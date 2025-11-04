Honda chce vrátit do nabídky další ze svých ikon. Pro dobro nás všech doufáme, že to neudělá
Jako nadšenci bychom pro takové návraty měli hořet, když ale vidíme, co Honda dokáže zprznit naprosto nesmyslnou technikou, raději už si nic nepřejeme. Prostě není rozumně možné vrátit na trh auto tak, že se podržíte jeho jména a přibližných tvarů, ale zcela změníte jeho podstatu.
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Jako nadšenci bychom pro takové návraty měli hořet, když ale vidíme, co Honda dokáže zprznit naprosto nesmyslnou technikou, raději už si nic nepřejeme. Prostě není rozumně možné vrátit na trh auto tak, že se podržíte jeho jména a přibližných tvarů, ale zcela změníte jeho podstatu.
Málokterá automobilka má ve své historii tolik ikonických sportovních vozů jako Honda. Na prvním místě pochopitelně musíme zmínit původní NSX, která se dokázala úspěšně postavit i takovým značkám jako Porsche či Ferrari. Civic Type-R, CRX či Prelude pak sice hrály nižší ligu, ovšem i tak ve svých segmentech představovaly laťku nastavenou i mnohem dražší konkurenci. O to více nás vlastně mrzí, že s výjimkou „CTR“ Honda u každého moderního provedení šlápla skoro tak moc vedle, jak jen to šlo.
V podstatě jediný vůz, jehož pověst Japonci dosud nezprznili, byl roadster S2000. Ten se vyráběl v letech 1999 až 2009, přičemž světového věhlasu dosáhla hlavně jeho původní verze osazená vysokootáčkovým dvoulitrem. U něj po překročení přibližně 6 000 ot./min. došlo na přepnutí na ostrou vačku, z čehož bylo těžké neskončit v extázi. Až do té chvíle byl totiž dvoumístný roadster „jen“ rychlý. Následně se ale změnil v bestii, která rozdávala jednu ránu za druhou.
Právě proto si lidé S2000 milovali a dnes jsou ochotni za málo a tuningem nedotčené kousky vysázet i miliony. U Hondy si toho bohužel všimli, načež začali otevřeně mluvit o touze vrátit tohle auto do nabídky, jak uvádí Drive. Z toho bychom mohli být nadšení, ale nejsme. Jak už padlo, klíčem k úspěchu tohoto roadsteru byl jeho motor, ve své době nejsilnější atmosféricky plněná jednotka vzhledem k objemu vůbec - produkovala až 125 koní na litr. Veškerý tento výkon pak přenášel šestistupňový manuál propojený se zadními koly.
Honda se ovšem v posledních letech zahleděla do elektromobility a hybridní techniky, kterou napěchovala i do nových generací svých ikon. A pokaždé u toho bylo selhání, ať již jde o NSX druhé generace či CR-Z. A jinak nedopadne ani nový Prelude, který je osazený hybridním dvoulitrem s automatem CVT. Je to pěkné, ovšem drahé, pomalé a emoce nejitřící auto. Pokud by tedy došlo na znovuzrození S2000, stěží by Honda šla správnější cestou, to dnes zkrátka nemá v genech.
Těšit nás tak vlastně může, že Honda zatím pro nový roadster nenachází obchodní model, jak potvrdil Tomoyuki Yamagami, technický ředitel navrátivšího se modelu Prelude. „Každý zaměstnanec Hondy miluje S2000, pročež bych jednoho dne rád postavil další. Myslím ale, že se shodneme na tom, že sportovní vozy jsou velmi drahé, pročež si je mladší generace nemohou dovolit. Vzniká jich tak málo, což vede k vysokým cenám,“ uvedl Yamagami.
Nový Prelude tak kupříkladu mohl vzniknout, protože „jde o kombinaci Civicu, Civicu Type-R a našeho hybridního pohonu, což nám umožnilo snížit cenu. Ovšem i tak nám někteří zákazníci říkají, že je příliš drahý,“ dodal dále. S2000 by se oproti tomu musela dočkat zakázkové platformy, neboť s pohonem zadních kol jsou u značky spojené pouze elektromobily. Spolupráci s ostatními výrobci navíc Yamagami vyloučil s tím, že o DNA roadsteru se Honda nechce dělit.
Návrat S2000 tak zatím zůstává pouze touhou, což nakonec opravdu není na škodu. Budeme ale rádi, když se Japonci ke stejné myšlence vrátí, až dnešní doba plná dogmatického protežování nevhodných technických řešení skončí. Jednou se to stát musí, v současném marasmu nebude automobilový svět žít věčně.
Honda S2000 je dnes legendou hlavně kvůli svému vysokootáčkovému, atmosféricky plněnému spalovacímu motoru. Takový by nástupce stěží dostal, spíš by znovu kráčel hybridní cestou, se kterou automobilka u sportovních modelů vždy narazila. Foto: Honda
Zdroj: Drive
