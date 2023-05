Honda bez náhrady končí s výrobou sekaček na trávu. Protože nic se spalovacím motorem nesmí projet před 4 hodinami | Petr Prokopec

Je neuvěřitelné, kam až mohou zajít ideologicky motivovaná rozhodnutí některých firem. Honda nepohřbívá jen svá auta, ještě dál zajde se sekačkami na trávu. I když je jimi proslulá, pokračovat v jejich výrobě už nebude, protože je pohání spalovací motory.

Již zhruba 15 let jezdím pravidelně na chatu, kde se nemohu nevěnovat sekání trávy. Kvůli tomu jsem někdy v roce 2010 koupil benzinovou sekačku, na kterou nedám dopustit. Co totiž dříve zabralo pomalu celý den, nyní zvládám za pár hodin. Nemusím se neustále plahočit s kabelem té elektrické a mám k dispozici vyšší výkon i záběr žacího nože. Jeho držák sice loni zkolaboval, nicméně při jeho výměně došlo i na pročištění hnacího ústrojí. Jsem si tak jist, že bude bez problémů fungovat ještě minimálně dalších 10 let.

Politici se nicméně rozhodli, že lidem ještě dostatečně nezkomplikovali život. Postupně tak po celém světě začíná docházet k zákazům benzinových sekaček a dalších podobných zařízení. Zahradu si pak lidé mají posekat s pomocí těch elektrických. Ocenit mohou pokrok, na který za posledních pár let došlo, neboť zapotřebí již není prodlužovačka a neustálé zapojení stroje do zásuvky. Zvolit můžete i typ osazený akumulátory, mezi jehož jednoznačné výhody patří nižší hmotnost. A pak také tišší provoz. Tím ale pozitiva v podstatě končí.

Akumulátorové sekačky jsou sice podobně drahé jako ty benzinové, ovšem v takovém případě vám baterie vystačí zhruba na hodinu, možná hodinu a půl provozu. Pokud ovšem máte opravdu hustý trávník či se kupříkladu pohybujete ve svahu, budete již v závěru láteřit. Jak totiž bylo častokrát zmíněno v souvislosti s provozem elektrických aut, výkon je závislý na napětí v bateriích. Jakmile tedy klesá jejich kapacita, dochází i na redukci stáda koní. Zatímco tedy plně nabitá sekačka zvládne i velký chomáč trávy, takřka vybitá již má problém. A to pořád hovoříme o tom lepším případě, kdy vůbec máte k dispozici elektřinu - ne na každé chatě můžete dobíjet.

Ale i když můžete, budete se potýkat s degradací článků, které dříve nebo později nemine drahá výměna. V dlouhodobém horizontu zde tak vlastně máme dražší provoz, který nemá šanci jakkoli ovlivnit ani spotřeba benzinu či energie. Ostatně osobně každoročně na sekačku a motorovou pilu spotřebuji jen asi 15 litrů benzinu.

Nechci se stavět do role bojovníka proti všemu elektrickému, ostatně pokud by akumulátorový typ dokázal plně nahradit či dokonce překonat ten benzinový, sáhnu po něm bez váhání. Jenže tak tomu není. Když si navíc uvědomím, že plně kompenzuji i ony emise ze zmíněných 15 litrů, neboť pokud tráva nejde na kompost, odvážím ji do obecního kontejneru na biomasu, opravdu nevidím důvod pro ony politické zákazy. Místo toho by naopak světu prospěl větší důraz na další využití bioodpadu.

Zdravý rozum nicméně z většiny politických hlav vymizel. Že ale mizí i z hlav výrobců, to znovu a znovu překvapuje. Tak to ovšem dopadá, když hlavní slovo převezme ideologie podpořená přerozdělováním na všech úrovních. Taková Honda uvažuje ideologicky do té míry, že jí coby automobilce vůbec nevadí prakticky úplné vyklizení pole v Evropě (bavíme se o poklesu prodejů z až 300 tisíc vozů ročně na nějakých 70 tisíc) pod tíhou přechodu na nesmyslně drahé hybridní vozy. V případě sekaček je to ještě horší - v jejich případě s nimi končí zcela, a to dokonce tak, že nepřijde s žádnou náhradou. Co se dříve zdálo jako výkřik do tmy, je nyní faktem - Japonci definitivně zastaví výrobu těchto strojů letos v září, nepřijdou s žádnou náhradou a prodejci si budou muset vystačit už jen se skladovými zásobami.

„Rozhodnutí ukončit výrobu sekaček na trávu je hnáno změnami na trhu, mezi které patří přísnější environmentální pravidla, změna v preferencích zákazníků a naše snaha soustředit se na prodejně rostoucí ziskové produkty,“ uvedla společnost v prohlášení k tomuto kroku. A skutečně ani nenaznačila, že by chtěla nahradit benzinové stroje těmi elektrickými. Stát se to může, ale ani to nic nezmění na konci jedné éry. Je přitom třeba dodat, že stroje Hondy patří mezi velmi oblíbené a spolehlivé, mají jedna z nejlepších hodnocení mezi uživateli. Ale co už, nic se spalovacím motorem prostě nesmí projet.

Je smutné, že jde o výrobce, který se ještě před 10 lety chlubil nejrychlejší benzinovou sekačkou na světě, která zvládla stovku pod 4 sekundy a maximálku 209 km/h. Nyní jde o nežádoucí produkt, jehož vyřazení z nabídky nechápe ze zákazníků snad nikdo. Dodejme slova jednoho z nich z webu ProTool Reviews: „Proč byste přestávali dělat něco, v čem jste nejlepší? Mýlí se, když si myslí, že lidé chtějí elektrické sekačky, stejně jako si výrobci automobilů myslí, že chceme elektrická auta. Nechceme je. Jakmile si je lidé zkusí (jak sekačky, tak auta), uvědomí si, že toho moc nesvedou. Neříkejte nám, co máme chtít. Mám sekačku Honda a nic ji nepřekoná, na elektriku ani benzin. Hondo, prosím, přehodnoť ještě toto rozhodnutí,” uvádí k věci člověk, který si říká Ken. Co k tomu dodat?

Japonci letos v září končí s výrobou benzinových sekaček, přičemž o elektrické náhradě ani nemluví. I kdyby však přišla, jsme si jisti, že nepůjde o změnu vyžádanou či vítanou zákazníky. Foto: Honda

