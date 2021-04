Honda prodává sympatické SUV pro sedm za 247 tisíc, u nás ho ale nekoupíte před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Honda

Podobná auta z Evropy prakticky vymizela, není to ale tím, že by nevznikala. I renomované automobilky staví malé, levné a praktické modely, jen u nás zkrátka nejsou k dispozici.

Vždy jsme chovali úctu k levným autům. Není to pochopitelně to nejlepší, co si můžete koupit, udělat dobře fungující levný vůz je ale svým způsobem mnohem náročnější než postavit dobře fungující supersport za desítky milionů. Bohužel, tahle auta z Evropy mizí, zvlášť mají-li být alespoň trochu praktická a univerzální.

Zrovna včera jsme zmiňovali, že pokud chcete u nás koupit nový levný kombík, za méně jak 330 tisíc Kč to nepůjde. A dostanete Fabii s tříválcem. To je skoro absurdní suma, uvážíme-li, že za 334 900 Kč jste ještě před pár léty dostali základní Octavii liftback s motorem 1,2 TSI. Dnes už nedostanete ani Rapid, nedostanete nic, leda už docela drahou Scalu nebo ještě dražší Octavii IV.

Bohužel, dostupná rodinná auta v Evropě vyklidila pole a o viníkovi ani na chvíli nepochybujte, je to následek tlaků Evropské unie. Že tomu tak je, připomínají nabídky úplně stejných automobilek, jaké působí v zemích Evropy, akorát mimo EU. To pak člověk musí zamáčknout slzu, že si něco takového nemůže koupit u nás.

Příkladem budiž malé SUV či spíše crossover mezi SUV a MPV od Hondy. Říká si BR-V a vypadá sympaticky. Je na něm pochopitelně vidět, že jde o levné auto a výsledek snahy dostat co nejvíc vozu do co nejmenšího prostoru, ale o co jde? Tohle skutečně je levné auto jsme naprosto přesvědčeni, že spousta lidí by na své pojížďky po městě a okolí žádné jiné nepotřebovala ani nevyužila.

Na jednu stranu je to sice docela prcek, měří na délku 4 453 mm, na šířku 1 735 mm, na výšku 1 666 mm a rozvor má 2 662 mm. Na druhou stranu to není zase takový prcek, určitě ne uvnitř. Pojme až sedm lidí a byť nepochybujeme, že nepoznají komfort Bentley Bentayga, interiér nevypadá jako převzatý z kurníku.

Pod kapotou trůní primárně 1,5litrový atmosférický čtyřválec i-VTEC, který dává až 120 koní výkonu v 6 600 otáčkách a 145 Nm točivého momentu při 4 600 ot./min. Pro některé trhy jsou k dispozici i další motory, s tímto se ale BR-V prodává po celém světě, a to buď v kombinaci s manuální převodovkou nebo s CVT. Pohon předních kol je standardem vždy.

Jízdní dynamiku neznáme, průměrná spotřeba 6,4 l benzinu na 100 km ale neodrazuje. A auto nakonec ani nemůže úplně špatně jet, jistě ne nenaložené - s hmotností 1 200 kg bude zmíněných 120 koní slušně hýbat. Vedle toho vůz disponuje přizvednutým podvozkem, 16palcovými litými koly, střešními ližinami nebo relativně agresivně stylizovanými nárazníky, to aby vypadal jako to správné SUV.

O prostorném interiéru už jsme se zmiňovali, kromě dostatku místa pro kolena a hlavy ale Honda BR-Vs libuje také infotainment se slušným displejem, klimatizací pro první i druhou řadu sedadel nebo čelními airbagy, asistentem rozjedu do kopce a stabilizací. Ano, takové normální auto, v Indii se ale prodává v přepočtu od 247 tisíc Kč, což je suma, za kterou byste u nás dostali leda nějaké oholené mini, srovnatelný vůz by stál dvojnásobek. BR-V je přitom k mání i jinde, zejména v dalších zemích jihu Asie, ale třeba také na jihu Afriky nebo v Mexiku. U nás ovšem můžeme jen snít.

Honda mimo Evropu prodává docela sympatický model BR-Z, který se pro letošek dočkal osvěžení. Za svou cenu toho nabízí opravdu hodně. Foto: Honda

Zdroj: Honda

Petr Miler