Honda promarnila obrovskou příležitost, její poslední novinka je další předražený nesmysl

před 4 hodinami | Petr Prokopec
Podobná auta na trhu chybí a dokážeme si představit, že by si znovu dokázala získat přízeň. To by ale nesměla nabídnout míň než před dvěma dekádami, kdy se dala koupit ve svých předchozích generací. A ještě k tomu dnes stojí mnohem víc. Nový Prelude sympaticky vypadá, ale tím to hasne.
O návratu Hondy Prelude se mluví už nějaké dva roky. Japonská automobilka dvoudveřové kupé s tímto jménem naposledy nabízela v roce 2001, kdy jste pod kapotou dostali až 212 koní. Na ně připadalo zhruba 1 300 kilo hmotnosti, načež vůz na silnicích dostával svému názvu - okolo pomalejších vozů se prohnal jako přelud. Nicméně klientela se v té době začala více přiklánět k praktičtějším vozům, načež prodeje začaly klesat. Honda tak Prelude vykopla z nabídky, přičemž její nepřímou náhradou byl Accord Coupe a Integra.
V roce 2023 nicméně Japonci na domácím autosalonu v Tokiu přišli s konceptem šesté generace Preludu a rok na to ukázali kousek bližší produkční verzi na Festivalu rychlosti v Goodwoodu. V souladu s tím bylo oznámeno, že vůz bude k mání také v Evropě. Protože je ale starý kontinent svázán nespočtem regulací a v Bílý dům v tu chvíli ještě okupoval Joe Biden, automobilka oznámila, že pod kapotou mohou fanoušci očekávat hybridní pohon, jaký používá třeba Civic.
Nyní došlo na premiéru produkční verze a prakticky vše, čeho se nadšenci obávali, se stalo skutečností. Nový Prelude vypadá lákavě, to ano, jenže tím pozitiva víceméně končí. Pod kapotu se totiž nastěhoval benzinový dvoulitr pracující na bázi Atkinsonova cyklu, který doplňuje elektromotor. Ten je zásadní hybnou silou, neboť se sám o sobě stará třeba o rozjezd. Spalovací motor se pak přidává až ve chvíli, kdy na plynový pedál zatlačíte silněji.
Z toho důvodu Honda použila převodovku typu CVT, se kterou si hybridní pohony rozumí. Protože by ale Japonci rádi okouzlili i nadšence, přihodili do vínku také nový režim S+ Shift, který přichází se simulovanými změnami převodových stupňů. Stejně tak je spojen se simulovaným meziplynem, dál v tomto módu dochází na zesílení zvukového doprovodu. Asi ovšem nepřekvapí, že o něj se nestará jen výfuk, ale i reproduktory.
Kde by Japonci mohli skutečně zabodovat, to je podvozek. Prelude totiž od Civicu Type-R přebírá přední vzpěry, stejně jako se pyšní identickým rozchodem předních a zadních kol či masivními brzdami. Adaptivní tlumiče nicméně byly překalibrovány, neboť zatímco CTR je považován za skutečný hot hatch, Prelude má být rychlým cesťákem. Z toho důvodu se také nedočkal pneumatik širokých 265 milimetrů, ale místo toho ve všech rozích sází na skromnější rozměr 235/40R19.
Pokud jste přitom obeznámeni s kabinou Hondy Civic, bude vám interiér novinky připadat velmi povědomý. Na palubce totiž trůní stejní 10,2palcový přístrojový štít, který doplňuje 9palcový centrální displej. Sedadlo řidiče se přitom dočkalo tužších bočnic, zatímco to u spolujezdce má komfortnější charakter. Dozadu se pak sice vejdou i dospělí, ovšem i přes 813 mm prostoru pro nohy spíše jen na krátkou chvíli, zatímco zavazadelník má poměrně působivých 428 litrů.
Co se týče suchých čísel, nový Prelude měří 4 532 milimetrů na délku, 1 880 mm na šířku a 1 356 mm na výšku. Zároveň počítá s rozvorem 2 606 mm a jeho hybridní pohon produkuje celkem 203 koní. Tedy méně, než kolik nabízela vrcholná verze páté generace před čtyřiadvaceti lety. Hmotnost pak sice Honda nezveřejnila, stejně jako data týkající se dynamiky či spotřeby, v rámci kil ale můžeme oproti minulosti očekávat slušný nárůst.
Známa je také první cena vozu v Japonsku, která činí 6 179 800 yenů, tedy asi 873 tisíc Kč. To na první pohled působí sympaticky, neboť zmiňovaný Civic Type-R u nás vychází o 600 tisíc korun dráž. Jenže v Japonsku jsou auta o hodně levnější než u nás, a tak tam i tento ostrý hatchback, který má o více než 100 koní k dobru, levnější. Stejně jako jako je levnější třeba konkurenční Nissan Z, který disponuje dokonce šestiválcem naladěným na 400 kobyl a manuálním řazením.
Až se tedy Prelude dostane do Evropy, bude nejspíše startovat někde okolo 1,5 milionu korun. To z něj udělá jen další předražený nesmysl, ostatně praktičtější Civic s tímtéž hybridním pohonem, jen naladěným na 184 koní, na starém kontinentu též skoro nikdo nekupuje. A to je přitom k dispozici od necelých 900 tisíc korun. Dost by nás tedy zajímalo, co Honda touto novinkou sleduje, zatím to vypadá na zabití další ikony.
Lze pak už jen dodat, že souběžně se zahájením prodeje samotného vozu je klientele k dispozici také příslušenství sportovní divize Mugen. To je složeno ze sportovnějších doplňků bodykitu či kol BBS, která sráží 4 kila neodpružené hmotnosti v každém rohu. Sáhnout je možné také po uřvanějším výfuku, každá položka ale pochopitelně ještě dále zvyšuje cenu. I v Japonsku tak může Prelude v přepočtu stát přes 1 milion korun, tedy opravdovou dardu.
Prelude šesté generace dostal do vínku pouze hybridní pohon. S ním je spojeno pouze simulované řazení, nadšence tak novinka asi příliš nezaujme. A pokud ano, je třeba, aby byli pořádně při penězích, neboť kupé je dokonce ještě dražší než výkonnější a sportovněji koncipovaný Civic Type-R. Foto: Honda
Pokud máte pocit, že základní verze je málo výrazná a stála málo peněz, může vám šrajtofli vyprázdnit tovární příslušenství či doplňky divize Mugen. Foto: Honda
Zdroj: Honda
