.

Je třeba si uvědomit, že k podobným machinacím jakákoli deformace přirozeného tržního prostředí nevyhnutelně vede. Pokud řeknete, že domy s maximálně třemi okny budou osvobozeny od daně z nabytí nemovitosti, budou vznikat domy se třemi okny, i když se na nich později objeví další. Když řeknete, že o dotaci na farmu u Olbramovic může požádat malá nebo střední firma, požádá o ně malá nebo střetní firma, i když reálně bude patřit obřímu konglomerátu. A když řeknete, že elektrická auta uměle snižují pokutované flotilové emise CO2, budou se „prodávat”, i když je zákazníci nekupují.

Pokud tedy aktivisté tlačí na rozmach elektromobility bez ohledu na vývoj techniky a přání zákazníků a nebojí se horovat za přerozdělování v jejich prospěch, podobným dopadům se nemohou divit. Tím nechceme říci, že VW je svatý, měl proti podobným nesmyslům bojovat a ne jeden den hlásat, jak je elektrická mobilita skvělá a druhý si desetitisíce aut vyrábět sám pro sebe, protože je nemá komu jinému prodat. Celá situace tak nakonec jen podtrhuje, do jak zvráceného stavu věcí jsme se dostali - v zájmu ekologie vyrábíme nechtěná auta, kterými na oko zlepšujeme ekologickou bilanci těch chtěných. To přírodě jistě pomůže, dovolíme si pěkně poděkovat i za ni.

Volkswagen měl dle Greenpeace v prosinci zaregistrovat řadu většinu údajně prodaných ID.3 sám na sebe, protože přirozený ani dotacemi nabuzený zájem o něj není tak velký. Překvapit to může asi jen Greenpeace. Foto: Volkswagen

Zdroj: Greenpeace

Petr Prokopec