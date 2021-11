Honda pozoruhodně vyřešila problém dobíjení aut, ne však problém samotné elektromobility před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Snahy o rozmach elektrických aut provází zejména dva problémy - ten první se týká použitelnosti pramenící z limitů akumulátorů, ten druhý vůbec dostupnosti elektřiny a jejích zdrojů. To první Honda vyřešila docela elegantně, to druhé je ale mimo její moc.

Vrchol pokrytectví. Tak je titulován summit COP26, který se v uplynulých dnech konal ve skotském Glasgow a kde zhruba tisícovka světových lídrů debatovala o snížení emisí. Zatímco ale všem obyčejným lidem kázali vodu, sami sobě nalévali vína plnými doušky. Glasgowské letiště totiž doslova praskalo ve švech, neboť účastníci summitu dorazili do Skotka více než čtyřmi stovkami privátních tryskáčů. Taková letadla přitom za pouhou hodinu letu pošlou do atmosféry dvě tuny CO2. Celkově tak dle odhadů měla schůzka světových lídrů vyprodukovat více než 13 tisíc tun oxidu uhličitého.

Jedním z největších pokrytců se stal premiér Velké Británie Boris Johnson, který to do Glasgow měl nejblíže. Nicméně i on využil privátního tryskáče, jakkoliv stojí v čele vlády, která chce obyčejné lidi co nejdříve vyhnat ze spalovacích aut. Přitom jen jeho let vyprodukoval tolik emisí, kolik běžný člověk vyprodukuje za celý rok, aniž by se jakkoliv omezoval v dopravě či třeba v jídle. Za to navíc odvede do státní kasy nemalé daně, ze kterých je placen Johnson i „jeho” tryskáč.

V Británii se ukázal i indický ministerský předseda Narenda Modi. Jím používané letadlo ve vzduchu strávilo zhruba 20 hodin, načež si sami můžete vypočítat jeho „uhlíkovou stopu”. Přesto ve Skotku neopomněl podotknout, že Indie chce být uhlíkově neutrální do roku 2070. Do roku 2030 pak má hned polovinu veškeré elektřiny vyrábět z obnovitelných zdrojů.

Takový úkol pochopitelně nebude jednoduchý, ostatně země je třetím největším emitentem CO2 na světě. Přičemž je otázkou, zda ji s tím nějak pomůže Honda, která aktuálně oznámila, že od příštího roku začne výrazným způsobem elektrifikovat segment rikš. Těch po indických ulicích jezdí více než 8 milionů, což není málo. Ty spalovací vy pak měly být nahrazovány za verze s elektrickým pohonem, u nichž mohou počítat se slušnou praktičností navzdory pětihodinovému dobíjení baterií.

Honda totiž pro tyto dopravní prostředky nabízí nový typ akumulátoru MPP e (Mobile Power Pack e), který lze poměrně snadno vyndat ze zádě rikši a vyměnit za nabitý. Každá lithium-iontová baterie přitom disponuje kapacitou 1,3 kWh, což sice není mnoho, ovšem Indové mohou svá vozítka osadit až čtyřmi najednou. Tím dosáhnou dostačujícího dojezdu, přičemž urychlená výměna je nebude zdržovat ani při podnikání. Jen za výměnu pochopitelně musí zaplatit.

O jaké peníze se jedná, Honda zatím neupřesnila. Místo toho Japonci pouze dodali, že již jednají s řadou výrobců rikš. Automobilka se přitom může opřít o výsledky testovacího programu, který odstartoval letos v únoru. Od té doby pouhá třicítka elektrických rikš najela přes 200 tisíc kilometrů. To není malé množství a jen potvrzuje, že program výměny baterií funguje daleko lépe než jejich dobíjení přímo ve vozítkách.

Je tu nicméně jeden zásadní problém. Indie momentálně produkuje 70 procent potřebné elektřiny v uhelných elektrárnách. Obnovitelný podíl připadající na vodní elektrárny pak letos razantně poklesl v důsledku nedostatku dešťů. Zemi tak již v říjnu zasáhla energetická nouze, která se dle analytiků bude ještě více prohlubovat. Je tedy otázkou, co by se stali ve chvíli, kdy by oněch 8 milionů rikš přepřáhlo na elektrický pohon - na pokles emisí CO2 lze ale s dostupnými zdroji elektřiny zapomenout stoprocentně.

Nápad Hondy na výměnné baterie pro rikši je jistě dobrý. Nicméně realizován bude v zemi, která 70 procent energie vyrábí spalováním uhlí. Jak chce poté Indie realizovat své plány na uhlíkovou neutralitu, které po vyprodukování několika tun CO2 během pár hodin představil premiér země ve skotském Glasgow, je otázkou. Foto: Honda

Zdroj: Honda, Daily Mail

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.