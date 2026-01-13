Honda po 25 letech končí se svým dosavadním logem. Náhrada jako by symbolizovala její současnou marnost
Petr MilerPokud firma chtěla sladit formu s obsahem, pak uspěla, tušíme ale, že usilovala o pravý opak. A chtěla svým autům přidat nově pojatým logem na atraktivitě. To se rozhodně nepovedlo, však dělá stejnou chybu jako řada jejích konkurentů v předchozích letech.
Kdybychom měli z pohledu Evropana jmenovat jednu automobilovou značku, která během uplynulé dekády zmastila skoro všechno, co mohla, a z tradičně zářící hvězdy se stala umírající černou dírou na peníze, musela by to být Honda. Nenapadá nás žádný jiný výrobce, jehož vozy ještě docela nedávno vyvolávaly touhu a nacházely zastání u víc jak 300 tisíc zákazníků ročně, a dnes vyvolávají na tváři jen nahořklý úsměv a v lepším případě za loňský rok osloví 70 tisíc kupců.
To je skutečně příběh Hondy, která se rozhodla svá auta zhoršit a zdražit pod rouškou jakýchsi zelených cílů, kterým stejně nemá šanci dostát. Tedy pokud se neprodané auto nepovažuje za vrchol zeleného úspěchu. Buď jak buď, současné portfolio automobilky je v Evropě až neuvěřitelně neatraktivní podobně jako nový Prelude a projevy její úcty k zákazníkům, Kdyby Japonci z nabídky škrtli Jazz, který se prodává, protože je aspoň nějak dostupný (i když je také absurdně drahý), a HR-V s CR-V, které živí tradice a náležitost k třídě SUV, nemají v rukou skoro nic.
Pikantní je, že firma tohle vidí už hodně dlouho, přesto neubírá. Přesto není ochotna projít ani náznakem katarze a do své nabídky vrátit něco, co by lidé s nadšením kupovali ve velkém. Něco teď ale Japonci přece jen změnili - logo. To víte, když už neumíte změnit obsah, můžete na něj plácnout novou formu. Pomůže to? Upřímně, mohlo by, je to drobnost, ale nakonec také má kus moci nad pocity vyvolávanými u zákazníků. V tomto případě jsme si ale zatraceně jisti, že jde jen o další ránu, která Hondu srazí ještě víc k zemi.
Kdyby aspoň firma vymyslela něco vlastního, něco nového, něco specifického, ale ne. Ona jen okopírovala ten nejtrapnější, už roky kritizovaný trend „zjednodušování” a „zplošťování”, jehož ubohost jsme naposledy kritizovali v případě Mazdy. To samé ale udělal VW nebo Audi, udělal to kdekdo. A kdy to komu pomohlo? Kdy bylo výsledkem něco lepšího? Kdy se to setkalo aspoň s vřelým přijetím zákazníky? Nestalo se nikdy nic z toho a laciné ploché logo Audi je terčem kritiky snad každý den.
Honda nyní udělala to samé a z plastického H „v rámu” udělala trochu jinak stylizované ploché H bez něj. A to je všechno. Jako logo výrobce houpacích křesel nebo kolíbek by to možná prošlo, ale jako logo automobilky, která si dlouho potrpěla na technické výjimečnosti? Je to k smíchu, jen to symbolizuje marnost aut, na která se tento emblém dostane. Když jsem viděl mail, jehož předmět byl poštovním klientem zkrácen na „Honda zavede nové 'H' logo jako symbol...”, myslel jsem si, že došlo aspoň na upřímnost a následovat bude jiné slovo začínající na „ho...” Ale nestalo se, bohužel.
Automobilka k věci říká, že „aktualizovaný design loga H bude použit u budoucích elektromobilů a klíčových hybridních modelů od roku 2027” a „postupně bude zaváděn napříč automobilovými modely i dalšími oblastmi podnikání”. Dobře, k tomu ale tragikomicky dodává, že „ztělesňuje závazek společnosti Honda přinášet zákazníkům novou hodnotu se zvláštním důrazem na elektrifikaci”. Novou hodnotu se zvláštním důrazem na elektrifikaci? Kdo toto vymýšlí? Dosud Honda přinášela stále více antihodnoty s důrazem na totéž, tomu odpovídá i totální kolaps prodejů. A nové logo to opravdu dobře symbolizuje, to je také antihodnota svého druhu. Aby to také nebyl symbol dalšího prodejního kolapsu, zatím k němu má firma našlápnuto dobře.
Lepší věc na apríla bychom nevymysleli, ale tohle je opravdu nové logo Hondy v plné parádě. Copak se firma neumí poučit ani z chyb jiných, když už se nedokáže poučit z chyb vlastních? Grafika: Honda
Zdroj: Honda
