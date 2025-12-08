Hamiltonův snový projekt vlastního supersportu s V12 a manuálem byl prý zrušen, neskončí i samotný pilot?
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Legendární britský pilot sice dostal smlouvu na „několik let”, letos ale ve Formuli 1 jezdil takovou bídu, že se pro maranellskou stáj stává drahým špásem s omezeným přínosem. Pokud mu skutečně zrušila jeho vysněný projekt silničního supersportu, něco to znamená.
Za sebou máme poslední letošní závod Formule 1. Ten vyhrál Max Verstappen, novým mistrem světa se ale i přesto stal Lando Norris, který dojel třetí. Nizozemskému pilotovi chyběly dva body, což je fascinující konstatování, uvážíme-li, že jich po letní přestávce na vedení v šampionátu ztrácel 104. Stačilo tak velmi, velmi málo, abychom byli svědky daleko největšího obratu v průběhu sezóny v historii ef-jedniček.
Ale nestalo se a můžeme se donekonečna bavit o tom, co mohlo být jinak, aby se to povedlo. Stejné dva body Brit dostal k dobru v předchozí Velké ceně Kataru, kde jezdec Mercedesu Kimi Antonelli udělal chybu a přišel o jednu pozici právě ve prospěch Norrise dvě kola před cílem. Ještě o víc přišel Verstappen v Mexiku kvůli dost nesmyslnému virtuálnímu safety caru v závěru velké ceny, víc mohl získat zřejmě i v Brazílii, kdyby nezajel naposledy do boxů nebo v posledních kolech předjel znovu Antonelliho, pak tu byla výměna pozic McLarenů v Monze, selhání týmu i Verstappena ve Španělsku a Velké Británii, opět Antonellim zaviněné vyřazení Maxe V. v Rakousku atd. atd. Ale to je tupé teoretizování - na „co by kdyby” se nehraje, každý někde získal a někde ztratil a na konci někdo musel mít bodů nejvíc. Byl to Norris, který slaví návrat titulu do rukou Brita.
Jen závidět mu tak může předchozí britský šampion Lewis Hamilton, pro kterého byl letošní rok vůbec prvním v barvách Ferrari. A mělo to být něco. Vlastně i bylo, jen úplně jinak, než mnozí (my opravdu, ale opravdu ne...) čekali. Britský jezdec nejen že ani jednou nevyhrál (vyjma Sprintu v Číně, ale to není velká cena), ale dokonce se poprvé ve své kariéře ani nepostavil na bednu. V posledních třech závodech se mu navíc ani nepovedlo postoupit z první části kvalifikace. Celkově pak získal jen 156 bodů, tedy o 86 méně než jeho kolega Charles Leclerc, který jej rozválcoval přesně tak, jak jsme očekávali. Ferrari se tak nutně musí ptát, zda jeho angažmá nebylo chybou. Jeho auto nestálo za moc, ale podívejte se, co s ním prováděl Leclerc... A co dokázal Carlos Sainz s Williamsem, který musel kvůli Hamiltonovi odejít letos si hned dvakrát dojel pro třetí místo.
Problémem pro Brita je navíc to, že Ferrari jede podle letitého mustru. Pokud tedy závodník boduje a vyhrává, je v přízni. Jakmile ale vykazuje podobné výsledky jako Hamilton, začíná se mluvit o odchodu bez ohledu na to, kým je a jakou má aktuálně smlouvu. Podle stávajícího kontraktu by Brit měl v Maranellu zůstat dál, ale skutečně to tak bude?
Jak se zdá, na románku Ferrari a sedminásobného mistra světa se objevují trhliny, neboť ani jeho marketingový potenciál s těmito výsledky nevzkvétá. Proto mělo poslat k ledu jeho vysněný projekt silničního auta, ke kterému se krátce po příchodu do Itálie přihlásil.
Na počátku roku zmínil, že chce vzkřísit Ferrari F40, tedy jedno z nejikoničtějších aut všech dob. Oproti originálu by ale novinku měl pohánět dvanáctiválec. Spárován by navíc byl s manuální převodovkou, což projekt F44 odkazující na Hamiltonovo startovní číslo činilo opravdu lákavým. Vyvinout takové auto by pro značku, která s manuály skončila před víc než dekádou, bylo opravdu nákladné, ale dokud Hamilton připomínal Midase, mohlo se to Ferrari snadno vyplatit.
Kdyby tedy Hamilton v šampionátu bodoval a držel si svou úroveň, asi by nebylo o čem mluvit. Jenže jak bylo řečeno, na to nedošlo. A tak má Brit smůlu, jak zmínil dlouholetý komentátor F1 Giorgio Terruzzi ve svém podcastu citovaném Everyeye.
„Řeknu vám jeden příběh, který pochází přímo z Ferrari. Jmenuje se F44, a jde o model, po kterém se Hamilton ptal. Myslel si přitom, že bude uspokojen, že tento vůz zamíří do výroby,“ uvedl Terruzi. Tento projekt ovšem „zemřel“.
Rozhodnutí automobilky mělo Hamiltona naštvat, ovšem jak uvádí další novinář Pino Allievi, tady vážně nebylo jiného . Ten vzpomněl na loňskou zimu, kdy se nemluvilo o ničem jiném než o přestupu britského pilota. Jenže co původně vypadalo jako sen, z toho se stala noční můra. Hamilton navíc své špatné výkony na trati neslavně okomentoval tím, že „je to hrozné. Na příští sezónu se vůbec netěším.“ Pak se za tato slova omlouval s tím, že to řekl v „zápalu okamžiku”.
„F40 slavilo 40. výročí Ferrari. Uděláte ale model F44 pro plačícího jezdce? Jen si pomyslete na to, co by takový vůz evokoval,“ dodal Allievi. Návrat manuálního Ferrari je tedy pro nejbližší budoucnost mimo hru. A jsme opravdu zvědaví, zda se nakonec bez sedačky neocitne i sám Hamilton. Takový konec kariéry by totiž pro sedminásobného mistra světa byl opravdu velmi hořký.
Ještě na počátku roku se Hamilton radostně fotil vedle ikonického F40 a zmiňoval, že by rád dostal do výroby jeho duchovního nástupce. Tehdy přitom byla automobilka projektu F44 nakloněna, ovšem špatné počínání pilota na trati nakonec vedlo k jeho zrušení. Foto: Ferrari
