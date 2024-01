Hertz levně rozprodává nechtěné a poruchové elektromobily, jen tři roky staré Tesly jsou k mání za pakatel před hodinou | Petr Miler

Jedna z největších autopůjčoven světa už dobře ví, že se se svými elektrickými plány přepočítala, teď přišel čas na druhou fázi - návrat na zem. Ten bude pro Hertz drahý už potřetí, neboť elektrických aut se bude muset nějak zbavit. A už startovací ceny jsou velmi nízké.

„Velký vystřízlivění, chlape,” tahle slova si už navždy budu pamatovat jako zhodnocení asi rok trvajícího manželského svazku ze strany jednoho mého známého. Něco podobného si během loňského roku prožila vzkříšená autopůjčovna Hertz, která si z pro nás naprosto nepochopitelných důvodů dala asi před dvěma lety za cíl koupit 340 tisíc elektromobilů, které by tím v její asi 505tisícové flotile zabraly dvě třetiny (!) všech provozovaných aut.

Něco takového bylo stejně utopické jako plány na stoprocentní elektrifikaci nabídek některých automobilek nejlépe už za pár let, prostě to nemohlo fungovat. Pokud něco u auta z půjčovny v neznámém prostředí oceníte, pak je to flexibilita, která logicky vyplývá hlavně z možnosti dojet prakticky kdykoli a kamkoli bez velkých starostí. Jak s tím jde dohromady vůz s omezeným dojezdem, který musíte hodiny dobíjet, navíc v prostředí, které vůbec neznáte? Na život s elektromobilem se dá zvyknout jako na život s protivným partnerem, nakonec obojí může mít také své výhody. Ale u půjčeného auta si nemůžete zvykat, potřebujete všechno a hned, něco takového elektromobil v repertoáru nemá.

Hertz to z nějakého důvodu ani přes dekády zkušeností v oboru nepochopil a začal mířit vytyčeným směrem. Už do konce roku 2022 tak firma měla koupit 100 tisíc Tesel, nakonec se ale nestalo ani to, když pořídila 48 tisíc elektrických vozů všemožných značek. A i to bylo moc. Už zkraje loňského roku se začalo mluvit o tom, že garáže Hertzu jsou plné nepronajatých elektromobilů a lidé si je nechtějí půjčovat ani za poloviční ceny. Začala tak hledat další řešení, když 25 tisíc aut chtěla pronajmout taxikářům Uberu, doslova je vnucovala lidem, kteří je nechtěli, a to prosím za postupné redukce elektrických plánů a opětovně dominantního nákupu spalovacích aut. Problémem je, že ani tyto kroky pro firmu problém nevyřešily.

Hertz se tak nadále musel potýkat nejen s nezájmem a šrámy na image, ale také s ryze ekonomickými potížemi. Firma ve své zprávě pro investory uvedla, že problémem jsou nejen samotná koupě auta a nezájem o ně, potíží je také rychlý propad jejich hodnoty a rovněž vysoké provozní náklady dané poruchovostí a vysokými cenami oprav. „Celkové náklady na údržbu elektromobilů jsou často až dvakrát vyšší než u srovnatelného vozidla se spalovacím motorem,“ uvedla tehdy firma. Když se poté zejména s Teslami dostal do problémů i Sixt, co asi mohlo následovat?

No nový kurs, ten ostatně zvolil i zmíněný Sixt. Hertz se tak nyní elektromobilů zbavuje a prodává je za velmi nízké ceny. Pokud byste si v Česku chtěli pořídit ojetou Teslu Model 3 z roku 2021 či novější, pod milion korun nekoupíte téměř nic bez ohledu na verzi a nájezd. Jak si ale nyní všimli kolegové z Jalopniku, Hertz v USA zahájil rozprodej svých elektrických aut, mezi kterými logicky dominují právě Tesly. A jsou i na americké poměry velmi levné.

Nabídka je neustále doplňována, a tak se mění každou chvíli, v době publikace tohoto článku ale můžete nakupovat od 16 779 USD, tedy asi 375 tisíc Kč, to když zvolíte BMW i3. Na auto s nájezdem necelých 65 tisíc km je to pakatel. A nejinak jsou na tom Tesly - Model 3 2021 můžete v tuto chvíli mít od 20 125 USD, tedy asi 450 tisíc Kč. Nejsem zrovna fanda Tesel, s myšlenkou koupě Modelu 3 pro legraci jsem si ale už párkrát pohrával a za tuto cenu bych snad neodmítl.

Osobní nákupy ale nechme stranou, na celé akci je vidět především to, jak moc se Hertz s elektromobily - a Teslami především - spálil. Iluze jejich 67procentního zastoupení v nabídce společnosti je dávno pryč, podle posledních zveřejněných výkazů mají tyto vozy ve flotile pouze 11% (!) podíl, tedy šestinu toho plánovaného. A i to je moc, jak připomíná nespočet článků citovaných výše. Firma navíc i na této akvizici prodělala kalhoty, a to nejen sobě. Dopad živelného nákupu nežádaných elektromobilů poškodil i akcionáře, neboť akcie firmy mj. kvůli jejich negativnímu dopadu na výsledky firmy ztratily za poslední rok přes 44 procent své hodnoty. To byl nakonec hlavní důvod k obratu, pomyslná poslední kapka.

Jestli je po této zkušenosti dobrým nápadem si Teslu od Hertzu byť za 450 tisíc Kč koupit, zvažte sami, slova šéfa firmy Stephena Scherra o tom, že „vyšší počet oprav a poškození elektrických vozidel nadále negativně ovlivňuje naše výsledky“ bychom si ale případně raději vytesali jako varování nad dveře garáže. Nelze dost dobře očekávat, že by vlastnictví takového auta do vaší bilance promluvilo zásadně jinak.

To bylo slávy. Když se Hertz pustil do plánovaného nákupu nejméně 100 tisíc Tesel, vydal k tomu dokonce zvláštní sadu tiskových fotek. Tolik aut ale nikdy nekoupil, další nákupy loni zastavil a nyní auta, která má, rozprodává za až směšné ceny. To jsou dost neslavné konce. Foto: Hertz

