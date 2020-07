Hamilton asi zapomněl, v jaké době žije, chce zvýšit plat, i když bere miliardu ročně před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mercedes-AMG F1

Třícípá hvězda na tom není dobře, ve velkém propouští a podle svého šéfa chystá drastické redukce platů všech. Její hvězdě Formule ale nestačí ani miliardová roční gáže.

Lewis Hamilton v poslední době nemluví ani tak o návratu do závodní sedačky, ale zejména o rasismu a nerovnosti, které jsou prý nadále součástí šampionátu Formule 1. Něco takového ale jediný pilot tmavé pleti na roštu již nehodlá dále přehlížet, místo toho chce v zájmu jednoty bojovat až do vítězného konce. Současně ale platí, že bere nejvyšší plat ze všech pilotů na roštu a přesto mu to není dost. Pro další rok požaduje jeho zvýšení.

Než se dostaneme dále, je třeba připomenout, že Hamiltonovi letos u Mercedesu končí smlouva. Britský pilot dosud ročně pobíral 36 milionů liber (cca 1,06 miliardy korun), díky čemuž se s majetkem ve výši 224 milionů liber (6,62 mld. Kč) stal nejbohatším sportovcem, jaký z ostrovního království pochází. Nicméně jak naznačuje deník Daily Mail, s novým kontraktem Hamilton požaduje navýšit svůj plat na 40 milionů liber (1,18 miliardy korun) za rok.

Je nutné uznat, že ač jde o nemalou částku, Hamilton je dnes jasně nejúspěšnějším pilotem. Kromě zisku šesti titulů a výhry více než poloviny všech závodů, které se jely za posledních šest let, je totiž velmi aktivní i na sociálních sítích či ve světě módy a hudby. Jako takový je tedy tím správným ambasadorem pro samotný sport i kteroukoliv značku, s níž spojí své jméno. Vše má ovšem jeden háček, a to je koronavirus, respektive krize, která začíná válcovat celý automobilový svět.

Jedním z nejvíce zasažených výrobců je přitom Mercedes, který měl problémy již před příchodem pandemie, a to kvůli dieselovým kostlivcům a vysokým investicím do elektromobility. Značka proto loni oznámila, že bude nejen propouštět a redukovat své portfolio, s příchodem koronaviru pak jen dodala, že čistky budou ještě větší. Nejnověji tak šéf třícípé hvězdy Ola Källenius oznámil, „drasticky” sníží platy všem. Jak s tím jde dohromady Hamiltonův požadavek, nemáme tušeí.

Abychom tedy vše zrekapitulovali, na jedné straně máme automobilku, která musí propouštět ve velkém a „přeživším“ této čistky drasticky sáhne na platy. Do toho poté vstoupí pilot Formule 1, který již předtím vydělával mnohonásobně více než kdokoli jiný pracující pro Mercedes a který má plná ústa slov o jednotě, ohleduplnosti a táhnutí za jeden provaz. Přesto chce, aby se s ním zacházelo úplně opačně. Už takový požadavek je mnohými logicky považován za nemístný.

Jsme opravdu velmi zvědavi, jak jednání o nové Hamiltonově smlouvě dopadne. Dá se však předpokládat, že pokud si britský pilot zvýšení platu vymůže, pak se na třícípou hvězdu snese opravdu veliký hněv. Pokud by si Hamilton s Mercedesem neplácl, bude si muset najít místo jinde. Asi by s tím ve své pozici problém neměl, někdo jiný z již domluvených pilotů ve špičkových stájích by ale musel od válu.

Změnu barvy monopostů a týmových overalů Lewis Hamilton uvítal, dle něj jde o vítaný příklad boje za vyšší rovnoprávnost a jednotu. To je však něco, čeho sám evidentně není schopen. Foto: Mercedes-AMG F1

Zdroj: Daily Mail

