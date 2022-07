Honda zkouší odvrátit zkázu svého propadáku těžkým kalibrem, lidi má k dealerům nahnat sám Max Verstappen před 5 hodinami | Petr Prokopec

Jen málokteré jiné auto v poslední době propadlo tak moc jako tato Honda. Na své schopnosti je zkrátka extrémně drahá a úřadující mistr světa F1 ji stěží spasí, zvláště když propaguje ještě dražší speciální edici.

Honda e v mnohém připomíná Jaguar I-Pace. Nikoliv tedy karoserií, v prvním případě tu máme malý hatchback, ve druhém pak kompaktní SUV. Nicméně oba vozy dostaly do vínku pouze elektrický pohon, se kterým výrobci spojovali nemalé naděje. Oba pak byly zahrnuty i bezpočtem mezinárodních cen. Nicméně z prodejního hlediska jde o naprosté zklamání. I-Pace má totiž za první čtyři letošní měsíce v Evropě na kontě jen 2 304 prodaných kusů, Honda e je pak na tom ještě hůře - za stejnou dobu oslovila pouhých 857 zákazníků.

My se nyní budeme soustředit hlavně na japonský hatchback, který měl našlápnuto k úspěchu. Dosud jsme se totiž nesetkali s nikým, komu by se tento elektromobil vizuálně nelíbil. Když se pak lidé přesunuli od karoserie k interiéru a zjistili, že místo palubky mohou mít virtuální akvárium, byla pomalu ruka v rukávu. Poté jim však prodejce sdělil technické parametry a cenu, načež následovalo zaklapnutí peněženky, suché polknutí, pád čelisti až na podlahu a úprk ze showroomu.

Honda e totiž na českém trhu startuje na 939 900 Kč, což je prostě neskutečná darda. Zvláště v kontextu s tím, co nabízí. Základem je totiž elektromotor disponující pouhými 136 koňmi, s nimiž stovku dáte za 9 sekund a jehož nejvyšší rychlost činí 145 km/h. Spárován pak je s bateriemi o kapacitě 35,5 kWh, které vystačí na 222 kilometrů normovaného dojezdu. Že realita je hluboko pod dvěma stovkami, snad ani nemusíme dodávat.

Za milion korun si tedy můžete pořídit konkurenta Škody Fabia, který je sice líbivější než český vůz, ovšem se kterým prohrává v rámci délky i rozvoru. Oproti verzi 1,5 TSI se 150 koňmi je pak Honda e rovněž pomalejší. A trasu Praha-Brno-Praha s ní rozhodně bez dobití nedáte, zatímco Fabii něco takového problém nedělá. Pokud jí ostatně dokoupíte větší palivovou nádrž, pak pak cestu mezi oběma metropolemi zvládnete dokonce několikrát.

Důvodů k selhání je mnoho, Japonci by tedy měli začít dělat vše možné i nemožné, aby onu cenu nějakým způsobem snížili. Honda e by totiž byla drahá i při započtení velkorysých německých dotací, na úspěch může pomýšlet možná při startu na poloviční sumě. Tímto směrem nicméně automobilka nemíří, naopak se rozhodla nakouknut do vyšších sfér. Představila totiž provedení Limited Edition, které bude k mání jen v 50 kusech.

Ve srovnání se standardem se novinka liší pouze vizuálem, do vínku totiž dostala exkluzivní červený odstín Premium Crystal Red. Ten je pak spárován s černě lakovanými doplňky a 17palcovými litými koly. Změny jsou tím ovšem u konce, dovnitř se nenastěhovala ani obvyklá plaketka hlásající výjimečnost daného exempláře. Počítat lze nicméně s vyšší úrovní výbavy Advance a tedy s elektromotorem naladěným na 154 koní.

Takové provedení startuje na 1 019 900 Kč, v případě limitované edice tedy nejspíše Honda bude požadovat minimálně 1,1 milionu korun. Dá se tedy předpokládat, že vyprodat celou sérii ji nějaký ten pátek zabere. Navíc tu zkrátka jen stěží máme kýžený stimul, který by měl pozitivní vliv na daleko širší skupinku zákazníků než pouze na oněch 50 vyvolených. A to platí dokonce i ve chvíli, kdy byl k propagaci vozu přizván Max Verstappen, úřadující mistr světa F1. Ten se v minulosti k elektrickým autům sám vyjadřoval pochybovačně, náhlé vzplanutí lásky směrem k Hondě e mu tak stěží někdo bude věřit.

Honda se v rámci propagačních snímků chlubí loňským mistrem Formule 1, neboť jde v podstatě o to jediné, co je v případě limitované edice elektrického hatchbacku zajímavé. Foto: Honda

