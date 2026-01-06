Hned dva nové Moskviče se ukázaly na dalších fotkách, odhalují i nové logo značky
Petr ProkopecZnovuzrozená značka má první fázi svého návratu za sebou, zatím ale nejde mluvit o bůhvíjakém úspěchu. Přesto ji neopouští snaha vrátit se na výsluní, napodruhé to ovšem zkusí s úplně jinými auty a také jiným logem.
V polovině prosince začal znovuzrozený Moskvič lákat na dvě další novinky. A nejsou to prostě jen další auta ušitá podle stále stejného receptu, jsou spíš projevem jakéhosi většího resetu, jakési katarze, kterou Moskvič musel projít.
S menším i větším SUV M70 a M90 je tak spojená zásadní změna, neboť ruská značka dosud sázela na vozy čínského JAC Motors, které následně osadila vlastním logem. To navíc vypadalo skoro stejně jako to z dob SSSR. Základem pro ony dvě novinky jsou ovšem vozy od konkurenčního MG Motors. Pochází tak sice rovněž z Říše středu, spojeno je s nimi o dost lepší renomé.
Moskvič původně uváděl, že dvojice bude k mání již od letošního jara. Zda ale tento termín bude dodržen, je otázkou - M70 a M90 totiž momentálně prochází testy na ruských silnicích, během nichž mají prokázat, že se zvládají vypořádat jak s drsnějším povrchem, tak s horšími podnebními podmínkami. Je proto možné, že prodej odstartuje až blíže k letošnímu létu, zvlášť pokud bude potřeba výraznějších úprav jak na podvozku, tak v motorovém prostoru.
V tomto ohledu sice už víme, že M70 bude k dispozici s jedna-pětkou a dvoulitrem, zatímco u M90 bude k mání pouze objemnější agregát, zatím však nepadlo ani slovo o výkonu. Ten ale nejspíš bude ve srovnání s verzí nabízenou v Říši středu naladěn na nižší výkonu, a to kvůli méně kvalitnímu benzinu. Veškerý výkon bude směřovat zpočátku pouze na přední nápravu, posléze by se ovšem měl objevit také pohon 4x4. Jedinou převodovkou ale bude vždy devítistupňový automat.
Ruská automobilka přitom při příležitosti vánočních svátků vyrukovala s několika málo novými fotkami, které potvrzují, že Moskvič s novinkami mnoho práce dosud neměl. Kromě zmíněných testů totiž skutečně jen osadil M70 a M90 vlastním logem, které je ale skutečně nové a stojí ta pozornost možná víc než zbytek obou aut. Ale posuďte sami.
Ceny těchto SUV mají startovat v rozmezí 3 až 4 milionů rublů, tedy mezi 760 tisíci a 1 milionem korun. To by na Rusko nebylo málo, ale uvidíme, Moskvič 2.0 má zjevně docela tuhý kořínek a hned tak se nezvdá.
Nové SUV M70 a M90 se ukázaly na pár nových fotkách, ze kterých je dále jasné, že oproti čínským originálům se skutečně mnoho nezměnilo. Logo u nás dobře známé značky je ale nové a úplně jiné než dosud. Foto: Moskvič
Zdroj: Moskvič
