Honda prodělala za jediný kvartál na elektromobilech 16 miliard Kč. Ve světlé chvíli přiznala: Byl to omyl

Petr MilerKolikátý podobný prodělek a kolikáté podobné přiznání už to je? A co po nich dosud vždy přišlo? Automobilky „už” se dostaly do fáze, kdy jsou schopné identifikovat hlavní příčinu svých potíží a veřejně ji přiznat. Pořád ale nejsou s to s tím cokoli podstatného reálně dělat.
před 11 hodinami | Petr Miler
Kolikátý podobný prodělek a kolikáté podobné přiznání už to je? A co po nich dosud vždy přišlo? Automobilky „už” se dostaly do fáze, kdy jsou schopné identifikovat hlavní příčinu svých potíží a veřejně ji přiznat. Pořád ale nejsou s to s tím cokoli podstatného reálně dělat.
V posledních měsících mi v mysli pravidelně rezonují slova kolegy, kterými uvodil jeho test elektrického Porsche Macan: Zrušit, zahodit a začít znovu. Je to tak výstižné shrnutí toho, co by automobilky - a Porsche obzvlášť - měly udělat s většinou svých elektrických projektů, že marně hledám lepší. A upřímně, není v tom ani trocha sarkasmu.
Tyto vozy totiž výrobcům dosud nepřinesly prakticky nic dobrého. Velmi pochybuji, že existuje jakkoli významná skupina zákazníků, která u nich nakupuje proto, že takové vozy vyrábí, a jinak by si u nich nic jiného nevybrala. Výjimky se jistě najdou, plošně ale z vlastní zkušenosti vím v případě „normálních” (rozumějte neposedlých) kupců elektrických aut téměř jen o těch, kteří elektrický model za určitých okolností (dotace či daňové apod. podpory, zvědavost, snaha prodejce...) akceptovali. Málokdo jej tedy vnímá jako něco, pro co by si výslovně k tomu či onomu dealerovi šel primárně kvůli tomu, že to má elektrický pohon.
Tolik k obchodním, chcete-li tržním výhodám (jakousi compliance pomineme, ta nemá s trhem nic společného). Co jiného tato auta výrobcům přináší? Jsou to téměř jen problémy. Zmiňme masivní investice do vývoje a výroby nechtěného, následné masivní investice do vnucování nechtěného, rozvrat vztahů s mnoha obchodními partnery (zejména dealery, kteří jsou blíže jednotlivým zákazníkům a mnohem intenzivněji vnímají jejich nezájem) a „neposlušnými” médii, ztrátu image u většiny zákazníků (bez nejmenších pochyb se většině lidí zajídá ono vnucování a nenásledování jejich vůle vedle pozitivního vliv rádoby ekologických snah) nebo vědomé či dokonce cílené zanedbávání lidmi preferovaného spalovacího portfolia. To všechno ve výsledku pramení v jedno - větší a větší ztráty.
Však VW už dříve přiznal, že čím víc elektromobilů vyrobí, tím víc prodělá, takhle jednoduché to je. Proto jsme svědky tak brutálních poklesů zisků zejména automobilek, které na elektrické vozy vsadily hodně, ne-li všechno. V takové situaci platí, že čím dříve to všechno zastavíte, čím dříve se začnete znovu věnovat technicky a ekonomicky smysluplnému a chtěnému, tím dříve se z těchto patálií dostanete. Už prodělané peníze můžete hodit za hlavu, protože pokud dál proděláváte na každém dalším autě víc a víc, nikam si tím nepomůžete. Proto: Zrušit, zahodit a začít znovu. A neargumentujte pokutami za onu „necompliance”, tady už dávno prozřela Toyota - ano, je to drahé, ale raději zaplatí pokuty, než aby vyhazovala peníze za nechtěné elektromobily, protože je to pořad levnější a u zákazníků si tím „šplhne”, ostatní je spíš „podvádí”.
Také čísla ukazují, že to je správný postup. Velké automobilky nejvíc nejdoucí na ruku elektrickému kultu (BMW a právě Toyota) dnes sice také přichází o zisky, ale relativně méně. Naopak automobilky, které na elektrickém kultu doslova ujíždí (asi už nemusíme jmenovat...) mají nevětší problémy a neplatí to jen v Evropě. Extrémně posedlá Honda „už je tam taky”.
Ve druhém letošním čtvrtletí (které je u Hondy prvním v rámci jejího fiskálního roku) firma přišla o polovinu svých zisků, když místo 484,7 miliardy jenů za stejné období loni letos vykázala plus už jen 244,1 miliardy jenů. Plných 240,6 miliardy jenů neboli víc než 34 miliard Kč je tedy fuč a hlavní důvod už není mystérium - jsou to ztráty spojené s elektromobily.
Honda v souvislosti s nimi otevřeně vykázala za jediný kvartál ztrátu 113,4 miliardy jenů, tedy asi 16 miliard Kč, o zbytek se starají potíže s americkými cly a další provozní problémy. Během včerejší tiskové konference finanční šéf Hondy Eiji Fujimura výjimečně nechodil okolo horké kaše, když přiznal, že masivní sázka na tento druh pohonu byla omyl a firma dál „není optimistická” ohledně tohoto druhu aut.
To je jistě pozoruhodné vyjádření, které dále rozvíjí kolegové z Auto News, když s odvoláním na data Motor Intelligence uvádí, že Honda musela utratit v průměru víc než 252 tisíc Kč, aby se zbavila jednoho každého elektromobilu své značky, a dokonce přes 442 tisíc Kč, aby poslala do světa jednu každou elektrickou Acuru během uplynulého čtvrtletí. Bavíme se v tomto případě jen o dodatečných nákladech jako marketingová podpora a slevy. To je vážně famózní byznys.
Problémy s odbytem těchto aut ale firma nemá jen v USA nebo Evropě, trápí se i v Číně. „S elektromobily se tam potýkáme a neplníme původní plány,” řekl dále Fujimura. Někteří z toho vyvozují, že Honda po takovém fiasku přehodnocuje svou strategii týkající se elektrických aut, ale takoví optimisté nejsme. Však kolikrát už jsme taková „doznání” slyšeli? A co po nich následovalo? Zrušit, zahodit a začít znovu? Kdeže, maximálně drobná korekce kursu vedoucí ke stejným problémům o něco později. Mercedes může vyprávět. A je velmi nepravděpodobné, že by Honda nebyla na stejné vlně - hrdě hynout s plynem na podlaze, to je dnes v módě, ne si racionálně vzít ponaučení z dosavadních chyb a začít brzdit.
Taková Honda Prelude je dobrým důkazem pokračujícího nesmyslného chování Hondy. Jde o lidové sportovní kupé se značným potenciálem, který ale Honda předem zabila drahým elektrifikovaným pohonem, jiný nedostaneme. Foto: Honda
Zdroje: Honda, Auto News
