Hertz po fiasku přestal kupovat nové elektromobily a bere zase víc spalováků, realitu překrucuje před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hertz

Asi nejznámější autopůjčovna světa plánovala nakoupit 340 tisíc elektrických aut, čímž by dopřála tento pohon 67 procentům celé své flotily. Zasekla se asi na jedné sedmině plánu a podíl elektroaut dokonce snižuje. Přesto nyní hlásá, jak skvělou koupí jsou.

Čemu se dnes dá věřit v případě pozitivních zpráv týkajících se elektrických aut? Bez důkladného ověřování asi ničemu, jak smutně dokazuje autopůjčovna Hertz ve své zprávě ke kvartálním výsledkům firmy. Že o těchto věcech lžou politici, kteří si celou elektrickou revoluci vymysleli, nepřekvapí. Stejně tak nepřekvapí, že o ní mlží automobilky, jejichž vedení do elektromobilů nainvestovala miliardy a manažeři nechtějí dát najevo, že šlápli vedle. Že ovšem realitu hrubě zkresluje také autopůjčovna ve zprávě pro akcionáře, které může být jedno - stejně jako samotným akcionářům -, s čím u zákazníků boduje, je pozoruhodné.

Abychom nemluvili jen obecně, musíme nejprve namířit vaši pozornost k přelomu loňského a letošního roku, kdy se ukázalo, že garáže Hertzu jsou plné nepronajatých elektromobilů, které lidé nechtějí ani za poloviční ceny. Překvapit to nemůže nikoho s všemi pěti pohromadě - pokud někam typicky přiletíte a chcete se v dané, pro vás často neznámé oblasti někam bezpečně dostat, obvykle nebudete chtít sáhnout po voze s omezeným akčním radiem a nejasně „obnovitelnou akceschopností”. Prostě nesáhnete s láskou po elektromobilu s krátkým dojezdem, který se dlouho dobíjí. Hertz to ale nutně překvapit muselo.

Plánoval totiž zakoupit 340 tisíc (!) elektromobilů, které tak na jeho 505tisícové flotile vozů měly mít 67procentní (!) podíl. Nemělo se to stát hned loni, do konce roku 2022 měla firma koupit 100 tisíc Tesel, nakonec ale pořídila 48 tisíc elektrických vozů všemožných značek. Už to bylo na pováženou, dokážeme ale ještě pochopit, že se tím firma nechlubila a celé fiasko tutlala, neboť bylo znakem selhání něčího úsudku a špatného manažerského rozhodnutí. Poučení si z toho vzala, to pochopíte záhy, navenek se ale rozhodla jet podle hesla: „Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla!“ Anebo lež je pravda.

Z dalšího kvartálního reportu je zjevné, že Hertz navzdory téměř bezprecedentním slevám na některé elektromobily, zejména pak Tesly, prakticky veškeré nákupy těchto aut zastavil. Proč také kupovat víc elektroaut, když se nedaří pronajímat ani ta, která máte, že? Aktuální čísla tak hovoří o tom, že ve flotile Hertzu je necelých 50 tisíc elektrických vozů, takže do ní nepřibylo v tomto směru téměř nic a cíl v podobě 340 tisíc aut zůstává dalece nenaplněn. Čísla dále hovoří o tom, že podíl elektromobilů na celkové flotile klesl z 11 na 10 %, takže firma auta nakupovala dál, jen citelně víc koupila těch spalovacích.

Znovu se není čemu divit a kdyby Hertz řekl něco jako: „Neodhadli jsme poptávku po zápůjčkách elektrických aut, přestali jsme je nakupovat a dali znovu přednost více žádaným spalovacím vozům,” asi to ani nestojí za článek. Firma by mohla i mlčet a prošlo by to, ona ale raději zkouší přemalovat černou na bílou.

Generální ředitel Hertzu Stephen Scherr v komentáři pro investory uvedl, že „strategie elektrifikace pomohla společnosti v prvním čtvrtletí dosáhnout lepších výsledků, než se očekávalo”. Jak? Téměř úplným zastavením aktivit na tomto poli a nákupem nových spalovacích aut? Zpráva pak dále uvádí: „Naše pokračující investice do podnikání, zejména do oblastí technologií a elektrifikace, zlepšují naši provozní kadenci, zlepšují náš dosah v oblasti půjčovaní aut a umožňují revitalizaci naší hodnoty značky s ohledem na zajištění udržitelné návratnosti pro naše akcionáře,” dodal.

To už je opravdu nesrozumitelná fantasmagorie - v čem fiasko předchozího nákupu elektromobilů (pramenící v zastavení nákupu dalších) a daleké nedodržování dřívějších elektrických cílů znamenající dokonce zmenšování podílu elektromobilů na celé flotile znamená cokoli pozitivního pro značku Hertz nebo zajištění návratnosti investic pro akcionáře? Jsou to vyhozené peníze.

Jsme vskutku fascinováni tím, že i taková firma má tendenci na tomto poli mlžit a prezentovat nákup elektromobilů jako úspěch, kterým se rozhodně nestal. Jakou k tomu vůbec má motivaci? Hertz si může kupovat cokoli, co chce, pronajímat cokoli, co chce a své výsledky by měl prezentovat v prvé řadě tak, by podávaly věrohodný obraz o jeho aktivitách. Místo toho ale vodí akcionáře za nos a vypráví pohádky, které neobstojí ani před jeho vlastními výkazy, které zveřejní spolu s nimi. Žijeme ve vskutku podivné době.

Hertz si měl postupně objednat 340 tisíc elektromobilů, které měly tvořit 67 % jeho flotily. Loni ale měl jen 48 tisíc aut, která tvořila 11 procent flotily, letos už je to jen 10 procent a 50 tisíc vozů. Je jasné, že elektrické plány nevyšly, frma se ale tváří, jako kdyby bez investic tímto směrem pomalu nepřežila. Foto: Hertz

Zdroj: Hertz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.