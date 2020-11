Hamilton naznačil, že po letošní sezóně skončí, nižší plat je jen jeden z důvodů před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mercedes-AMG F1

Lewis Hamilton se zdá být na koni a na nejlepší cestě k tomu stát se statisticky nejlepším pilotem historie Formule 1, sám ale říká, že už příští rok nemusí jezdit. Maximální plat „jen” 700 milionů Kč ročně je jedním z důvodů.

Šampionát Formule 1 se po dlouhých 14 letech vrátil o uplynulém víkendu do italské Imoly. Tedy na okruh, který je neoddělitelně spojen s Ayrtonem Sennou, jehož živo tam po těžké havárii naneštěstí vyhasl. O to více se nejspíše Lewis Hamilton snažil, aby dosáhl vítězství a mohl se tak ještě více přiblížit svému dětskému hrdinovi. Na pódium jej přitom doprovodil i Valtteri Bottas, jehož druhé místo napomohlo Mercedesu k zisku již sedmého titulu mezi týmy v řadě. Německá stáj tak překonala rekord Ferrari z počátku milénia.

Jakkoliv ovšem třícípá hvězda dosáhla mimořádného úspěchu, oči všech byly po tiskové konferenci stočené právě na Hamiltona. Britský pilot totiž naznačil, že příští rok by už ve Formuli 1 nemusel působit. A jakkoliv se šéf stáje Toto Wolff posléze pokusil jeho slova mírnit, reálně odchod zatím ještě šestinásobného mistra světa hrozí. Stojí za tím hned několik okolností, které začínají královskou motoristickou disciplínu výrazně ovlivňovat.

Není třeba asi nijak sáhodlouze rozvádět, že v důsledku koronaviru se razantním způsobem proměnil celý svět. Řada lidí již přišla o práci, další řádce to nadále hrozí. Hamilton se přitom stále více profiluje jako aktivista, pro kterého jsou na prvním místě ostatní, a poté je teprve on sám. I proto ostatně v minulých měsících veškerá jednání o nové smlouvě odmítal jako nevhodná. Je totiž pochopitelné, že jeho požadavky nejsou z nejnižších.

Momentálně totiž již existuje pouze malá matematická pravděpodobnost, že se britský pilot letos nestane znovu mistrem světa. Na svém kontě tak bude mít sedm titulů, čímž vyrovná rekord Michaela Schumachera. Statisticky se přitom stane nejúspěšnějším jezdcem historie, pročež by mu každý tým velmi rád nadbíhal. Nicméně dovolit si jej bude moci pouze Mercedes, Ferrari má pro příští rok již obě sedačky obsazené.

Dosud měl Hamilton brát zhruba 40 milionů dolarů (cca 933 milionů Kč) za rok, smlouvu se značkou však podepisoval před několika lety s menším počtem titulů u svého jména. Už dříve se proslýchalo, že si chce říci o daleko vyšší sumu. A nikdo by se ani nedivil Mercedesu, kdyby mu ji s velkou ochotou vyskládal na dřevo. Jenže normální by to bylo před příchodem koronaviru, nikoliv nyní, kdy pandemie dopadla i na výrobce.

Všude se tedy utahují šrouby, ostatně v rámci Formule 1 byly zavedeny dokonce nižší nákladové stropy, než s jakými se původně počítalo. A co více, těsně před schválením je i strop pro platy pilotů, kdy by každý tým měl od roku 2023 k dispozici pouze 30 milionů dolarů (cca 70 milionů Kč) pro jezdce. I kdyby tedy Bottas bral úplnou almužnu, pro Hamiltona by nový kontrakt znamenal obrovský sešup. Pravidla by tedy dovolovala na piloty vyčlenit více, ale výměnou za omezení rozpočtu na techniku, ani to tedy není řešení.

Pokud by ovšem britský pilot odešel nyní, tedy v době, kdy jeho jméno otevírá naprosto každé dveře, rozhodně by si nemusel finančně pohoršit. Právě naopak se mluví o tom, že Hamilton se hodlá angažovat v módní, hudební i zábavní branži. Díky aktivismu jej pak na sociálních sítích sledují desítky milionů fanoušků, což představuje dokonalou zákaznickou základnu, která na něj nemusí být za pár let už tolik zvědavá.

Kromě toho je tu ještě jedna okolnost. Hamilton má v rámci Mercedesu a vlastně i celé F1 výsadní postavení, kdy si může dělat prakticky cokoliv. Za tuto svobodu vděčí hlavně Wolffovi, ten však na konci roku hodlá ustoupit do pozadí. Vedení týmu se tedy změní a Hamiltonovi by tato změna nemusela vyhovovat.

Možností samozřejmě je podpis smlouvy na jeden rok, přičemž na konci příští sezóny by Hamilton měl zcela jasno o tom, zda mu nové týmové uspořádání vyhovuje. Navíc by v té chvíli nejspíše byl osminásobným mistrem světa a tedy absolutním rekordmanem. Ovšem zároveň by musel bojovat i s vlastní stájí, neboť ta by jej již tak moc nepodporovala, pokud by věděla, že se blíží okamžik rozchodu.

Ač tedy Hamilton dříve prohlašoval, že bude závodit ještě mnoho dalších let, v letošním roce se evidentně odehrálo mnoho věcí, které mění nejen svět, ale i jeho přístup k věci. Ostatně i ona Formule 1 se letos kvůli koronaviru jede bez diváků. Nelze se tak divit, že Brit mění názor a zvažuje, že by odešel na absolutním vrcholu - v současné chvíli nemůže říci, jak bude Formule 1 vypadat v příštím roce nebo během těch následujících.

Lewis Hamilton s týmem a hlavně Toto Wolffem oslavoval zisk sedmého Poháru konstruktérů v řadě. Ovšem právě stažení stájového šéfa do částečného pozadí na konci sezóny jej motivuje k odchodu z F1. Foto: Mercedes-AMG F1

Zdroje: Jalopnik, ESPN, RaceFans

