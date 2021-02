Honda kvůli koronaviru končí s výbavou, před níž bledne celé Simply Clever Škody před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Škody prosluly mnohými praktickými prvky výbavy, které v autech nejsou běžné, ať už jde o škrabky ve víčkách nádrží nebo deštníky ve dveřích. Ani škodovka ale nedostala do série, co zachycuje fotky Hondy - palubní vysavač.

Na počátku 90. let se Japonsko potýkalo s ekonomickými potížemi, za nimiž stála přestřelená cena realit a některých akcií. Krize se pochopitelně dotkla i tamních automobilek, jež musely následně krotit své rozpočty. V případě Hondy to znamenalo značnou úpravu plánů týkajících se příchodu nového MPV. Vůz nesměl přesáhnout mantinely nastavené montážními linkami v již existujících továrnách, neboť stavba nových hal by přinesla dodatečné náklady, které si Japonci jednoduše nemohli dovolit. Kvůli tomu nakonec namísto velkého MPV zamířilo na trh pouze kompaktní provedení.

Nakonec tato z nouze ctnost přinesla mnoho dobrého, neboť Honda Odyssey první generace zaznamenala fenomenální úspěch. A to nikoliv pouze ve své domovině, ale rovněž ve Státech a dokonce i v Evropě, kam MPV dorazilo pod názvem Shuttle. Jeho účinkování na starém kontinentu pak sice po několika letech skončilo, v USA či Japonsku je však model Odyssey k mání dodnes. A dokonce nedávno prošla lehčím faceliftem, jenž jí nadělil zejména řadu bezpečnostních prvků, díky čemuž si vůz vysloužil nejvyšší hodnocení Top Safety Pick+ udělované americkým IIHS.

Důvod, proč jsme si však na Hondu Odyssey vzpomněli, je někde trochu jinde. S příchodem páté generace v roce 2018 totiž automobilka začala nabízet velmi neobvyklý výbavový prvek, a to vysavač zabudovaný do boku jedné ze stěn zavazadelníku. Tento krok některé zákazníky pochopitelně nadchnul, neboť úklid po dětech byl rázem snadnější. Oblibu daného prvku si pak ostatně uvědomila i Honda, která jej v předloňském roce začala nabízet u vyšších výbav jako standard.

Pro letošek nicméně daný doplněk končí, přičemž je otázkou, zda se ještě objeví. Důvodem není skutečnost, že by japonská automobilka musela kvůli pandemii šetřit na každém kroku. S koronavirem nicméně konec vysavače má mnohé společné. Hondě jej totiž dodávala společnost Shop-Vac, která však současnou krizi neustála. A když do loňského září nedošlo na její odkoupení, přišel konec a propuštění všech 1 700 zaměstnanců.

Shop-Vac přitom na poslední chvíli neinformoval pouze dělníky, ale také samotnou Hondu, která evidentně neměla ani čas, aby se zásobila na delší dobu dopředu. Minivysavače kvůli tomu došly a zatím není jisté, zda budou znovu k mání. I když v závěru loňského roku byla firma Shop-Vac odkoupena společností GreatStar Tools USA, obnovení výroby je teprve v plánu. Konkrétní termín však nepadl, načež Honda výbavu odpískala.

Lze tak už jen dodat, že Odyssey je k mání s jediným hnacím ústrojím, jež tvoří 3,5litrový šestiválec a desetistupňová automatická převodovka. Loni si toto MPV pořídilo 83 409 zákazníků, což je ve srovnání s předchozím obdobím jen velmi malý sešup, jenž je navíc v době stále větší obliby SUV pozoruhodný. Dá se ale předpokládat, že letos lépe nebude, a to právě díky absenci prvku, o kterém jste u konkurence mohli pouze snít.

Ještě před pár týdny bylo možné Hondu Odyssey objednat s minivysavačem v zavazadelníku. Nyní tato možnost z nabídky zmizela, neboť výrobce tohoto doplňku v září kvůli koronaviru skončil. Foto: Honda

