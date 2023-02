Hertz tutlá fiasko svých plánů s elektromobily, ani zlomek plánované flotily nedokáže zužitkovat před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hertz, tiskové materiály

Nejznámější autopůjčovna světa si v předchozích letech objednala 340 tisíc elektromobilů, které měly tvořit většinu jejího vozového parku. Tím se chlubila. Nezájem publika ale plány zásadně změnil, to už si ale musíte dovodit sami z údajů v hloubi zprávy pro akcionáře.

Autopůjčovnu Hertz jistě nemusíme představovat. Ostatně v minulosti jsme se o ní zmiňovali mnohokrát, zejména v souvislosti s jejími finančními potížemi. Flotila Hertzu totiž čítá stovky tisíc aut po celém světě a firma se jej z nějakého důvodu rozhodla neobvykle financovat s pomocí leasingu. To může fungovat, když auta mají své využití, v době pandemie se ale cestovní ruch skoro zastavil a s ním i půjčování aut. Hertzu tak scházela klientela, splátky však hradit musel. Firmě tak v květnu 2020 nezbývalo než vyhlásit bankrot, z problémů se ale nakonec dostala a v červenci 2021 proces vedoucí k restrukturalizaci firmy opustila.

Dnes tedy stále existuje a nachází se v diametrálně odlišné situaci. Hertz totiž publikoval výsledky za rok 2022, během nějž dosáhl obratu 8,7 miliardy dolarů (cca 192,3 mld. Kč). Podstatnější pro akcionáře je však čistý zisk ve výši 2,1 mld. USD (46,42 mld. Kč), který je dokonce rekordním. Vyhlídky pro nejbližší budoucnost jsou tak optimistické, nikdo ale pochopitelně neví, co bude za rok či za deset let. Koneckonců, před třemi lety si jen málokdo dokázal představit, že zanedlouho nebude moci vycestovat do jiného okresu.

V souvislosti s Hertzem je tu ale ještě něco zajímavějšího než jeho rekordní zisk. Jak totiž zjistila agentura Bloomberg, vozový park autopůjčovny dle její vlastní evidence ani zdaleka neodpovídá stavu, v jakém na sklonku loňského roku měl být. Firma totiž v roce 2021 oznámila, že kupuje 100 tisíc Tesel, jenž měly být dodány do 31. prosince 2022. Následně pak ještě uvedla, že hodlá pořídit 175 tisíc elektromobilů od koncernu General Motors a dalších 65 tisíc od Polestaru. Baterie by tak měly stát za pohonem hned 340tisícikusové flotily.

Hertz předloni rovněž oznámil, že do roku 2024 bude jeho globální flotila z rovné čtvrtiny elektrická. Loni vozový park čítal 428 700 aut, v případě naplnění veškerých objednávek by tak autopůjčovna byla za svým plánem - podíl bateriových aut by byl asi tříčtvrtinový, pokud by elektromobily sloužily jako náhrada spalovacích vozů, popř. přibližně poloviční, pokud by je doplnily. O něčem takovém nicméně vedení může pouze snít, reflektovat nicméně musí zřejmou realitu. Tedy že o elektromobily není takový zájem, jak se původně předpokládalo, zvláště pak v Americe.

Dle Bloombergu totiž zmíněná flotila je pouze z 11 procent složena z Tesel, na elektromobily GM a Polestaru připadá ještě menší podíl. Bateriový pohon tedy má jen necelých 50 tisíc aut od tří značek. Od Tesly tak Hertz zjevně neodebral ani polovinu objednaných aut, které chtěl. Něco takového ale nakonec není překvapivé - jak se nedávno ukázalo, firmě stojí na parkovištích tisíce Tesel, které si nikdo půjčit nechce a firma jich 25 tisíc v zoufalosti levně nabízí soukromým taxikářům.

Je tak stále zřejmější, že lidé o půjčování elektrických aut nestojí a Hertz se této realitě musel přizpůsobit. Navenek by to ale nepůsobilo dobře, a tak se realitou nechlubí a tutlá ji kdesi v hloubi svých výkazů pro akcionáře. Další vývoj ukáže čas, velmi ale pochybujeme o tom, že by lidé v případě současných elektromobilů v případě zápůjček zahořeli zájmem o ně - pro spolehlivou dopravu ve vzdáleném, pro vás neznámém místě jsou se svými dnešními limity velmi nevhodné.

Hertz si měl v roce 2021 objednat 100 tisíc Tesel, které měly být dodány do konce loňského roku. Jak se však ukázalo, autopůjčovna nemá ani 50 tisíc elektrických aut všech značek, přesto neví, jak je využít. Foto: Hertz

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec

