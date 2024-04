Honda se proti svým dealerům i zákazníkům obrací na dalším trhu. Jedněm ořeže marže, druhým sebere servis včera | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Kroky japonské automobilky z posledních let nedávají smysl nikomu krom firmy samotné. Honda si z větví, na kterých sedí, postupně podřezává jednu za druhou, teď už vzala pilku do ruky i v klíčových USA.

Před zhruba 15 lety jeden můj dobrý kamarád pracoval pro jednoho z dealerů Hondy. Šlo o zástupce šéfa společnosti, tedy vysoce postaveného manažera. Japonská automobilka u nás tehdy prodávala zhruba tři tisíce aut ročně, což byl v porovnání třeba s loňskými výsledky (pouhých 812 kusů) dobrý výsledek. Přesto si mi kamarád prakticky při každé návštěvě vyléval srdce, neboť Honda v té době produkovala auta tak kvalitní, že jejich majitelé se v dealerství ukázali jen při koupi, pravidelných servisech a následně po pár letech při prodeji.

Doby, kdy automobilka měla zástupy věrných fanoušků v každé zemi, ve které působila, jsou ovšem minulostí. Momentálně se i mnozí příznivci na Hondu koukají skrze prsty, neboť Japonci začali ještě víc než většina konkurentů zájmy zákazníků upozaďovat. Dieselové motory tedy u nich již nekoupíte, místo toho nabídku tvoří pouze benzinová, hybridní a elektrická auta. Jejich ceny pak vylétly do stratosféry, i takový malý Jazz dnes začíná na 620 tisících korunách, to je absurdní.

Zájem tedy začal klesat, čemuž Honda začala na některých trzích ještě nasazovat korunu. Značka totiž rozhodla, že v přípravách na elektrickou budoucnost začne preferovat fixní ceny. To zákazníky odradilo ještě víc a firemní pokladně jistě neprospěly ani nápady typu elektrické Hondy e - to byl malý elektrický hatchback za šílenou cenu, který byl očividným propadákem již na papíře. Automobilka by se měla chytnout za nos a vyrazit jiným směrem, ona ale míří dál tím stejným, chová se agresivně ke všem kritikům a hojí se dál na úkor svých dealerů i zákazníků.

Nedávno automobilky oznámila svým kanadským prodejcům, že zredukuje jejich provize, neboť každý se zkrátka musí podílet na elektrické budoucnosti. K témuž nyní dochází také ve Spojených státech. Na první pohled nejde o nic velkého, rozdíl mezi velkoobchodní cenou, již platí prodejci, a tou maloobchodní, kterou platí zákazníci, se zmenšil o 0,5 procentního bodu. Když si však ale, že zisková marže značky se ve Státech pohybuje okolo 5 procent, pak tu máme pokles příjmů o rovnou desetinu, bavíme se tedy o 10procentním propadu. To už zní hůř než 0,5 procentního bodu.

Bolehlav prodejců je tedy pochopitelný, přičemž moc času na přizpůsobení se nové realitě nedostali - nová pravidla začnou platit již 1. května. Nejde nicméně o jediné opatření, které zjevně povede k dalšímu odlivu klientely. Honda se totiž dále rozhodla, že od příchodu modelového roku 2025 dojde na změny v servisním balíčku, který zákazníci dostávají ke každému vozu. Ten zahrnuje výměny oleje a pneumatik, stejně jako zevrubnou inspekci. Dosud majitelé mohli počítat se dvěma roky a nájezdem 39 tisíc kilometrů, nově dostanou jen polovinu.

„Honda má silný plán týkající se elektrifikované budoucnosti a již přišla se strategickými investicemi, které nám umožní nadále plnit potřeby našich zákazníků a vytvářet udržitelnou a výdělečnou budoucnost, ať se to již týká Hondy či našich dealerů,“ uvedla mluvčí americké divize Jessica Fini. Její slova připomínají chování některých politiků - dělají A, říkají B a doufají, že si toho nikdo nevšimne. U Hondy si lidé dávno všimli. A budou si všímat dál.

Elektrická Honda e je mrtvá, místo ní značka vkládá velké naděje do modelu eNY1. Toho se u nás loni prodal jeden exemplář, registrace za první letošní dva měsíce jsou pak nulové. Není tak divu, že značka škrtá, kde může. Foto: Honda

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

