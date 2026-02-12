Honda vykáže ztrátu blížící se 100 miliardám za rok. Ani nezkouší tajit, co za ní stojí
Petr ProkopecHonda se v posledních letech profilovala jako další automobilka posedlá „jedinou budoucností”. Teď poznává, že variant budoucího vývoje bylo trochu víc. A mezi nimi i ta, že realita bude úplně jiná. A ti, kteří dali příliš mnoho vajíček do jednoho košíku, na to jako obvykle doplatí.
Honda vykáže ztrátu blížící se 100 miliardám za rok. Ani nezkouší tajit, co za ní stojí
dnes | Petr Prokopec
Honda se v posledních letech profilovala jako další automobilka posedlá „jedinou budoucností”. Teď poznává, že variant budoucího vývoje bylo trochu víc. A mezi nimi i ta, že realita bude úplně jiná. A ti, kteří dali příliš mnoho vajíček do jednoho košíku, na to jako obvykle doplatí.
Prakticky přesně ve chvíli, kdy zavedené automobilky začaly jedna za druhou tahat z rukávů plány na kompletní elektrifikaci svých nabídek v co nejbližším možném termínu, jsme nad takovými záměry obraceli oči v sloup. Většina lidí si totiž auto nekupuje jen tak pro zábavu, nýbrž z nutnosti. Jednoduše se potřebují spolehlivě dostat z jednoho místa na druhé, přičemž ideálně požadují, aby je to mnoho nestálo. A klíčové je, aby vůz sloužil jim, nikoli aby oni byli jeho otroky.
S něčím takovým se však elektromobilita ve své dosavadní podobě neslučuje. A jen tak slučovat nebude. Dokud nedojde nejméně na úplné vyrovnání se spalovacímu pohonu, co se týče cen, dojezdu, doby doplňování energie nebo životnosti, pak vážně nelze počítat s tím, že většinový zákazník změní svůj názor. A právě na to jsme se automobilky soustavně upozorňovali, jakkoli by člověk čekal, že v jejich vedení jsou natolik chytří manažeři, že něco takového pochopí sami. Jenže zdravý rozum je dnes v branži nedostatkovým zbožím, ovládla ji ideologie a dogmatismus.
Výrobci tak podlehli svým vlastním přáním, podle nichž se rychlým přesunem k elektromobilitě dostanou velmi rychle k vyšším ziskům. Jenže na to ani v nejmenším nedošlo, místo toho je počátek letošního roku spojen s opravdu velmi krutým vystřízlivěním - roky popírání reality s sebou nesou nemalou daň. Třeba zisk Volva se propadl o 68 procent, a to především kvůli bateriovému pohonu, neboť jeho podíl se na celkových registracích zvednul.
Ještě hůř je u Fordu, tato značka totiž za loňský rok vykázala čtvrtou největší ztrátu v historii. Zjevně jí to ale nestačilo, neboť si část své budoucnosti pořád maluje nazeleno a počítá s tím, že do černých čísel ji nejpozději v roce 2027 vrátí nová rodina dostupnějších elektromobilů. Což je asi totéž, jako když neplavec přeleze z bazénu se čtyřmetrovou hloubkou do takového, kde je dno tři metry pod hladinou.
Nyní si posvítíme na Hondu, která zjevně se zmíněnými značkami drží basu a doprovází je na jejich cestě do pekel. Zisk japonské automobilky se totiž za od dubna do prosince loňského roku propadnul o 42 procent z 805,2 miliard yenů (cca 107,54 mld. Kč) na 465,4 miliard yenů (62,13 mld. Kč). Honda se tak za daná tři čtvrtletí dostala do provozní ztráty ve výši 166,4 miliard yenů (22,22 mld. Kč), přičemž ani nezkouší tajit, co za ní stojí - sama tento výsledek přisuzuje mylné sázce na elektrický pohon.
Japonci tedy poukazují také na pokles poptávky ve Státech, stejně jako tamní cla a ukončení federálních dotací na koupi elektromobilů. V zámoří nicméně značka prodává jen dva elektromobily, a sice Acuru ZDX a Hondu Prologue. První se pak přímo v USA vyrábí, zatímco u druhé dochází na montáž v Mexiku. Jenže plány Japonců byly mnohem větší, a kvůli nezájmu musely být zrušeny.
Už to samo o sobě vyústilo v nemalé náklady, které nebyly vykompenzovány příjmy, navíc se Honda musela vyrovnat s dodavateli. Nic jiného se ale nedalo čekat, neboť pokud jste firma, kterou živí zákazníci, pak musíte přijít s produkty, které si tito lidé budou kupovat. Aby ovšem jimi byly elektromobily, je zapotřebí, aby stály stejně jako spalovací auta, dojely stejně tak daleko a energii jste jim dočerpali stejně rychle. Tak tomu v současné době není.
Fiskální rok 2025 navíc není u konce, přičemž první tři letošní měsíce Japonci budou sekeru zasekávat do firemních futer ještě hlouběji - jejich celková ztráta by podle Auto News mohla vystoupat až na 700 miliard yenů, tedy na bezmála 100 miliard Kč. Tomu se říká úspěch.
Proto automobilka mění svou strategii, podle které měla do roku 2030 původně prodávat 2 miliony elektromobilů ročně. Místo toho nyní cílí na 2,2 milionu prodaných hybridů ročně. Tedy docela jiných aut. Ale elektromotory také mají, no ne?
Na modelu Prologue Japonci spolupracovali s koncernem GM, přičemž Acura ZDX je jeho příbuzným. Ovšem i tak tyto dva vozy v nemalé míře přispěly k nemalé ztrátě. Foto: Honda
Auto News
