Hazardní sázka Porsche firmu dál rozkládá. Zavírá tři divize včetně celé továrny na baterky, 500 lidí má padáka
včera | Petr Miler
Je čas pověsit nesmysly na hřebík a začít se znovu věnovat podstatě automobilového byznysu, hlásá automobilka. A je to správná cesta, jen nás asi nikdy nepřestane udivovat, jak se firma dokázala jen a pouze vlastními nesmyslnými rozhodnutími dostat tak daleko do slepé uličky.
Bylo to absurdní už tehdy, z dnešního pohledu je ale jen absurdnější, že se Porsche svého času se vší vážností tvářilo, že i jeho budoucnost je elektrická. Nedávalo to nikdy žádný smysl - firma dělá převážně auta, která se pro elektrifikaci nehodí svou podstatou, využitím anebo charakterem. A kdyby dosáhla na 20 procent elektrických prodejů vybraných modelů či jejich derivátů, mohla by si plesat.
Němci ale řekli 80 % do roku 2030 a 100 % někdy později. A mysleli to sakramentsky vážně - tak vážně, že dokonce zařízli svou dojnou krávu, ze které tryská mléko i nad hrobem, a nahradili jej elektrickou kozou, ze které marnost tryská už v kolébce. A neskončili s tím, jeli dál, venku už je další podobný omyl a další se pekl, až asi dvě minuty před dvanáctou to někdo (a docela by nás zajímalo, kdo to vlastně byl) zastavil.
Nyní se Porsche tedy vrací ke spalovacím motorům, mění management, zbavuje se podílů v jiných firmách, zavírá divize spojené s elektrifikací a propouští, aby stabilizovalo své finance a vrátilo se ke zdravě ziskovému hospodaření. Nedávno dokonce dobrovolně ztratilo poslední zbytky kontroly nad Bugatti, nyní znovu ťalo do živého. Jen trochu méně živého.
Firma v prvé řadě potvrdila, že zavírá firmu Cellforce, jak se poprvé začalo proslýchat už loni. Cellforce byl podnik na vývoj a výrobu baterií pro elektromobily, protože ale Porsche nehodlá na takových autech dál stavět a nevymyslelo nic, co by dávno neznali v Číně, společnosti a její továrny se rozhodlo zbavit. Nejprve doufalo, že její aktivity převezme někdo jiný, to se ale nestalo, a tak končí a rozprodána budou maximálně zbylá aktiva. „Cellforce nemá dostatečně dlouhodobou perspektivu pro další životaschopnost,” uvádí Porsche. 50 lidí má padáka, zbytek bude pohlcen mateřskou firmou.
Dalším „barákem na odstřel” se stala společnost Porsche eBike Performance, která se zabývala vývojem a výrobou elektrických kol. Ani v tomto byznysu dál Porsche nechce dělat a odvolává se na „zásadně změněné tržní podmínky pro systémy pohonu elektrokol”, což mu nikdo soudný nebaští. Nezměnilo se nic krom odhodlání automobilky na tomto poli působit. Zájemce o tuto znovu stoprocentně dceřinou firmu se též nepodařilo najít a též končí i s 360 zaměstnanci.
Poslední obětí této čistky svého druhu je divize Cetitec, která se specializovala na poradenské služby pro automobilový vývoj právě v oblasti elektromobility. Porsche znovu vidí svou budoucnost jinde, a tak i Cetitec končí bez náhrady, padáka má 90 lidí v Německu a Chorvatsku. „Porsche se musí znovu zaměřit na své hlavní podnikání,” řekl k těmto jistě nepříjemným krokům nový generální firmy ředitel Michael Leiters a řekl, že jde o „nezbytný základ pro úspěšnou strategickou reorganizaci”, která firmu nutí i k bolestivým škrtům.
Změny dále probíhají i uvnitř Porsche, které sáhlo do svého vedení, když po zrušení samostatné divize Car-IT odvolalo z rady ředitelů Sajjada Khana. I to je pozoruhodný krok a silná změna v uvažování, neboť Porsche před několika lety vytvořilo specializovanou divizi i s pozicí v nejužším vedení, aby do svých řad získalo Sajjada Khana z Mercedesu.
Khan byl pověřen „modernizací infotainmentu a digitálních zážitků Porsche”, je to právě jeho vliv, který z interiérů aut typu elektrického Cayenne udělal dost nevalně přijatou věc. A jen loni za to bral odměnu 1,4 milionu Eur (34 milionů Kč). I zde zřejmě Porsche pochopilo, že jeho budoucností by neměly být interiéry, které vypadají jako parodie na kabiny Mercedesu, které jsou samy parodií toho, čím by vnitřek prémiového auta měl být.
Porsche se tedy mění před očima. Snad k lepšímu. Nedělejme si ale iluze, že to bude rychlý a bezbolestný proces - firma je tak hluboko v pr... oblémech, že se z nich bude dostávat zřejmě ještě roky.
Elektrokola Porsche končí, stejně tak továrna na baterky Porsche, „elektrické poradenství” Porsche a divize zaměřená na digitalizaci jeho aut. Jsou to kroky správným směrem, bohužel zatím stále malé a poněkud pozdní. Foto: Porsche
Zdroj: Porsche
