Honda je stále větší propadák, za 15 let ztratila 77 % zákazníků. Teď věří, že ji zachrání politici

Když už nic jiného, je to zajímavý vhled do uvažování automobilek, jejichž nabídka se dosud stále více míjela s představami zákazníků. Míjet se bude dál, politické nařizování určitých aut ale má způsobit obrat.

Fiasko. To je jediné slovo, kterým lze hodnotit účinkování japonské Hondy v Evropě v uplynulých dvou dekádách. Podle dat JATO Dynamics prodala značka na starém kontinentu ještě v roce 2007 pozoruhodných 311 801 aut. Dnes letopočet ukazuje jen o 15 let víc a Honda se ohlíží za rokem, kdy zákazníkům dodala jen 73 038 vozů. To je pokles o neskutečných 76,6 % za pouhou dekádu a půl, i půdu pod nohama ztrácející Ford je na tom ve stejném časovém rozmezí lépe.

Hlavní důvod tohoto poklesu je jeden - nekonkurenceschopnost pramenící z dalekého odtržení nabídky od přání zákazníků. Honda během té doby nabídla i zajímavá auta, ne že ne, většina její nabídky ale trpěla výše zmíněným. Mrzí nás to, koho by to nemrzelo, jediným řešením je ale chytnout se za nos, poučit se z vlastních chyb a zkusit se vrátit k okouzlování zákazníků výjimečnými produkty. Nic takového ale Honda nedělá a dělat ani neplánuje.

I když svědky náznaků, že věci nemíří správným směrem, jsme už léta, Japonci nadále tlačí drahé hybridy na úkor všeho ostatního. Jen za posledních pět let tak ztratili další polovinu zákazníků, a to jsme po celou tu dobu pravidelně upozorňovali, že to nebude fungovat. Ono to nefunguje, Honda se ale místo sebereflexe raději řadí mezi značky, které jsou k médiím velmi agresivní a vyhrožují kde čím. My přitom realitu nevytváříme, ani ji nezměníme. Jen nastavujeme zrcadlo následkům činů samotné automobilky.

Ani v takto mizerné situaci, kdy Honda na celém kontinentu prodala pouhých 73 tisíc aut za rok, ale nehodlá přehodnotit svůj přistup. Už zcela abstrahovala od požadavků zákazníků a sází na to, že ji zachrání politici. Přirozený zájem o elektromobily a hybridy je velmi malý, do budoucna ale má jít z politické vůle o jediné přijatelné řešení. A Honda sází na to, že právě to ji zachrání od pádu na úplné dno.

V rozhovoru s Autocarem to takto podali Jean-Marc Streng a Rebecca Adamson, dva z šéfů tamního zastoupení. Situace v „UK” je přitom velmi podobná - prodej značky se za stejné období propadly ze 100 tisíc na 26 tisíc aut ročně (-74 %) a Británie chce ještě víc než jiné země nařídit elektrická auta. Honda tak věří, že díky tomuto nařízení „vyskočí zpět” na vyšší čísla a byť to nebylo zpátky na původní hodnoty, v až 50% růst věří.

Management zůstává evidentně nadále naprosto odtržený od reality, když po letech ztrát prodejů i podílů na trhu mj. říká: „Naše vyřazení dieselů a čistě spalovacích aut z nabídky a jejich nahrazení hybridy dalo zákazníkům technologii, kterou chtějí,” uvedla Rebecca Adamson (zvýraznění je naše).

Člověk neví, jestli se má smát nebo brečet, to už je Orwell. „Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla!” Čísla naprosto jasně ukazují, že Honda dala zákazníkům technologii, kterou nechtějí. A vidět je to i v Česku, kde loni prodala 4 elektrická auta a 1 161 vozů celkem. V roce 2015, což není žádný dávnověk, šlo o 936 benzinů a 854 dieselů. A to už dieselová nabídka značky nebyla bůhvíjak košatá. Nevíme, jestli tohle představuje „nabízení technologie, kterou zákazníci chtějí”.

Je skutečné fascinující, kam až uvažování v podobných firmách zašlo - Honda v tom není zdaleka sama, jen na to ni i z jiných důvodů nejvíce doplácí. Už to není jen popírání reality, už jde o obracení černé v bílou. Jistě, popření trhu může pro Hondu skutečně fungovat, pakliže se někomu reálně povede tak, jak si maluje (pochybujeme o tom). Jako firma bychom se ale mnohem více snažili vyjít vstříc zákazníkům než regulátorům. Honda dělá to druhé a zákazníkem se ohání tam, kde mu jasně ukázal záda. Navázali bychom na Orwella: Lež je pravda. A nebo ani nemusíme, „nevědomost je síla” bohatě stačí. Přejeme hodně zdaru s takovým přístupem.

Nová Honda Civic může působit jakkoli dobře, jen s drahým hybridním pohonem ale nikdy nezaboduje tak jako dřív. Honda říká, že tím nabízí zákazníkům, co chtějí - i když zákazníci už léta svými penězi říkají, že nic takového nechtějí. Teď Japonci doufají, že je spasí nařízení takových vozů. Foto: Honda

