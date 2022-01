Honda má k elektromobilům kupodivu rozumný přístup, jiné automobilky jsou prý „mimo mísu” před 9 hodinami | Petr Miler

Zdá se vám, že taková slova úplně nekorespondují s tím, co Japonci reálně dělají? To nejste sami, důvod ale tkví jen v tom, že takto se Honda tváří jinde, ne v zemích Evropské unie, i kdyby v nich situace byla náhodou úplně stejná.

Předloňský příchod koronavirové pandemie byl jedinečnou příležitostí vrátit se alespoň o trochu blíže k racionalitě, zbavit ekonomiku zátěže v podobě stále většího přerozdělování popírajícího přirozené tržní mechanismy a zefektivnit tak její fungování. Stal se ale bohužel pravý opak.

Ekonomové tehdy předpokládali, že následkem všemožných omezení bude poptávková krize, a tak došlo právě ke stimulaci poptávky všemožnými finančními podporami. Politici to pak vycítili jako příležitost, jak zintenzivnit už tak intenzivní směřování k rozličným „zeleným” ideologiím, rozmach elektrických aut nevyjímaje. Neboť si mysleli, že za nastalé situace tak učiní relativně beztrestně z hlediska možné inflace a dalších negativních dopadů. I elektrická auta tak začali intenzivněji dotovat či jinak podporovat.

Dnes už víme, že realita je jiná a následkem koronavirových patálií byla nabídková, nikoli poptávková krize. Rozhazované peníze ji tak nejenže neřeší, ale dokonce umocňují a podílí se na celosvětově bující inflaci dostávající do problémů nás všechny. Jenže zatímco ekonomové už na to přišli a centrální bankéři poptávku krotí umenšováním kvantitativního uvolňování či dokonce růstem úrokových sazeb (u nás bychom o tom mohli vyprávět), politici na to ještě nepřišli.

Nadále tak tlačí ony „zelené” nápady neuvědomující si, že jejich odtrženost od reálné poptávky pouze vytváří v ekonomice další problém, který dříve nebo později vybublá. Automobilky by měly být těmi subjekty, které si zachovají zdravý rozum a budou bojovat za to, aby se jejich nabídka dále nevzdalovala od požadavku zákazníků, dělají ale pravý opak.

Někteří dokonce už dnes uměle přestávají prodávat chtěná auta na úkor těch nechtěných, jiní totéž plánují od roku 2028, další o dva roky později. A pokud prostředí nepřeje tomu, aby všichni mohli vesele mířit stejným směrem, nejenže se nesnaží takový stav udržet, ale volají po jeho změně. Prostě všichni chtějí pokud možno co nejdříve nabízet jen elektrická auta, ať už o ně někdo stojí, nebo nikoli. Tedy skoro všichni.

Bašty odporu, které nejenže neskáčou do elektrického vlaku bez ohledu na to, kam jede, ale dokonce hovoří o neuváženosti takového jednání, se najdou. A poslední, která se objevila, je skutečně překvapivá.

Jde o Hondu, která u nás jednoznačně jde s davem automobilek, i když dav zákazníků kráčí jinam. Prodeje této značky se pod tlakem nejprve na dowsnizing, pak hybridizaci a nově i kompletní elektrifikaci jednoznačně propadají a české zastoupení značky nás s oblibou kritizuje za to, že na to upozorňujeme. Přitom to nejsme my, kdo je strůjcem jejich úspěchu nebo neúspěchu, hybatelem je hlavně to, co sama značka nabízí. Elektrická či elektrifikovaná auta u nás lidé prostě nechtějí a tlačit jim je navzdory tomu s očekáváním úspěchu je absurdní. Přitom si ta samá Honda tuto situaci dobře uvědomuje, jen ne u nás.

Prokázal to v rozhovoru pro Auto News Dave Gardner, výkonný viceprezident amerického zastoupení Hondy, který odmítá zahrnout tamní klientelu nabídkou elektrických aut. Proč? Protože je prostě nechce, jak ukazují nejen prodeje, ale i nejedna studie. Podíl těchto aut na americkém trhu jsou jen 4 % a nebýt pár míst, kde jsou mohutně podporována podobně jako v Evropě (typicky Kalifornie), šlo by o ještě mnohem menší číslo.

Gardner tak říká, že Honda nadále setrvá u nabídky konvenčních vozů a elektromobily lidem vnucovat nebude. „Řekli jsme našim dealerům, že to nyní bude velmi regionální záležitost,” uvádí manažer značky o prodejích elektrických aut jako takových. A dokonce kritizuje ostatní, že na tyto vozy masivně sází: „Do jaké míry je zákazníci chtějí? V tuto chvíli si myslím, že jsou trochu mimo mísu,” řekl na adresu Fordu, GM a dalších značek, které hodlají - podobně jako u nás - masivně nabízet elektrická auta bez ohledu na to, že o ně lidé projevují minimální zájem.

Podle nás je to rozumný přístup. Trh se dá všemožně ohýbat nařízeními a přerozdělováním, z dlouhodobého hlediska ale bude fungovat vždy jen reálné uspokojování potřeb zákazníků. A naprosté většině lidí elektrická auta prostě nevyhovují. Není to nic proti nim, mají své výhody a kupce, mají své místo na trhu. Ale nutit je všem lidem bez rozdílu a za jakoukoli cenu je zvrácené. Je to zvrácené ze strany politiků, kteří ale jen tahají za nitky, je to ovšem ještě zvrácenější ze strany automobilek, které v rukou nemají nic, jen „za sebe nechají tahat”. Je ovšem sympatické vidět, že realitu na trhu někdo nepřehlíží, alespoň někde.

Škoda jen, že u nás - a v Evropě vůbec - Honda takto neuvažuje a na trh vesele hrne jedno nechtěné auto za druhým. Pak se diví, že ztrácí podíl na trhu a ještě má pocit, že za to mohou ti, kteří nastavují zrcadlo jimi vytvářené realitě. Inspiraci k rozumnějšímu uvažování mohou hledat třeba u Dava Gardnera...

Elektrická Honda e je prodejně naprostý propadák, v celé Evropě ji kupuje pár set lidí za rok. Aby to také bylo jinak, když nabízí minimální použitelnost za cenu mnohem větších a praktičtějších aut. Američanům ji proto Japonci nutit nebudou, nám bohužel. Foto: Honda

