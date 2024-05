Honda i v této době oznamuje, že do elektromobility napěchuje 1,46 bilionu Kč, nevyřeší tím vůbec nic včera | Petr Prokopec

Představuje to zdvojnásobení dosavadních investic, což ve stínu aktuálního vývoje trhu nedává vůbec žádný smysl. Je hezké, že utracené peníze mají přinést také úspory hmotnosti, jen ty ale nedokážou vyřešit vůbec nic.

Dosavadní elektrické snahy Hondy lze hodnotit jako ryzí fiasko. Není to až tak překvapivé, neboť kde vám takové čínské MG za 779 900 Kč nabízí 4 287 milimetrů dlouhý hatchback osazený bateriemi o kapacitě 51 kWh, s nimiž lze urazit normovaných 350 km v kombinovaném provozu a 492 km ve městě, tam Japonci vyrukovali s modelem e, který byl o 120 tisíc korun dražší. Jenže na délku měřil pouze 3 894 mm, o rodinný vůz tak nešlo ani v nejmenším. Baterie o kapacitě 35,5 kWh s udávaným dojezdem 220 km pak jen potvrdily, že tohle autíčko se hodí pouze do města. A jako takové je zkrátka nevyhovující.

Japoncům tak nakonec nepomohla ani účast Maxe Verstappena na propagaci, pročež se nakonec svůj elektrický propadák rozhodli předčasně odpískat. Do koše pak následně letěly i plány na výrobu dostupného elektromobilu, se kterým Hondě měl pomoci koncern General Motors. Zdálo se tak, že automobilka přišla k rozumu a začne se po letech chovat znovu pro-zákaznicky. Nově ale její šéf Toshihiro Mibe oznámil, že investice směřující do bateriového pohonu se zdvojnásobí. Honda je tedy nadále zavázána své předchozí vizi, dle které do roku 2040 zcela vyřadí své benzinové motory (ty dieselové nenabízí již delší dobu), což je ve stínu aktuálního vývoje pozoruhodné.

Když se navíc podíváme na detaily investice ve výši 10 bilionů jenů (cca 1,46 bilionu korun), nezdá se, že by místo výše popsaného fiaska mohl dorazit výraznější úspěch. Automobilka totiž doufá, že výstavbou továrny na baterie se jí povede snížit cenu tohoto klíčového komponentu o 20 procent. Zároveň chce začít používat gigantické lisy jako Tesla, pročež mají celkové výrobní náklady klesnout o 35 procent. „Musíme tak učinit, nejen abychom stabilizovali dodávky, ale rovněž abychom zredukovali náklady a mohli pokračovat ve vývoji baterií,“ uvedl Mibe pro Auto News.

Souběžně s těmito změnami chce automobilka využít technologii Formule 1, aby svá budoucí elektrická auta učinila o zhruba 100 kg lehčími. V důsledku toho má každý zástupce nové rodiny zvané 0 Series disponovat dojezdem vyšším než 500 km. To je jistě ve srovnání se zmíněnou Hondou e posun správným směrem, jsou to ale jen kosmetické změny ve srovnání s tím, co by bylo třeba. Světy spalovacích a elektrických aut dnes z hlediska použitelnosti dělí světelné roky a bez dramatický jiných baterií to prostě nepůjde.

Kladně pak lze jistě hodnotit snahu o redukci hmotnosti, nicméně i ona prťavá Honda e vážila tučných 1 588 kg. To je přitom o sto kilo více, než měl před deseti lety na kontě model CR-V. Tedy rodinné 4,5metrové SUV. I když tedy japonské elektromobily čeká prospěšná dieta, je to v podstatě totéž, jako když člověk s těžkou obezitou shodí jedno kilo. Ano, lze tomu zatleskat, nicméně k dokonalé postavě v té chvíli stále ještě zbývá extrémně dlouhá cesta. A tu v případě elektromobility a stávajících technologií vlastně ani nelze ujít.

Možná i proto se v nejbližším časovém horizontu chce značka více soustředit na hybridy, přičemž se svou elektrickou revolucí začne na severoamerickém kontinentu v roce 2026, kdy dorazí produkční verze konceptu 0 Series Saloon. Po ní pak má následovat šest dalších novinek, jenž se objeví ještě v této dekádě. Čínské portfolio pak má být dokonce desetičlenné, přičemž v Říši středu chce Honda přepřáhnout čistě na elektromobilitu do roku 2035. Že na tomto trhu bude mít vše těžší než v Americe, si automobilka evidentně nepřipouští.

Kroky spojené s Evropou zatím upřesněny nebyly, ostatně na starém kontinentu je značka v posledních letech neskutečně bita. A podobně tomu nejspíše bude i jinde, pokud se Japonci rozhodnou své plány dotáhnout do úplného konce. Avizované kroky jsou totiž jen dílčí, načež zkrátka všechny problémy spojené s masovou adopcí elektromobilů ani nemohou vyřešit. Ostatně zmiňovaná Honda e by byla propadákem, i kdyby na ní byly aplikovány. Tedy kdyby vážila 1 488 kilogramů a stála zhruba 600 tisíc korun, co by to řešilo? Když přišla na trh Škoda prodávala větší Fabii o hmotnosti 1 055 kg od 279 900 Kč. To jsou pořád jiné světy.

