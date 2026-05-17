Honda maskuje své fiasko a historickou ztrátu dvěma narychlo spíchnutými auty. Ani jedno není elektrické, plány spojené nimi zrušila
17.5.2026 | Petr Prokopec
208 odepsaných miliard, první ztrátový rok za posledních skoro 70 let a prakticky žádné nové modely v zásobě pro nadcházející roky, to je bilance nevydařené sázky Hondy na jednu hloupou kartu. Teď se vše pokouší zastřít změnou plánů a avízem jinak koncipovaných novinek.
Než se Toshihiro Mibe stal 1. dubna 2021 (příznačný termín, že?) šéfem Hondy, pracoval ve firmě jako vedoucí vývoje. Pod palcem měl hlavně elektrické novinky, od kterých si japonská automobilka slibovala zázraky na počkání ještě před jeho uvedením do nejvyšší funkce ve společnosti. Ostatně i proto byl Mibe povýšen, zasadit se měl o co nejrychlejší přechod od spalovacího pohonu k tomu elektrickému.
Tato snaha působila od začátku neuvěřitelně naivně, stejně jako Mibeho plán vyřadit do roku 2040 jakkoli jinak poháněné vozy. Nespočítali bychom na prstech rukou půlky Prahy, kolikrát jsme varovali před pokusem takový záměr naplnit, Hond ale soustavně odmítala naslouchat a jela si svou. Už po pěti letech vidí výsledky - Honda k 31. březnu uzavřela fiskální rok 2025 se ztrátou 414,3 miliardy jenů, tedy cca 54,5 miliardy Kč, jakkoli ještě loni operovala se ziskem 1,21 bilionu jenů (159,1 mld. Kč).
Pro japonskou automobilku jde o první ztrátu od roku 1957, tedy prakticky za sedm dekád. A nemůže se ani pokusit svést ji na cokoli jiného, neboť kvůli nevydařenému elektrickému útoku nedávno odepsala 1,58 bilionu jenů a ztrátu dalšího bilionu očekává. To je 208 miliard pryč hned a dalších víc než 120 výhledově. Mibe, který je za takový výsledek osobně odpovědný, přesto zůstává v čele firmy a teď se pokouší celé fiasko zamaskovat.
Odhalil tedy plány, podle nichž se zpátky do černých čísel firma dostane s pomocí hybridů a „čínského receptu“. Podobně jako třeba Volkswagen chtějí totiž i Japonci zkrátit vývoj svých novinek, a to dokonce na polovinu dosavadního času. Zároveň má o 20 procent narůst produktivita. Automobilka dále opustila plán ukončit k roku 2040 prodej jakýchkoli jiných než elektrických aut jako neuskutečnitelný, což je sice hezké, ale zřetelně neuskutečnitelný byl už v roce 2021. A Mibe to jako technik měl vědět.
Nyní čeří vodu a sázkou na urychlený vývoj může automobilce dál uškodit, pakliže to povede ke ztrátě úrovně jejích aut. „Musíme přestat krvácet tak rychle, jak jen to bude možné, a vydláždit cestu pro budoucí růst. To je největší odpovědnost, kterou mám,“ uvedl k tématu Mibe. Že by si ovšem posypal hlavu popelem a ohlásil rezignaci, na to pochopitelně nedošlo. U Hondy tak dochází na totéž, na co u Fordu, General Motors či Volkswagenu - lidé, kteří firmy přivedli do těžkých ztrát, mají po letech selhání zajistit pravý opak jen částečnou modifikací stále stejných receptů. A to není dost.
Jako svou spásu tedy nyní Honda vidí v 15 hybridních novinkách, které má představit do roku 2029 a z nichž dva prototypy již byly představeny. Jde o Hondu Hybrid Sedan Prototype a Acuru Hybrid SUV Prototype, přičemž značka zatím neupřesnila, jaký dostanou produkční název. Nicméně první zmíněný vůz bude nejspíš Civicem nebo Accordem nové generace, zatímco v druhém případě nejspíš půjde o nástupce SUV RDX. K prvním zákazníkům mají tyto vozy dorazit do dvou let, což skutečně potvrzuje onen urychlený vývoj. Jejich architektura pak značce má umožnit, aby snížila o 10 procent spotřebu a o 30 procent výrobní náklady.
S hybridními novinkami se Honda hodlá zaměřit na Severní Ameriku, která je ostatně dlouhodobě jejím jasně největším trhem. A i to nakonec potvrzuje Mibeho nekompetentnost. Američané nikdy po elektromobilech neprahli, přesto se jim je Japonci snažili vnutit. Nyní pak budou tlačit na kombinaci maloobjemových spalovacích agregátů a nové generace elektromotorů, což se taktéž nezdá být recept na úspěch. Byť dle značky má přinést ostřejší jízdní dynamiku.
V rámci svého nového útoku na USA Honda počítá s tím, že navýší lokální produkci hybridních komponentů na 64 procent v roce 2028 a na více než 90 procent do konce dekády. Tím se Japonci chtějí vyhnout případným clům, stejně jako to má vést k návratu k zisku a později jeho navyšování. Do toho ale mohou promluvit četnější svolávací akce, které si urychlený vývoj může vyžádat. Mibe tak může značku zavést jen do jiného bludného kruhu.
Šéf Hondy totiž předpokládá, že již v březnu 2029 vykáže za předchozí fiskální rok zisk přesahující 1,4 bilionu yenů (184,1 mld. Kč). To zní jako velmi optimistický cíl, nic jiného ale Mibe do éteru pouštět nemůže, jinak by skutečně ve funkci mohl skončit. Zřejmě tedy bude třeba ještě tvrdší náraz, než si Japonci uvědomí, že nejenže léta cválali na mrtvém koni, sedlat ho ke všemu nechali neschopného jezdce.
Japonci ukázali prototypy svých dvou novinek, které dorazí během příštích dvou let. Elektrické už nejsou, jde o hybrid. A nejspíš půjde o nový Civic či Accord a Acuru RDX. Foto: Honda
Zdroj: Honda, Auto News
