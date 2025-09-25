Hacker provalil specifikace nové nejlevnější Tesly, bude to auto oholené až úplně na kost
Petr ProkopecKonec amerických dotací vyžene ceny Tesel citelně výš a značka na to zkouší reagovat novým úplným základem. Ten se v rámci úspor zjevně nezastaví před ničím, i v rámci tria „volant, sedačky a kola” dojde na nepříjemné změny.
Tesla prakticky od počátku své existence slibuje dostupný elektromobil. Nicméně spekulovaný Model 2 dosud nedorazil a podle všeho se jej ani v nejbližší budoucnosti nedočkáme. Mimo jiné i proto, že americká automobilka přesunula svůj zájem k robotickému taxíku. Od toho si sice slibuje zázraky, něco takového s ní ale při reálných schopnostech jejích autonomních technologií sdílí snad už jen ti nejnaivnější fanoušci mezi investory. Značka se tak od slov musela přesunout k činům, zvláště když americký parlament připravil elektromobily o federální dotace, se kterým lze počítat už jen do konce září.
Na tuto dotaci ve výši asi 157 000 Kč měl nárok i nejprodávanější vůz značky, tedy Model Y, který jinak v USA oficiálně startuje na 44 990 dolarech aneb 930 tisících korunách (u nás 1,1 milionu Kč). Není tak divu, že s prodeji na tom Tesla nikdy nebyla vyloženě špatně. Nicméně od října se logicky očekává zpomalení, pročež automobilka chystá jeho osekanou verzi. O té jsme se poprvé zmiňovali na konci července, kdy vyšlo najevo, že minulostí se u ní stane prosklená střecha či 8palcový zadní displej pro ovládání klimatizace.
Věcí, bez kterých se elektrické SUV bude muset obejít, je ale řádově víc. Hacker s přezdívkou GreenTheOnly, který už dřív provalil mnohá tajemství značky skrytá v jejím softwaru, totiž zjistil, že ořezaný Model Y přijde také o ambientní podsvícení, kterého se elektrické SUV dočkalo v rámci faceliftu. Jeho střechu pak bude zvenčí tvořit ocelový a uvnitř sklolaminátový panel. Mimo to bude mít jen manuálně ovládaná zpětná zrcátka a zpětná kamera přijde o vyhřívání.
Na zjednodušení dojde také u klimatizace, která přijde o centrální „airwave“ systém, i proto ostatně středový tunel již nebude navazovat na palubku. Sedadla pak bude možné ovládat jen podélně, stejně jako budou na výběr jen dva základní audiosystémy. Mimo to značka chystá úpravy v rámci podvozku, který nebude tak sofistikovaný. A aby toho nebylo málo, ve standardní výbavě bude chybět i aktivní monitoring tlaku v pneumatikách. Okleštěný Model Y by pak měl být rozpoznatelný na první pohled, neboť dále se dočká zjednodušených čelních partií a 18palcových kol se specifickým designem.
Je třeba dodat, že nic z výše popsaného zatím není oficiální a finální specifikace nakonec mohou být v detailech odlišné. Podobně zůstává nejasné, na jaké částce bude nový základní Model Y startovat a na kterém trhu se prvně objeví. Smysl by ale měl začátek prodejů Spojených státech, které by mohla následovat Čína. V Evropě by takové „holátko” mohlo fungovat třeba v Německu, u nás základní modely čehokoli moc nefrčí.
Takto vypadá faceliftovaný Model Y v celé kráse. Chystaná základní verze oproti tomu přijde o celou řadu prvků, jako je prosklená střecha či 8palcový zadní displej na ovládání klimatizace. Foto: Tesla
simplified fiberglass headliner— green (@greentheonly) September 20, 2025
simplified cabin lighting (footwell only)
simplified seat controls (single axis)
no power mirror folding
no puddle lamps
no glass roof
no second row display
no tpms
simplified 18" wheels
Zdroj: GreenTheOnly@X
