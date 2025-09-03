Honda Civic v novém dorazila do Česka. Cenami vám vyrazí dech, jako BMW už nejen vypadá
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Honda Civic u nás nikdy nebyla vyloženě levným vozem. Třeba před deseti lety jste základní model mohli pořídit od 399 900 Kč, zatímco Škoda Octavia tehdy startovala na 354 900 Kč. Ne až tak velký rozdíl si ale Japonci dokázali poměrně snadno obhájit, neboť toho nabízeli víc pod kapotou i v případě výbavy. Na druhou stranu však designu deváté generace nepřišel každý na chuť, pročež místní zastoupení zakončilo rok 2015 jen 590 registracemi a ten následující prodalo 739 vozů. Octavia vedle toho oslovila přes 24 resp. 28 tisíc zákazníků.
Přesunout se můžeme do současnosti, kdy na český trh přichází Civic jedenácté generace po faceliftu. S ním se dočkal hlavně nového předního nárazníku, který působí, jako kdyby jej Japonci sebrali ve skladech BMW. Veškeré další novinky jsou pak víceméně nepostřehnutelné a v motorovém prostoru na změny nedošlo. Civic je tak v Evropě nadále k mání s jediným pohonným ústrojím, hybridem spojujícím atmosférický dvoulitr, dva elektromotory a lithium-iontové baterie.
Podle automobilky tento pohon dosahuje 41procentní termální účinnosti, což se v praxi má projevit 4,7litrovou průměrnou spotřebou. Této hodnoty nicméně dosahuje pouze základní úroveň výbavy Elegance, na kterou připadá hmotnost 1 445 kg a která se dočkala 17palcových litých kol. Výše postavené stupně Sport a Advance již disponují osmnáctkami a na kontě mají 1 461 či dokonce 1 502 kg, což u nich vedlo ke zvýšení žíznivosti na 5 l/100 km. Větší pak mají i průměr otáčení (11,6 m proti 11 m).
Vyšší hmotnost zároveň také zhoršila jejich dynamiku. Kde tedy základní verzi stačí ke sprintu na stovku 7,8 sekundy, tam je provedení Sport navzdory svému názvu o desetinu pomalejší a varianta Advance vyžaduje dokonce 8,1 s. Nejvyšší rychlost však byla elektronicky omezena na 180 km/h u všech výbavových stupňů. Neliší se pak ostatně ani výkon hybridní soustavy, který činí 184 koní. To je o poznání větší stádo, než má na kontě základní Octavia, která si musí vystačit se 116 kobylami.
Český vůz má přitom taktéž po faceliftu, aktuálně je pak k mání od 609 900 Kč. Pokud ovšem čekáte, že Civic bude znovu dražší o pár desítek tisíc korun, realita vám nejspíš vyrazí dech. Ona základní úroveň výbavy Elegance je totiž k dispozici za 859 900 Kč, Sport vychází na 884 900 Kč a vrcholný stupeň Advance dokonce na 949 900 Kč. Jedinou příplatkovou položkou jsou metalické, perleťové a prémiové laky, s nimiž Civic končí kousek pod milionem korun.
Pokud byste chtěli podobně výkonnou Octavii, vyjde vás to minimálně na 939 900 Kč. Za ně ovšem dostáváte dvoulitr s 204 koňmi a pohon všech kol. Počítat tak můžete s dynamikou z docela jiných sfér (už maximálka základního provedení je o 23 km/h vyšší), jakkoli rovněž s vyšší spotřebou. Méně košatá je pak i výbava. Přesto všechno se ale dá předpokládat, že zákazník nakráčí spíše do showroomu Škody. Patrné je to i z dosavadního vývoje, Octavii si do konce července koupilo 11 025 lidí, Civic jen 126 zákazníků. Kolik jich asi bude za zbylých 5 měsíců?
Fotky evropské verze Civicu po faceliftu nejsou všeříkající, byť se na nich auto víc tváří jako BMW, podle kterého má teď i nastavené ceny. Foto: Honda
Pro úplnost přidáváme i fotky japonské verze, které toho ukazují o trochu víc. Foto: Honda
Zdroj: Honda
