Honda se v Evropě rozhodla pohřbít jméno Civic, někdejšímu bestselleru dá s novou generací předposlední ránu

Japonci už pěkných pár let dělají hodně pro to, aby si Civic koupilo co nejméně lidí a jeho prodeje přivedli k historickým minimům. S novou generací mají šanci tento trend zvrátit, přechod na drahý, čistě plug-in hybridní pohon ale stěží bude receptem na úspěch.

Honda Civic byla svého času i v Evropě v podstatě kultovním autem. Každoročně oslovovala zhruba 100 tisíc zákazníků v showroomech a ještě větší množství lidí na trhu s ojetými vozidly. Vrcholem bylo provedení Type-R, nicméně úsměv na rtu dokázaly majitelům vykouzlit i méně výkonné verze bez ohledu na to, zda šlo o benzinovou či dieselovou jednotku. Civic byl zkrátka svůj a jakkoliv kvůli tomu sice neoslňoval tak početné masy jako třeba VW Golf, jeho cílová skupina byla poměrně stabilní a hlavně loajální.

Vše se nicméně začalo měnit v roce 2011, kdy Honda přišla s devátou generací. Pod kapotou bylo ještě vše v pořádku, ovšem vzhledově Civic hrál až příliš na asijskou notu. Prodeje tak začaly klesat, což japonská automobilka ještě umocnila svými dalšími kroky. V případě desáté generace totiž došlo na další změnu designu, kromě toho z nabídky vypadly i dieselové motory. Velkou radost však lidem nedělaly ani benzinové jednotky, zejména pak základní přeplňovaný litrový tříválec.

Korunu všemu dodaly koronavirus a Brexit, kvůli němuž Honda začala své evropské operace omezovat. Starý kontinent totiž přestal být pro Japonce tak důležitý jako kdysi, načež se z Civicu stal spíše model do počtu. Předloni se prodalo jen 17 282 kusů, což je nejhorší výsledek za poslední tři dekády. Rok 2021 pak vypadá ještě hůř - od ledna do listopadu Honda v Evropě prodala pouze 13 353 aut, přičemž pouze v dubnu, květnu a červnu překonala stejné období předchozího roku. Jinak však neměla daleko k sedlákům od Chlumce.

Jak z toho ven? No přece novou generací. Pokud nicméně čekáte, že se Japonci chytli za nos a s novou generací vyjdou chutím publika více vstříc, pak sázíte na špatnou kartu. Po stránce designové se bude pokračovat evolucí vzhledu desáté generace, jak už ostatně potvrdilo americké provedení. Oproti němu se evropský model nijak výrazně lišit nebude, přičemž změny vlastně nelze čekat ani v interiéru. Na jeho 10,2palcový digitální přístrojový štít doprovázený 7- či 9palcovou obrazovkou multimédií se ostatně bude snášet kritiky nejméně.

Kde ale lze výtky čekat, to je prostor pod kapotou. Honda již uvedla, že nový Civic dorazí jen jako plug-in hybridní varianta. Velmi pravděpodobně můžeme čekat dvě různá provedení, kdy základ spojí s elektromotororem a menším paketem baterií přeplňovanou jedna-pětku, zatímco na vrchol se postaví dvoulitr. Slabší varianta by měla produkovat 130 koní, zatímco ta silnější jich nabídne lehce přes 180. To sice není málo, s elektrifikovaným pohonem ale bezesporu vzroste také hmotnost. A do nebes zamíří cena.

Dynamicky tedy již základní Civic nebude až tak uspokojivý, jako tomu bylo dříve, hybridní technika navíc zvedne jeho cenu nad 499 900 Kč, kde začíná stávající provedení. V té chvíli se ovšem někdejší ikona stane vozem leda pro nejvěrnější fanoušky, a to ještě jen pro ty, kterým stačí, že jde o Hondu. Takových mnoho opravdu nebude a pokud se automobilka neprobere ze svého zeleného snu, dá tím Civicu leda pomyslnou předposlední ránu. Tou poslední by byl přechod na ryze elektrický pohon.

Nová Honda Civic se představila v americké... Foto: Honda



...a japonské verzi. Ta evropská pochopitelně výrazně jiná nebude, svůj poněkud nevýrazný design pak spojí pouze s hybridním pohonem. To je samo o sobě problematické, navíc nahoru zamíří nejen hmotnost, ale i cena. To značce více klientely do náruče nenažene. Foto Honda

