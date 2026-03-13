Honda těsně před zahájením výroby odpískala tři elektromobily. Radši odepsala 330 miliard, než aby riskovala jejich fiasko

Ty klíčové měly pocházet z nové „0 Series”, kterou zlí jazykové dávno začali nazývat „0 Sales”. Honda si přesto kalich hořkosti vypila skoro až do dna. Teď hned tři skoro hotové modely draze vytáhla ze zástrčky, aby se náhodou s oněmi nulovými prodeje nemusela ještě dráž vypořádávat.

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Honda

Ty klíčové měly pocházet z nové „0 Series”, kterou zlí jazykové dávno začali nazývat „0 Sales”. Honda si přesto kalich hořkosti vypila skoro až do dna. Teď hned tři skoro hotové modely draze vytáhla ze zástrčky, aby se náhodou s oněmi nulovými prodeje nemusela ještě dráž vypořádávat.

Už skoro dekádu se snažíme automobilky přesvědčit, že jejich sázka na jedinou kartu v podobě elektrických aut nepovede k výhře. Elektrický pohon jistě má své zákazníky, ovšem mnoho jich není. Při pohledu na evropské registrace se pak sice může zdát, že jejich počet je velký, jenže skutečně by tomu tak bylo, kdyby tu nebyla hora dotací, penalizací a omezení a firmy nebyly do koupě takových aut nuceny horem dolem? Ani náhodou, místo toho by se starý kontinent silně přibližoval Americe, která loni v září zrušila dotace na federální úrovni a poté ještě zmírnila limity spotřeby.

Nedošlo tedy ani k pořádnému narovnání podmínek, spousta státních dotací a dalších umělých výhod zůstává v platnosti. Přesto to stačilo k tomu, aby se prodeje elektromobilů zhroutily. Imunní ostatně vůči slabšímu zájmu publika už není ani Tesla, která za přibližně tři týdny zveřejní výsledky za první letošní kvartál. A je prakticky jisté, že budou výrazně horší než ty loňské, tedy pokud Elon Musk nyní nezačne svá auta rozdávat zadarmo. Podle předběžných odhadů totiž lednové registrace klesly o 17 procent a únorové o 12. Březnový pád pak bez dalších zásahů nejspíš bude podobný.

Tesla je přitom elektrickým králem, v současné sobě ale elektrický připomíná módní hit, který se zkrátka omrzel. Musk to ostatně zjevně už pochopil, neboť se od klasického prodeje osobních aut začíná přesouvat k autonomním vozům či humanoidním robotům. A pokud netáhne Tesla, je skoro jisté, že u ostatních automobilek bude situace jen horší.

Kromě Muska si to zjevně uvědomují i další, nejnověji i jinak velmi zatvrzelé vedení Hondy. Japonská automobilka se proto rozhodla místo šestky zařadit zpátečku a oznámila, že ruší hned tři modely s elektrickým pohonem včetně donedávna tak oslavované 0 Series, kterou mnozí okamžitě překřtili na 0 Sales. Američané tedy už jistojistě nemohou počítat s Hondou 0 SUV, Hondou 0 Sedan a Acurou RSX. Druhý zmíněný vůz přitom působil, jako kdyby Japonci spárovali Lamborghini s minivanem, zatímco poslední neměl daleko k italskému SUV Urus. Automobilka ho navíc chtěla začít vyrábět letos, zatímco na „nuly“ by došlo v roce příštím.

Jinými slovy, Japonci měli prakticky celý vývoj za sebou, stejně jako měli nasmlouvané odběry různých komponentů u dodavatelů. S těmi se ale nyní budou muset vypořádat, což jejich pokladnu citelně zabolí. Dle automobilky tato přijde firmu na 2,5 biliony yenů, tedy na 330 miliard korun. To jsou peníze, které Honda mohla ušetřit, pokud by poslouchala kohokoli, kdo v této věci nejednal dogmaticky. Místo toho se zástupci firmy na věcně kritizující tváří jako na třídní nepřátele a nyní budou jistě tvrdit, že za to právě kritici jako my mohou. Není tomu tak, za tohle si firmy mohou jen a jen samy.

Člověk by po takových přešlapech čekal, že se Honda poučí, nepočítáme s tím ale ani v nejmenším. Cíl bude dál podobný, nepřátelé stejní, ochota vnímat technickou a ekonomickou realitu dál blízká nule. Otázkou je v takovém případě jediné: Jaké stovky miliard korun, které některá z automobilek na podobných nesmyslech odepíše, budou ty poslední, jaké jim zbyly..


Honda těsně před zahájením výroby odpískala tři elektromobily. Radši odepsala 330 miliard, než aby riskovala jejich fiasko - 1 - Honda 0 Series 2024 prototypy 01Honda těsně před zahájením výroby odpískala tři elektromobily. Radši odepsala 330 miliard, než aby riskovala jejich fiasko - 2 - Honda 0 Series 2024 prototypy 02Honda těsně před zahájením výroby odpískala tři elektromobily. Radši odepsala 330 miliard, než aby riskovala jejich fiasko - 3 - Honda 0 Series 2024 prototypy 03Honda těsně před zahájením výroby odpískala tři elektromobily. Radši odepsala 330 miliard, než aby riskovala jejich fiasko - 4 - Honda 0 Series 2024 prototypy 04Honda těsně před zahájením výroby odpískala tři elektromobily. Radši odepsala 330 miliard, než aby riskovala jejich fiasko - 5 - Honda 0 Series 2024 prototypy 05Honda těsně před zahájením výroby odpískala tři elektromobily. Radši odepsala 330 miliard, než aby riskovala jejich fiasko - 6 - Honda 0 Series 2024 prototypy 06Honda těsně před zahájením výroby odpískala tři elektromobily. Radši odepsala 330 miliard, než aby riskovala jejich fiasko - 7 - Honda 0 Series 2024 prototypy 07Honda těsně před zahájením výroby odpískala tři elektromobily. Radši odepsala 330 miliard, než aby riskovala jejich fiasko - 8 - Honda 0 Series 2024 prototypy 08Honda těsně před zahájením výroby odpískala tři elektromobily. Radši odepsala 330 miliard, než aby riskovala jejich fiasko - 9 - Honda 0 Series 2024 prototypy 09Honda těsně před zahájením výroby odpískala tři elektromobily. Radši odepsala 330 miliard, než aby riskovala jejich fiasko - 10 - Honda 0 Series 2024 prototypy 10
Elektrické Hondy z řady 0 jsou přinejmenším v USA po smrti, zaujaly by totiž asi tolik lidí, kolik naznačuje číslo v jejich názvu. Foto: Honda

Honda těsně před zahájením výroby odpískala tři elektromobily. Radši odepsala 330 miliard, než aby riskovala jejich fiasko - 11 - Acura RSX 2026 zrusena 01Honda těsně před zahájením výroby odpískala tři elektromobily. Radši odepsala 330 miliard, než aby riskovala jejich fiasko - 12 - Acura RSX 2026 zrusena 02Honda těsně před zahájením výroby odpískala tři elektromobily. Radši odepsala 330 miliard, než aby riskovala jejich fiasko - 13 - Acura RSX 2026 zrusena 03Honda těsně před zahájením výroby odpískala tři elektromobily. Radši odepsala 330 miliard, než aby riskovala jejich fiasko - 14 - Acura RSX 2026 zrusena 04Honda těsně před zahájením výroby odpískala tři elektromobily. Radši odepsala 330 miliard, než aby riskovala jejich fiasko - 15 - Acura RSX 2026 zrusena 05
SUV RSX od Acury vypadá lákavě a třeba s takovým šestiválcem pod kapotou by mohlo jít o hit. Takovou verzi ale Honda nevyvíjela a ta elektrická už je mrtvá. Foto: Acura

Zdroj: Honda

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora.

