Hit Kie a symbol její proměny z výrobce béčkových aut končí, nepřímý nástupce dostane nevhodný pohon, jinou karoserii nebo obojí
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Je to jasné, však proč držet při životě něco, co se prodává a generuje spokojené zákazníky, když můžete nabídnout něco nechtěného, co naštve polovinu těch, kteří s tím budou muset jezdit třeba v práci? Volkswagen to takhle dělá, tak co by se Kia nepřidala.
Za svůj úspěch v Evropě vděčí Kia především modelu Ceed. Ten byl zpočátku k mání jako Cee'd, čímž bylo odkázáno na starý kontinent hned dvakrát. V prvé řadě s pomocí francouzské zkratky pro Evropskou ekonomickou komisi (CEE), ve druhém sledu pak s odkazem na evropský design (ED). Protože by ovšem označení CEEED působilo velmi podivně, Kia se rozhodla do názvu vložit apostrof. Ten nicméně u současné třetí generace zmizel a zůstal jen Ceed. Nedlouho po apostrofu ale dostane kopačky i samotný model.
Také Kia se totiž rozhodla, že její budoucnost leží v elektromobilitě, i když se s ní prakticky všichni trápí, jejich ekonomické výsledky posílá ke dnu a sama Kia zažívá ohromný propad prodejů všech déle prodávaných elektrických modelů. Ale co naplat, plán je plán, a tak se i slovenská továrna automobilky v Žilině má dál soustředit hlavně na modely EV2 a EV4, tedy jakási elektrická poloSUV - momentálně asi nejméně nápaditý typ auta pod sluncem.
Z toho důvodu je pochopitelně nutné upravit montážní linky. Korejci tak už loni v prosinci ukončili výrobu verze Proceed, o který byl relativně nejmenší zájem. Mluvčí místního zastoupení pak sice uváděla, že dealeři mají na skladech dost aut, ovšem verze GT mezi nimi už tehdy prakticky nefigurovala a bylo možné počítat jen se slabší jedna-pětkou.
Letošní léto je pak spojeno s ukončením výroby i zbývajících dvou karosářských variant, tedy pětidvéřového hatchbacku a kombíku. V případě zájmu jste tak i v jejich případě znovu odkázáni už jen na skladové zásoby. A jak dodávají kolegové z Autocaru, s přímým nástupcem se vůbec nepočítá. Teoreticky je ve hře pozdější „zeceedování” amerického modelu K4, to je ale v tuto chvíli jen dohad. Musel by beztak dostat jiné motory a řadu dalších úprav, třebaže by mohl profitovat z levnější americké výroby a nulových dovozních cel.
Ale zpátky ke konci dosavadního provedení, který lze označit za velmi pozoruhodný. Je sice pravdou, že se zákazníci stále víc přiklání k modelům jako Sportage, Ceed je ale pořád stabilní evropskou dvojkou a hlavně smysluplným, velmi konkurenceschopným autem v době, kdy na trh konkurenti hrnou stále více nechtěných elektrický nesmyslů s poloviční použitelností ale o polovinu vyšší cenou. A Kia v reakci na to udělá to samé a přijde s nepřímým nástupcem, který dostane pro většinu lidí nehodný pohon a zabalí ho do celkově jinak pojatého auta? Co za obchodní strategii tohle je?
Ceed třetí generace skončil, k mání jsou už jen skladové kusy. Korejci totiž žilinskou továrnu potřebují pro svou elektrickou expanzi, i když je na ni jen málokdo zvědavý. Foto: Kia
