Honda se omlouvá, překvapivě prodlouží život levného sporťáku, který měl skončit kvůli regulacím

Touto dobou už s ním měl být konec, zájem o vůz prodávaný v přepočtu za 390 tisíc Kč byl ale příliš velký na to, aby prostě skončil. Automobilka tak přišla s omluvou a prodloužením výroby.

U nás tohle auto bohužel nedostanete, v Japonsku, kde frčí tzv. kei cars, tedy malá, daňové zvýhodněná auta splňující určitá omezení (v zásadě jde o délku 3,4 metru, šířku 1,48 metru, výšku 2 metry, objem motoru 650 cm3 a výkon 64 koní), se z něj stal kult svého druhu. I když kei cars jsou typicky malá městská přibližovadla či prťavé dodávky, které nemají za cíl více než posloužit svému účelu, Honda do daných limitů vecpala malý sporťák.

Říká si S660 a je jasné, že se zmíněnými parametry s ním Le Mans nevyhrajete. I tak to byla zajímavá alternativa, zvláště pak při ceně v přepočtu startující na 390 tisících Kč. Základní litrovou Fabii s pár příplatky, nebo tohle? Být mladí a bezdětní, asi bychom dlouho neváhali, S660 je auto, které dokáže zahrát i na strunu emocí.

Setkalo se tak s vřelým přijetím a prodávalo se od roku 2015 velmi slušně, přesto Honda po pěti letech oznámila, že skončí bez nástupce. Sama důvody neuvedla, neoficiální informace ale hovořily o nemožnosti auto rozumně vybavit některými regulacemi vyžadovanými prvky, zejména pak systémem majícím automaticky zabraňovat městským kolizím. S S660 tak měl být touto dobou už amen, trvající zájem o něj - patrně i v kombinaci s aktuálním nedostatkem dílů - ale přiměl Hondu původní rozhodnutí změnit.

Automobilka říká, že příliš mnoho zájemců by své auto nedostalo, a to nechce připustit. Sympatický krok, který je doprovozen sympaticky znějící tiskovou zprávou, ve které se Honda „upřímně omlouvá za nepříjemnosti způsobené zákazníkům, kteří si S660 nemohli pořídit, protože auto bylo vyprodáno v průběhu nákupu”. Dodatečně tak vyrobí 650 aut (nejsme si jisti, zda to není překlep, byla by skoro škoda nevyrobit jich 660... Ale je možné, že oněch 10 kusů vznikne a Honda si je nechá pro sebe) v edicích zvaných Alfa a Beta.

600 z těchto aut bude v příštím roce rozděleno mezi čekající zákazníky, 50 pak rozděleno v loterii mezi další. Smutná doba, když zákazníci musí doufat, že jim nový vůz bude přidělen losem, ale co už s tím naděláme. Pořád je pozitivní, že vznikne alespoň oněch 650 (nebo 660) aut, aby aspoň dosavadní zákazníci dostali, co si přejí. Kéž by třeba BMW takto nabídlo poslední M3 bez filtru pevných částic nebo vozy s motory M50d, i ty skončily kvůli regulacím, v tomto případě EU.

S Hondou S660 měl být letos amen, automobilka se ale nakonec rozhodla vyjít vstříc zájmu zákazníků a nějak (hovoří se o výjimce) dosáhla toho, že auto bude moci prodávat i v příštím roce v jakýchsi rozlučkových edicích. Sympatický krok. Foto: Honda

