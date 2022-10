Hned dva velké propadáky BMW skončí bez nástupce. Zůstane pouze třetí, který může dopadnout jen hůř před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Mnohými vysněný návrat stylového modelu automobilka odkládala tak dlouho, až o něj skoro nikdo nestál. Vůz dorazil na trh hned ve třech verzích, z nichž dvě skončí, třetí zůstane v odlišném a stěží více žádaném provedení.

Po návratu BMW řady 8 volali příznivci mnichovské automobilky mnoho let. A dost lidí naznačovalo, že pokud dorazí i kdysi zařízlá verze M8, pak snad obětují i svou ledvinu, jen aby měli na její pořízení. Bavorský výrobce byl k těmto nářkům dlouho hluchý, ovšem při pohledu na úspěch Mercedesů S Coupe a S Cabrio nakonec dal nové řadě 8 požehnání. A zároveň dodal, že dychtivě vyhlíženého provedení M8 se zákazníci skutečně vůbec poprvé v historii dočkají. Bohužel s rozhodnutím váhal tak dlouho, až jej učinil příliš pozdě.

Než se totiž nová generace řady 8 fakticky zrodila, klesl zájem o podobná auta na minimum. BMW tak hrdě odhalilo svou novinku po létech vývoje v době, kdy už konkurenční Mercedes oznamoval, že v rámci nové generace třídy S můžeme počítat už jen se čtyřdveřovými variantami. Mercedes tedy ještě do značné míry stihl zachytit poslední záchvěv zájmu o velká dvoudveřová auta. Ovšem při pohledu na klesající prodeje celkovou situaci firmy jednoduše zahlásil, že S Coupe i S Cabrio si již užily svých 15 minut slávy a mohou se pakovat.

Na podobné oznámení je už dlouho zralé i BMW 8, ale s jedním podstatným rozdílem - tento vůz si své chvíle slávy ještě neužil a nezdá se, že by si je někdy užít mohl. I když se BMW loni s výzvami koronavirové doby vyrovnalo velmi dobře a samo hlásá, že celosvětově překonalo Mercedes-Benz a získalo tak korunu krále prémiových značek, o řadě 8 se raději moc nezmiňuje.

Konkrétně můžeme říci, že BMW 8 po vstupu na trh v roce 2018 oslovilo v Evropě 6 640 lidí v roce 2019, předloni pak 7 486 kupců. To je na tři verze v podstatě derivátu řady 5 obecně velmi málo, loni ale prodeje přes celkový růst odbytu padaly o výrazných 20 % (5 873 aut). Za 8 měsíců letošního roku se pak vůz dostal jen kousíček za hranici 3 000 prodaných vozů a míří tak k dalšímu propadu. V USA je navíc situace velmi podobná, to není dobré.

Nechápejte nás špatně, řada 8 není špatné auto, ani trochu. Zkusili jsme různé verze včetně vrcholné M8 Gran Coupe a fungují velmi dobře, ale velká kupé a kabriolety prostě dnes prodejně nefungují. A 8 GC je v podstatě jen stylovější (a dražší) řada 5. Každé zboží má svého kupce, těch pro řadu 8 ovšem evidentně existuje velmi málo a byli jsme si už loni prakticky jistí, že po skončení životního cyklu současné iterace o řadě 8 zase nějaký ten rok neuslyšíme.

Nyní to potvrzují neoficiální informace lidí z BMW Blogu, podle kterých BMW řady 8 kupé skončí, řada 8 kabriolet skončí a dál bude žít pouze čtyřdvéřové Gran Coupe, tedy stylová pětka, víc to není. A pozor, přežít má jen jako elektrický model i8. Takhle nějak si představujeme poslední hřebíček do rakve navrátivší se řady 8 - elektrický pohon šíři záběru tohoto vozu rozhodně nezvětší, opravdu ne.

BMW nabízí řadu 8 jako kupé... Foto: BMW



...kabriolet... Foto: BMW



...i sedan Gran Coupe. Navzdory tomuto stavu a nepřebernému množství variant včetně dieselových 840d nebo ostrých M8 se ale autu nedaří. Kupé a kabriolet tak mají skončit, sedan přežít s elektrickým pohonem. Nezbývá než říci: Sbohem! Foto: BMW

Zdroje: BMW Blog, JATO Dynamics

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.