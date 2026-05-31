Honda je nepoučitelná, ani po odepsání 330 miliard za elektrické fiasko nemění směr, doufá ve smilování shůry
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Vlastně jsme ani nečekali, že by Japonci prozřeli a obrátili, a tak pod tlakem okolností pouze přibrzdili. Nyní doufají, že se okolnosti zase změní v jejich prospěch a problematicky prodejná auta znovu spasí „peníze těch druhých”.
Honda svůj fiskální rok 2025 uzavřela se ztrátou skoro 55 miliard korun. V automobilovém světě to není až tak extrémní suma, zasazená do širšího kontextu ale i ta ukazuje, jak moc to šlo s japonskou automobilkou v posledních letech od desíti k pěti, pak od pěti k nule a nyní až do minus pěti.
Jde totiž o její vůbec první ztrátu od roku 1957, přičemž ještě loni se Honda chlubila ziskem přes 159 miliard. Jenže za tím stál dozvuk let minulých. Do fiskálního roku 2025 se již naplno promítlo fiasko s odpískanými elektrickými modely, kvůli kterému společnost odepsala 330 miliard. Šéf automobilky Toshihiro Mibe proto oznámil, že od odvážných elektrických cílů pohonu Honda ustupuje a místo toho do roku 2029 představí 15 novinek postavených kolem spalovací techniky.
Z nových informací Auto News nicméně vyplývá, že se automobilka zařadila mezi ty, které udělaly krok zpátky či do strany, do budoucna ale stejně počítá s tím, co si kdysi předsevzala. Japonci tedy dál předpokládají, že příští dekáda bude patřit elektrickému pohonu. Nikoli však proto, že by po něm zákazníci začali prahnout víc než dnes. A už vůbec ne kvůli skutečné technické nadřazenosti. Místo toho doufají, že podobně jako loni bude změna souviset s politickou reprezentací.
„Trh se může změnit v závislosti na tom, jak si v příštích dvou a půl letech povede Trumpova administrativa a jak dopadnou listopadové volby,“ uvedl Mibe. Honda tedy zjevně doufá, že americký senát a sněmovnu na podzim ovládnou demokraté, kteří následně budou komplikovat Trumpovi zbytek mandátu. A následně přijde nová americká reprezentace, který vrátí do hry dotace a další umělá zvýhodnění pro elektromobily, zatímco spalovací auta zatíží novými daněmi a restrikcemi.
Právě předchozí Trumpovy kroky ovšem poukázaly na předchozí zranitelnost Hondy, která až příliš sázela na jedinou kartu. Nově proto chce být flexibilnější, načež chystá platformy, které nebudou určené pouze elektromobilům, jako tomu bylo u „nulové série“. Místo toho by měly umožnit také zástavbu spalovací techniky. To by značce mělo umožnit, aby se dokázala snadněji otočit tím směrem, jakým bude foukat politický vítr. Zákazník tak zjevně už pro značku není důležitý.
„Zkoumáme všemožné systémy a příští generace elektrických konceptů, které by mohly fungovat bez ohledu na to, jak se věci vyvinou,“ dodal dále Mibe. Čímž jen potvrdil, co jsme už dříve naznačovali. Tedy že Honda poté, co osedlala mrtvého koně, nehodlá ani vyměnit jezdce, který ho sedlá. Natož aby z něj skutečně sesedla. Bude jej rajtovat dál a doufat, že okolnosti budou mrtvým koňům s nekompetentními jezdci přát zase o něco víc. Tak šťastnou cestu...
Japonci už měli auta z tzv. „nulové řady”, které stály na specifické elektrické platformě, prakticky hotové, dokonce za budoucí auta už i přijímali peníze od zákazníků. Nakonec však celý projekt odpískali těsně před zahájením prodeje, neboť by byl ztrátový ještě víc, než je takto. Jen kvůli tomu ale své dlouhodobé vize nezmění, přičemž doufají, že jejich naplnění pomůže jiná politická garnitura. Skvělá strategie. Foto: Honda
Zdroj: Auto News
