Hertz narychlo rozprodává dalších 10 tisíc elektromobilů poté, co ho poslaly do kvartální ztráty převyšující 10 miliard

Od počátku nepochopitelně naivní plány gigantické autopůjčovny prochází další konfrontací s tvrdou tržní realitou. Ani prodej 20 tisíc elektromobilů nedostal firmu zpátky do černých čísel, pryč tak musí dalších 10 tisíc aut.

Jednou o tom možná někdo natočí film, něco jako Vlka z Wall Street, akorát to jménem vidíme spíš na cosi jako Ovce z Floridy. Právě tam má sídlo jedna z největších a nejslavnějších autopůjčoven světa, firma Hertz. A právě jako ovce se chovala, když z nepochopitelných důvodů, navzdory zřetelné technické i tržní realitě, proti varováním níže postavených manažerů majících kontakt se zákazníky živelně vsadila na elektrická auta a dodnes se jí to vrací jako bumerang.

Pozadí celého fiaska jsme detailně rozebírali v dubnu a je vskutku fascinující, jak taková společnost dokázala v podstatě jen na základě vlastních vysněných představ vsadit téměř všechno na jednu kartu. Že to nezafungovalo, dnes víme dobře - elektromobily se pro Hertz staly pomyslnou koulí u nohy a firma už na začátku roku rozjela jejich masivní výprodej s cílem stejnou chybu neopakovat.

Do oběhu tak náhle poslala 20 tisíc aut, převážně Tesel Model 3, ve snaze si od celého břímě ulehčit. Z čeho vlastně pramení? Sama firma to opakovaně zmínila: Nezájem zákazníků, vysoká ztráta hodnoty, drahé opravy. To je kombinace k pohledání, přesto doufala, že když rozprodá oněch 20 tisíc aut, o něco víc než třetinu své globální elektrické flotily, dostane se alespoň blíže rovnovážnému stavu mezi nabídkou těchto aut k půjčení a poptávkou po nich. Nestalo se, a tak další třetina už zmenšené flotily musí pryč.

Informuje o tom Autoweek s tím, že se společnost navzdory předchozím opatřením znovu dostala do jí už známých problémů. Firma navzdory tomu, že za první letošní kvartál vykázala 2% růst tržeb oproti stejnému období roku 2023, zakončila první čtvrtletí letoška se ztrátou 392 milionů USD, tedy víc jak 10 miliard Kč. To je na firmu s obratem okolo 2 miliard dolarů za kvartál obrovská suma.

Na vině byla opět pokračující ztráta hodnoty elektromobilů a vysoké náklady na jejich údržbu kombinovaná s nevalným zájmem o ně. Uvážíme-li, že celá flotila Hertzu čítá přes 500 tisíc vozů a Tesly a spol. z nich po výprodeji ze začátku roku představují něco okolo 6 procent, dokážete si udělat představu, jak obrovskou ekonomickou přítěž představují, když celou firmu dostanou do tak masivní ztráty. Proto musí dalších 10 tisíc aut pryč, pak by mělo firmě zůstat něco kolem 20 tisíc elektrických aut po celém světě.

Pokračování výprodeje jen zvětšuje už tak velkou černou skvrnou na bílé holubici jeho experimentu s elektromobily, který společnost celkově připraví jistě o desítky miliard korun. Přitom stačilo přemýšlet. Anebo naslouchat těm, kteří to dělali, zatímco si vedení společnosti dogmaticky malovalo utopické plány.

