Hacker provalil specifikace nové nejlevnější Tesly, bude to auto oholené až úplně na kost

Konec amerických dotací vyžene ceny Tesel citelně výš a značka na to zkouší reagovat novým úplným základem. Ten se v rámci úspor zjevně nezastaví před ničím, i v rámci tria „volant, sedačky a kola” dojde na nepříjemné změny.

včera | Petr Prokopec

Foto: Tesla

Konec amerických dotací vyžene ceny Tesel citelně výš a značka na to zkouší reagovat novým úplným základem. Ten se v rámci úspor zjevně nezastaví před ničím, i v rámci tria „volant, sedačky a kola” dojde na nepříjemné změny.

Tesla prakticky od počátku své existence slibuje dostupný elektromobil. Nicméně spekulovaný Model 2 dosud nedorazil a podle všeho se jej ani v nejbližší budoucnosti nedočkáme. Mimo jiné i proto, že americká automobilka přesunula svůj zájem k robotickému taxíku. Od toho si sice slibuje zázraky, něco takového s ní ale při reálných schopnostech jejích autonomních technologií sdílí snad už jen ti nejnaivnější fanoušci mezi investory. Značka se tak od slov musela přesunout k činům, zvláště když americký parlament připravil elektromobily o federální dotace, se kterým lze počítat už jen do konce září.

Na tuto dotaci ve výši asi 157 000 Kč měl nárok i nejprodávanější vůz značky, tedy Model Y, který jinak v USA oficiálně startuje na 44 990 dolarech aneb 930 tisících korunách (u nás 1,1 milionu Kč). Není tak divu, že s prodeji na tom Tesla nikdy nebyla vyloženě špatně. Nicméně od října se logicky očekává zpomalení, pročež automobilka chystá jeho osekanou verzi. O té jsme se poprvé zmiňovali na konci července, kdy vyšlo najevo, že minulostí se u ní stane prosklená střecha či 8palcový zadní displej pro ovládání klimatizace.

Věcí, bez kterých se elektrické SUV bude muset obejít, je ale řádově víc. Hacker s přezdívkou GreenTheOnly, který už dřív provalil mnohá tajemství značky skrytá v jejím softwaru, totiž zjistil, že ořezaný Model Y přijde také o ambientní podsvícení, kterého se elektrické SUV dočkalo v rámci faceliftu. Jeho střechu pak bude zvenčí tvořit ocelový a uvnitř sklolaminátový panel. Mimo to bude mít jen manuálně ovládaná zpětná zrcátka a zpětná kamera přijde o vyhřívání.

Na zjednodušení dojde také u klimatizace, která přijde o centrální „airwave“ systém, i proto ostatně středový tunel již nebude navazovat na palubku. Sedadla pak bude možné ovládat jen podélně, stejně jako budou na výběr jen dva základní audiosystémy. Mimo to značka chystá úpravy v rámci podvozku, který nebude tak sofistikovaný. A aby toho nebylo málo, ve standardní výbavě bude chybět i aktivní monitoring tlaku v pneumatikách. Okleštěný Model Y by pak měl být rozpoznatelný na první pohled, neboť dále se dočká zjednodušených čelních partií a 18palcových kol se specifickým designem.

Je třeba dodat, že nic z výše popsaného zatím není oficiální a finální specifikace nakonec mohou být v detailech odlišné. Podobně zůstává nejasné, na jaké částce bude nový základní Model Y startovat a na kterém trhu se prvně objeví. Smysl by ale měl začátek prodejů Spojených státech, které by mohla následovat Čína. V Evropě by takové „holátko” mohlo fungovat třeba v Německu, u nás základní modely čehokoli moc nefrčí.


Takto vypadá faceliftovaný Model Y v celé kráse. Chystaná základní verze oproti tomu přijde o celou řadu prvků, jako je prosklená střecha či 8palcový zadní displej na ovládání klimatizace. Foto: Tesla

Zdroj: GreenTheOnly@X

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.