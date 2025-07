Honda Civic Type-R se po letošním odepsání může vrátit s „šokujícím” řešení pohonu. Je to jako „u blbejch” před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Šokující je tento záměr leda svou hloupostí, jinak se Honda drží přesně v mezích toho, co dnes neúspěšně dělá kdekdo. CTR stěží bude výjimkou, však si stačí uvědomit, co lidé na tomto autě milovali a o co by s elektrickým nebo hybridním pohonem přišlo.

Současná Honda Civic Type-R je králem mezi předokolkami na Severní smyčce Nürburgringu. Času 7 minut a 44,881 sekundy dosáhli Japonci na plné délce okruhu už v roce 2023, přičemž až letos se jim po mnoha úpravách přiblížil limitovaný Volkswagen Golf GTI Edition 50. Na překonání konkurence však Němcům nestačilo ani navýšení výkonu na 325 koní, ani hrátky s podvozkem. A dokonce si nepomohli ani s rychleji řadící automatickou převodovkou, zatímco Type-R má k dispozici pouze manuál.

Ruční řazení je přitom jeden z důvodů, proč je CTR i v šesté generaci takovou ikonou. Kromě toho ovšem fanoušci chválí také jeho benzinový dvoulitr, stejně jako jim není proti srsti méně než 1,5tunová hmotnost. Dopřát si ovšem vrcholný Civic může stále méně lidí, neboť jeho cena míří stále výše. Když totiž na počátku roku 2023 v Evropě startoval, mohli jste jej na českém trhu pořídit od 1 299 000 Kč. Nyní ale už potřebujete o minimálně 145 tisíc korun víc.

Případní zájemci by si ovšem měli raději pospíšit, neboť CTR už je na starém kontinentu odepsaný a letos skončí. Důvodem jsou směrnice GSR2, které vyžadují, aby byl řidič soustavně monitorován. Taková úprava stávající generace by se ovšem Japoncům nevyplatila, a proto šestou generaci pošlou v Evropě na odpočinek dříve než v Japonsku či Spojených státech. Nyní se dozvídáme, že auto se může vrátit, ale je to vůbec dobrá zpráva? Snad ani ne, snad radši nic než tohle.

Projektový lídr značky Tomoyuki Yamagami totiž kolegům z Auto Expressu sdělil, že Honda auto nespojuje se spalovacím pohonem a označení Type-R může dostat v budoucnu cokoli. „Podstata Type-R netkví v přeplňovaném motoru,“ uvedl, čímž zjevně otevřel vrátka nejen skloňovanému hybridu, ale dokonce i elektromobilu. Někteří to označují za „šokující”, podle nás by to ale bylo šokující jen tím, jak hloupý krok by to byl. Je to leda cesta k úplnému zabití této ikony, tohle přece na nadšence nefunguje a každý soudný člověk to musí vidět.

O elektrifikaci Type-R se ostatně už dříve zmiňoval Toshihiro Akiwa, šéf divize Hondy, která má u Hondy na povel vývoj elektrických aut. Ten sice připustil, že fanouškům ostrých hatchbacků nejde pouze o rychlost v přímém směru, pouze ale označil za výzvu tomu uzpůsobit vývoj. Výzva to jistě je, v tuto chvíli je ale jedním slovem neřešitelná. Je to vážně jako „u blbejch”, tady se někdo dokola pokouší prorazit hlavou zeď.

I když se Japonci budou snažit sebevíc, stále budou narážet na již víc než sto let staré limity elektromobilů. Dokud jejich baterie budou těžké, pojmou jen velmi málo energie, kterou je navíc zdlouhavé doplnit a bude u nich při zběsilé jízdě hrozit přehřátí, automobilové nadšence nikdy neosloví. Platit to bude i za předpokladu, že by elektrický Type-R sebral onen rekord svému spalovacímu „dědečkovi“, ani tomu ale vývoj nesměřuje. Však se podívejte, jak se na okruzích trápí i skoro 2000koňový elektromobily za desítky milionů.

Co lidé milují na stávajícím CTR? Relativně točivý motor, manuál či nízkou hmotnost. O to vše by ale příští generace přišla, pokud by měla být elektrická. Japonci přesto takovým směrem zjevně chtějí jít. Foto: Honda

Zdroj: Auto Express

Petr Prokopec

