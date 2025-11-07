Honda zabila možná poslední šanci zachránit image nového Preludu, navíc sama sebe usvědčuje ze lži
Petr ProkopecTohle auto má za dnes tak omezené nabídky modelů v jakémsi „lidovém sportovním segmentu” ohromný potenciál, Japonci ale dělají, co mohou, aby ho zabili. Teď zřejmě dali novému Preludu poslední ránu.
Měli bychom být těmi, kteří příchod takového auta vítají, to by ale muselo být něčím víc než jen stejně pojmenovaným odvarem z docela jinak koncipovaného předchůdce. A to nový Prelude od Hondy bohužel není. Je absurdně technicky koncipovaný, je absurdně drahý, je pomalý a ve výsledku je pro dosavadní zájemce hlavně zdrojem zklamání. Nedává ostatně absolutně žádný smysl, aby tento vůz Honda udělala hybridní, natož pak jenom hybridní, neboť se to přímo či nepřímo stará o většinu zmíněných neduhů. Ale ona to udělala.
Jedním z podstatných problémů je tu také to, že vůz nabízí výlučně automatickou převodovku. To by nutně nevadilo, kdyby šlo třeba o dobře naladěnou dvouspojku, Prelude ale dostal bezestupňové CVT, které umí leda simulovat klasický automat. To je výsměch číslo pět či kolik, tohle nadšence u srdce nevezme. Co by je vzalo? No jistě, manuál, ani ten ale Honda nenabídne.
Kolegům z Drivu to řekl Horita Hidemoto, který má u značky na povel produktové plánování. Uvedl, že vůz se manuálu nedočká, a to znovu proto, že je hybridní, což prý činí pohon ručním řazením nekompatibilní. „Nabízíme technologii, která je rozdělena takřka půl na půl mezi elektrickou a spalovací část,“ uvádí jako důvod nedostupnosti manuálního řazení. „Bylo nám jasné, že řízení takového vozu není velmi zábavné. A proto jsme Prelude osadili funkcí Shift S+, která jízdu dělá velmi vzrušující,“ říká dále, když mluví o oné možnosti volby virtuálních převodových stupňů.
Sám se tím ale nachytává při lži, neboť dokonce v jiné větě přiznává, že hybrid a manuál mohou jít dohromady. A tuto kombinaci nabídla i sama Honda v modelu CR-Z. Podle Hidemota je ale novinka moc elektrická na to, aby to šlo znovu, což je ale jen další výmluva - tady platí, že všechno jde, pokud se chce. Jenže Hondě se do toho zjevně nechtělo, nejspíš kvůli snaze ušetřit vývojem pouze jednoho provedení, které očekává, že bude tím preferovaným.
Tím ale Honda možná zabila poslední šanci zachránit novému Preludu image. Jak moc by byla ručně řazená verze přímo populární, je otázkou, i její okrajová obliba by ale vůz ponechala v hledáčku tvrdého jádra nadšenců, což je pro pověst sportovního modelu vždy klíčové. Většina lidí si taková auta stejně kupuje jen pro to, aby se v nich ukazovali - a dobré pocity budou mít tím spíš, čím víc bude jejich vůz platit za sporťák řízený těmi nejlepšími piloty. Japonci to musí vědět, ale řekli ne, spalovacímu motoru řekli také ne, místo toho s otevřenou náručí přivítali kombinaci mizerné dynamiky, vysoké ceny a pocitů spojených s automatem CVT.
Připomeňme, že hybrid, který se manuálu dočkal, tedy ona Honda CR-Z, dorazil jako nástupce ikonického CRX v roce 2010, přičemž pod kapotou pároval atmosférickou jedna-pětku a elektromotor. Systém byl zpočátku schopen vyprodukovat 123 koní, ke kterým se přidávalo 174 Nm točivého momentu. Ovšem právě jen u verzí s manuálem, v případě volby automatu CVT byl „krouťák“ dokonce nižší a činil jen 167 Nm.
CR-Z se postupně dočkalo posílení pohonu, to ovšem vždy hrálo ve prospěch trojice pedálů. Skutečně tedy neplatí, že si manuály s hybridním ústrojím nerozumí - místo toho Honda už před 15 lety prokázala pravý opak. Malý sporťáček pak nakonec i osadila systémem Plus Sport System, který po stisku tlačítka S+ na volantu dokázal po 5 sekund zlepšit akceleraci, pokud kapacita baterií činila aspoň 30 %. Bylo to všechno stejně málo, protože auto bylo slabé a pro nadšence nezajímavé už svou dynamiku, ale co čeká nyní? Že zůstane u slabého auta, přidá na kilech, přidá na ceně, ubere z volitelných převodovek a přijde úspěch? To si snad nikdo soudný nemůže myslet.
Jakkoli se tedy obvykle bráníme tvrzením typu „líp už bylo”, v případě Hondy je těžké tato slova netesat do kamene. Na novém Preludu není skutečně nic krom vzhledu, co dokáže zajmout. A to je při ceně začínající na 1,2 milionu Kč příliš málo.
Nový Prelude bude výlučně automatický, přičemž Japonci se vymlouvají, že hybrid s manuálem spojit nejde. Sami ví, že to není pravda. Foto: Honda
Zdroje: Drive, Honda
