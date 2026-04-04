Honda zařízla většinu svých chystaných elektromobilů a místo nich nabídne v USA tohle, gratulujeme
4.4.2026 | Petr Prokopec
Pokud existují projekty, podle kterých se zaručeně pozná, že nějaká firma ztratila soudnost, pak tento musí být jedním z nich. Celé to vypadá jako žert, jde ale o skutečné „auto”, které Honda veze do New Yorku.
Známá se věnuje rozvozu jídla, k čemuž používá Citroën C1 první generace. Ten je při svých rozměrech pro potřeby kurýrů skoro ideální, s délkou 3 435 milimetrů a šířkou 1 630 mm se vejde pomalu všude. Litrový benzinový motor se přitom stará o nízkou spotřebu a jakkoli jeho 69 koní není stádem schopným zorat asfalt, při 800kilové hmotnosti dokáže zajistit slušnou dynamiku, pro potřeby hlavně městského provozu určitě. Navíc je to velmi levné auto na pořízení i provoz, pokud tedy zvažujete dráhu v tomto oboru, mohu vám C1 doporučit. I když jakožto pravověrný Francouz mívá problémy s elektronikou.
Honda má nicméně pocit, že stvořila daleko lepší stroj, než je tento hatchback. Pod názvem Fastport eQuad totiž už loni představila cosi podivného, něco jako čtyřkolku, která má sloužit právě kurýrům. Zatím bylo toto vozítko k mání pouze v Japonsku a mysleli jsme si, že to tak zůstane, však značka v Americe zrušila většinu svých elektrických programů. Nakonec se ale rozhodla, že místo odpískaných elektrických aut nabídne Američanům tohle, a tak eQuad přiveze na dubnový autosalon v New Yorku.
Jakkoli ale eQuad v některých ohledech působí zajímavě, Japonci by se měli připravit na zklamání. Jak jsem totiž zjistil u oné známé, parametry elektrického vozítka kurýrům neodpovídají ani v nejmenším. V prvé řadě je totiž třeba počítat s polootevřenou kabinou, kdy plexisklo se nachází pouze v přední části, jež přechází ve střechu. Z boků tedy na řidiče bude foukat, pročež jízdu v zimě neusnadní ani vyhřívaná řídítka, ani ohřev či chlazení kabiny.
Pokud pak dáte na radu jedné české chytré horákyně a oblečete si minimálně dva svetry, můžete sice vyrazit za rozvozem, ovšem ne na dlouho. Čtyřkolka totiž dostala baterie o kapacitě titěrných 1,3 kWh. Ač tedy eQuad v kratší 3,4metrové verzi váží 392 kg a ve větší 3,7metrové má na kontě 431 kilp, stále je třeba počítat ještě s hmotností řidiče. A poté samotného nákladu, přičemž prostor za kabinou pobere až 294 kg či 3 279 litrů.
Znamená to tedy, že větší provedení může na vahách vykázat i 801 kg, tedy prakticky stejně jako onen Citroën. Jenže ten byl osazen 35litrovou nádrží, což by odpovídalo víc jak 100kWh akumulátorům. Jenže eQuad disponuje setinovou kapacitou, dojezd menší verze tak činí 37 km a větší jen 32 km. Abyste ovšem malou baterii nabili na 100 procent, strávíte u stojanu až 4 hodiny. Jen v při rozvozu obědů přitom známá v průměru ujede přes 50 km, s podobnou porcí je spojen i rozvoz večeří. A problém je i v tom, že v mezičase má jen dvě hodiny volna.
Pokud by si tedy eQuad pořídila, mnoho zakázek za den by doručit nezvládla. Tedy pokud by nepřistoupila k dokoupení náhradních baterií, neboť Honda umožňuje jejich vcelku jednoduchou výměnu. To by ale na druhou stranu v nemalé míře navýšilo úvodní investici. Přesnou cifru pak sice Japonci zatím nezveřejnili, v zákulisí se ovšem šeptá o přibližně 300 tisících korunách za menší základ.
V podstatě tak jedinou výhodou 1 000 mm širokého vozítka zůstává fakt, že může legálně do pruhů vyhrazených pro cyklisty. To samozřejmě rozvoz usnadní, jenže výčet stinných stránek zkrátka dalece převažuje. Pokud tedy Honda nehodlá prodej výrazně dotovat, nezdá se, že by měla připravené trumfové eso. Dost možná tak eQuad dopadne stejně jako ostatní elektrické projekty značky a Japonci zakrátko oznámí, že končí i s ním. Možná na to mohli přijít ještě dřív, než tuto věc dostali do výroby...
Elektrická Honda eQuad má být ideálem pro kurýry. Ty jsme vyzpovídali a nadšením nepřekvapivě nehoří. Foto: Honda
Zdroj: Honda
Bleskovky
- Tohle by neklaplo už ani v Rusku. Ohlášená nová funkce inzertního webu s auty je jako z jiného světa
včera
- Stovka robotických taxíků selhala a zůstala stát i uprostřed dálnice s lidmi zamčenými uvnitř, výsledkem jsou scény jako z katastrofických filmů
4.4.2026
- BMW začalo odhalovat spalovací verzi nové řady 3, takto ržá před kamerou její šestiválec
2.4.2026
Nejčtenější články
- Porsche si za takové auto účtuje 2,8 milionu Kč, čínský partner VW prodává vlastní kopii za 750 tisíc
6.3.2026
- VW poprvé ukázal chystanou novou generaci Golfu a je to něco naprosto neuvěřitelného
6.3.2026
- O tento McLaren F1 se klienti prali dřív, než byl vyroben, i když fakticky nevybočuje. Teď je na prodej a čeká se další mela
6.3.2026
- Už zaříznutý miláček Čechů exceluje i jako ojetina, ukázal test, situace v bazarech vypadá podle toho
6.3.2026
- Tohle BMW je nejen pozoruhodná pevnost na kolech, připomíná i to, o co jsme v Evropě potichu přišli
6.3.2026
