První BMW M3 kombi odhalil únik ze všech stran i zevnitř, k bizarní přídi dostalo zcela novou záď před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Oficiálně se ukáže až za týden Goodwoodu, na uvolnění prvních fotek samotnou automobilkou ale už čekat nemusíme. První menší ostrý kombík z Mnichova míří do výroby v jediné motorizaci, která jistě nevyjde levně.

Již příští týden se v britském Goodwoodu koná tradiční Festival rychlosti. A stejně jako v předchozích letech bude i tentokrát spojen s debutem zajímavých novinek. Mezi nimi tam bude představeno i BMW M3 Touring, tedy první produkční M3 kombi v historii. Fanoušci mnichovské značky však nakonec nemusí čekat až tak dlouho, neboť ven se dostaly první oficiální fotky. Na nich vidíme černočerné monstrum, díky jehož barvě nejsou až tak patrné jak vertikální čelní ledvinky, tak poněkud pouťové „výdechy“ (je to jen přilepený plast, víc nic) na předních blatnících.

Sázkou na černou se BMW tak trochu vyhnulo kontroverzi spojené s bizarním vzhledem přídě. U ostrého kombíku se tedy můžeme snáze soustředit na jeho pozitiva, tedy zejména na hnací ústrojí. Na rozdíl od sedanu by přitom zákazníci měli mít k dispozici pouze jednu variantu, a to M3 Touring Competition xDrive. Znamená to tedy, že přeplňovaný třílitrový šestiválec bude naladěn na 510 koní a 650 Nm, jenž si vezme na starosti osmistupňový automat. Ten pak bude spojen s pohonem všech kol.

Puristé tedy sice možná zapláčou nad absencí manuálu či zadokolky, ovšem ruku na srdce, takové verze by skutečně oslovily jen malou skupinku zákazníků. Dokládá to i pohled ke konkurenci, neboť jak Mercedes-AMG C63, tak Audi RS4 Avant jsou rovněž k mání jen jako čtyřkolky se dvěma pedály. A pokud se BMW časem rozhodne nabídku rozšířit, pak spíše jen směrem nahoru. Dorazit by tedy mohla maximálně výkonnější varianta, nikoliv však manuální.

Ještě než se přesuneme do interiéru, je třeba zmínit jednu věc spojenou právě s danou motorizací. M3 Competition xDrive ve verzi sedan totiž váží nemalých 1 780 kilogramů, což znamená, že kombík jistě přesáhne 1,8 tuny. Budeme tu tedy mít vůbec nejtěžší M3 historie. Neznamená to však, že bude na silnici působit jako pojízdná šikana. Stovku by mohlo mít na tachometru za zhruba 3,7 sekundy, tedy o dvě desetiny později než sedan, maximálka pak bude činit 250 km/h, pokud si tedy nepřiplatíte za posun omezovače na 290 km/h.

Techniku tak již necháme být a zaměříme se na kabinu, jenž bude profitovat z poslední verze multimediálního systému iDrive 8. Znamená to tedy, že za volant se nastěhuje 12,3palcový digitální přístrojový štít, kterému společnost bude dělat centrální 14,9palcová obrazovka. Tutéž kombinaci pak dostane i sedan, jak ostatně automobilka již stvrdila oficiálním snímkem. Z něj je patrné, že přepracována byla také středová konzole, ze které zmizela tlačítka určená pro ovládání klimatizace.

Více si řekneme nejpozději za týden, jakkoliv aktuálně začíná být jasné, že BMW nás již opravdu nemá čím překvapit. Platí to ostatně i o ceně, která se bude pohybovat okolo 2,7 milionu korun v základu. O nízkou sumu přitom rozhodně nejde, pročež se dá očekávat, že ostrý mnichovský kombík budeme na silnicích vídat jen sporadicky. Pokud ovšem jeho majitelům ani tato výjimečnost nebude stačit, pak budou moci ještě sáhnout po zcela nové šedé metalické barvě Frozen Pure Gray.

BMW M3 bylo dosud k mání jen jako sedan, níže jej můžete vidět ze všech stran i jako kombík před jeho oficiální premiérou. Bude to vůbec první taková em-trojka v historii, dorazí rovnou i přepracovanou kabinou (na posledním snímku), kterou zatím dostal jen sedan. Foto: BMW

Zdroj: Cochespias@Instagram, BMW

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.