Hned dva modely Tesly končí bez jakékoli náhrady, firmě zůstane v ruce vlastně jen jeden dekádu starý vůz ve dvou verzích

A to je nabídka hodná nejcennější automobilové firmy světa, o tom nemůže být sporu. I když „bez náhrady” není přesné, správněji to bude bez jakékoli automobilové náhrady. Oba vozy mají na linkách vystřídat roboti - nikoli jako výrobní prostředek, ale jako produkt.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Hned dva modely Tesly končí bez jakékoli náhrady, firmě zůstane v ruce vlastně jen jeden dekádu starý vůz ve dvou verzích

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Hned dva modely Tesly končí bez jakékoli náhrady, firmě zůstane v ruce vlastně jen jeden dekádu starý vůz ve dvou verzích

/

Foto: Tesla

A to je nabídka hodná nejcennější automobilové firmy světa, o tom nemůže být sporu. I když „bez náhrady” není přesné, správněji to bude bez jakékoli automobilové náhrady. Oba vozy mají na linkách vystřídat roboti - nikoli jako výrobní prostředek, ale jako produkt.

Tesla Model S byla vůbec prvním elektromobilem na světě, který skutečně vzbudil zájem publika a nestal se jen modlou hrstky zákazníků nadšených pro to či ono. Představena byla v roce 2012 a jakkoli od té doby prošla několika dílčími modernizacemi, z nichž na tu poslední došlo loni v létě, její hliníkové jádro zůstalo nezměněno. Podobně tomu bylo také u Modelu X, který dorazil v roce 2015 jako praktičtější derivát eSka. Oba vozy se vyráběly v továrně v kalifornském Fremontu, která produkovala i moduly určené pro Evropu, jež byly následně smontovány dohromady v nizozemském Tilburgu.

Starý kontinent ovšem už tato dvojice opustila, a to výrobně i prodejně. Zatímco ovšem na první počin došlo již v roce 2021, druhý se odehrál loni. To logicky ovlivnilo i odbyt, kterým se Tesla oproti minulosti opravdu nemůže chlubit. Modelu S se totiž loni celkově prodalo jen 5 889 kusů, tedy o 52,6 procenta méně než předloni. Model X pak na tom sice byl lépe, ovšem jen o pověstný fous - 13 066 registrací totiž představuje 34,2procentní propad oproti roku 2024. Oba vozy tak prodejně dalece překonaly Modely 3 a Y.

Bylo tak vlastně jen otázkou času, kdy Elon Musk auta, která Teslu dostala na výsluní, odpíská. Ten moment právě nadešel, neboť výroba obou bude ve druhém letošním kvartálu ukončena. „Nastal čas, abychom Model S a X s čestným uznáním propustili ze služby,“ uvedl Musk, dle kterého bylo toto rozhodnutí „velmi smutné“. „Musíme se ovšem posunout do budoucnosti, která je spojena s autonomií,“ dodal zároveň. Čímž naznačil, že Tesla hodlá v nemalé míře spoléhat na robotický taxík Cybercab. Zároveň chce být ještě méně vnímána jako klasická automobilka.

Žádné nové Modely S a X tedy nedorazí, místo toho se ve Fremontu má začít ve velkém vyrábět humanoidní robot Optimus. Musk k tomu uvedl, že jakmile továrna dosáhne své plné kapacity, měla by produkovat milion exemplářů ročně. To dost možná povede také k ukončení výroby Modelu 3 a Y v tomto podniku, neboť menšímu sedanu a SUV jsou vyhrazeny tři montážní linky, zatímco větší vozy okupují dvě. Na upřesnění informací ale budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat, ostatně Musk je známý tím, že rád pouští do světa přestřelené odhady produkce či termíny toho nebo onoho.

Musíme přiznat, že jakkoli se podobné oznámení dalo očekávat, přivádí nás do rozpaků. Co chce Tesla dál prodávat? Cybercab není hotový, Cybertruck se prodává po hrstkách a Modely 3 a Y, které dnes drží firmu prodejně nad vodou, jsou v podstatě jen dvě verze jednoho vozu, který si odkroutil svou premiéru už v roce 2017. Je stále bizarnější, jakou hodnotu si firma za tohoto stavu věcí na akciových trzích drží, její ostatní aktivity jsou vedle aut nevýznamné a nespecifické, přesto se zjevně věří tomu, že ji budou dobře živit.


Hned dva modely Tesly končí bez jakékoli náhrady, firmě zůstane v ruce vlastně jen jeden dekádu starý vůz ve dvou verzích - 1 - Tesla Model S a X 2025 facelift 01Hned dva modely Tesly končí bez jakékoli náhrady, firmě zůstane v ruce vlastně jen jeden dekádu starý vůz ve dvou verzích - 2 - Tesla Model S a X 2025 facelift 02Hned dva modely Tesly končí bez jakékoli náhrady, firmě zůstane v ruce vlastně jen jeden dekádu starý vůz ve dvou verzích - 3 - Tesla Model S a X 2025 facelift 03Hned dva modely Tesly končí bez jakékoli náhrady, firmě zůstane v ruce vlastně jen jeden dekádu starý vůz ve dvou verzích - 4 - Tesla Model S a X 2025 facelift 04Hned dva modely Tesly končí bez jakékoli náhrady, firmě zůstane v ruce vlastně jen jeden dekádu starý vůz ve dvou verzích - 5 - Tesla Model S a X 2025 facelift 05Hned dva modely Tesly končí bez jakékoli náhrady, firmě zůstane v ruce vlastně jen jeden dekádu starý vůz ve dvou verzích - 6 - Tesla Model S a X 2025 facelift 06Hned dva modely Tesly končí bez jakékoli náhrady, firmě zůstane v ruce vlastně jen jeden dekádu starý vůz ve dvou verzích - 7 - Tesla Model S a X 2025 facelift 07Hned dva modely Tesly končí bez jakékoli náhrady, firmě zůstane v ruce vlastně jen jeden dekádu starý vůz ve dvou verzích - 8 - Tesla Model S a X 2025 facelift 08Hned dva modely Tesly končí bez jakékoli náhrady, firmě zůstane v ruce vlastně jen jeden dekádu starý vůz ve dvou verzích - 9 - Tesla Model S a X 2025 facelift 09Hned dva modely Tesly končí bez jakékoli náhrady, firmě zůstane v ruce vlastně jen jeden dekádu starý vůz ve dvou verzích - 10 - Tesla Model S a X 2025 facelift 10Hned dva modely Tesly končí bez jakékoli náhrady, firmě zůstane v ruce vlastně jen jeden dekádu starý vůz ve dvou verzích - 11 - Tesla Model S a X 2025 facelift 11Hned dva modely Tesly končí bez jakékoli náhrady, firmě zůstane v ruce vlastně jen jeden dekádu starý vůz ve dvou verzích - 12 - Tesla Model S a X 2025 facelift 12Hned dva modely Tesly končí bez jakékoli náhrady, firmě zůstane v ruce vlastně jen jeden dekádu starý vůz ve dvou verzích - 13 - Tesla Model S a X 2025 facelift 13Hned dva modely Tesly končí bez jakékoli náhrady, firmě zůstane v ruce vlastně jen jeden dekádu starý vůz ve dvou verzích - 14 - Tesla Model S a X 2025 facelift 14Hned dva modely Tesly končí bez jakékoli náhrady, firmě zůstane v ruce vlastně jen jeden dekádu starý vůz ve dvou verzích - 15 - Tesla Model S a X 2025 facelift 15Hned dva modely Tesly končí bez jakékoli náhrady, firmě zůstane v ruce vlastně jen jeden dekádu starý vůz ve dvou verzích - 16 - Tesla Model S a X 2025 facelift 16Hned dva modely Tesly končí bez jakékoli náhrady, firmě zůstane v ruce vlastně jen jeden dekádu starý vůz ve dvou verzích - 17 - Tesla Model S a X 2025 facelift 17Hned dva modely Tesly končí bez jakékoli náhrady, firmě zůstane v ruce vlastně jen jeden dekádu starý vůz ve dvou verzích - 18 - Tesla Model S a X 2025 facelift 18Hned dva modely Tesly končí bez jakékoli náhrady, firmě zůstane v ruce vlastně jen jeden dekádu starý vůz ve dvou verzích - 19 - Tesla Model S a X 2025 facelift 19Hned dva modely Tesly končí bez jakékoli náhrady, firmě zůstane v ruce vlastně jen jeden dekádu starý vůz ve dvou verzích - 20 - Tesla Model S a X 2025 facelift 20
Modely S a X ještě loni v létě prošly modernizací, ta je ale už moc dlouho naživu neudržela. Letos ve druhém bez náhrady skončí. Foto: Tesla

Zdroj: Tesla

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.