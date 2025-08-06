Honda Civic pro EU dostala facelift. Její fiasko nemá šanci zvrátit, leda by ji tuningové firmy začaly předělávat na BMW 3
Petr ProkopecJe až neuvěřitelné, kam nezájem o tento model zašel, dnes jej v Evropě nekupuje skoro nikdo. Vratný stav to jistě je, ale to by Honda musela něco podstatného změnit, což facelift Civicu jednoznačně nedělá. Ale podívejte se na jeho přední nárazník, co vám připomíná?
Honda Civic pro EU dostala facelift. Její fiasko nemá šanci zvrátit, leda by ji tuningové firmy začaly předělávat na BMW 3
včera | Petr Prokopec
Je až neuvěřitelné, kam nezájem o tento model zašel, dnes jej v Evropě nekupuje skoro nikdo. Vratný stav to jistě je, ale to by Honda musela něco podstatného změnit, což facelift Civicu jednoznačně nedělá. Ale podívejte se na jeho přední nárazník, co vám připomíná?
Před 15 lety u nás Honda Civic za první půlrok dosáhla na 401 prodejů. V roce 2015 ale již ve stejné době japonská automobilka měla na kontě 234 prodaných vozů a letos pouze 109, což je horší výsledek než v koronavirovém roce 2020 (118 ks). Je tak jasně patrné, že zájem o Civic mizí do neznáma, a to bychom řekli, že české prodeje jsou ještě relativně vysoké. Za první letošní půlrok prodala Honda v celé Evropě pouhých 4 342 aut, to není skoro nic.
Léta diskutabilního designu, omezené nabídky motorů a vysokých cen si zkrátka vybírají svou daň. Ve snaze tuto situaci zvrátit se Japonci rozhodli tento model faceliftovat, ale mají šanci jím něco změnit? Novinky nejsou zrovna rozsáhlé, jeden potenciálně pozitivní aspekt ale mají - stačí však k tomu, aby si méně znalí Hondu spletli se současným BMW řady 3. Civic se totiž dočkal podobného nárazníku, jaký najdeme také u trojky. Pomalu tak jen stačí, aby si nějaká tuningová firma pohrála s čelní maskou, a rázem máte z japonského vozu mnichovský. Jakkoli vzadu bude úprav zapotřebí trochu víc.
Zajímavé je, že Honda u nového nárazníku zcela vypustila přídavná mlhová světla. Nově uvádí, že došlo na posílení těch hlavních, které tak zastanou veškeré funkce, což je pochopitelně dílo úspor nákladů ad infinitum, ničeho jiného. Vzhled světel jinak zůstává neměnný, na rozdíl od masky chladiče, která má vozu propůjčit agresivnější vizáž. Venkovní změny nám tím prakticky končí, neboť jedinými dalšími novinkami jsou 18palcová litá kola v dvoubarevném odstínu pro vyšší úrovně výbavy a nový lak karoserie Seabed Blue.
Interiér se pak Japoncům zjevně zdál dostatečně moderní, načež je jedinou zásadnější novinkou čelní sloupek potažený černým čalouněním místo původního šedého. Podle Hondy to má vozu propůjčit více prestiže, stejně jako některé přidané chromové detaily. Dále ale už lze zmínit jen nové podsvícení kabiny u výbavového stupně Advance či vyhřívaný volant, který je u úrovně Sport standardem. Stejně tak lze u tohoto stupně počítat také s 10,2palcovou obrazovkou multimédií.
V motorovém prostoru se ale již nezměnil jediný šroubek, Civic tak nadále počítá s hybridní verzí dvoulitrového čtyřválce, který nabízí 184 koní. Jde o jedinou jednotku, jaká je v Evropě k mání, přičemž 4,6metrový liftback s ní aktuálně startuje na 789 900 Kč. To jsou nemalé peníze, které příliš neospravedlňuje ani vyšší výkon. Jeho přenos má totiž na povel převodovka eCVT, s níž sice dosáhnete nízké laboratorní spotřeby, dynamický potenciál motoru ale spolehlivě zabíjí.
První oznámené zahraniční ceny navíc naznačují, že i po faceliftu zůstane Civic stejně drahý. Automobilka navíc nevyužila modernizace, aby v jejím rámci nabídla také v Evropě slabší 1,5litrový motor, který je k mání třeba v USA. Místo toho se naopak chystá zcela vypustit vrcholné provedení Type-R. Skoro se tak zdá, že se Honda chystá na konec svého ikonického modelu, minimálně tedy na starém kontinentu. Proč vlastně, nemáme tušení, zabila ho jen a pouze sama.
Civic se dočkal nového nárazníku, který vypadá, jak kdyby pocházel ze skladů BMW. Jde přitom o nejvýraznější změnu, zbytek faceliftu je prakticky neviditelný a podobný vliv bude mít na téměř nulové prodeje vozu. Foto: Honda
Zdroj: Honda
