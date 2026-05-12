Honda zrušila projekt obří továrny na elektromobily za 227 miliard Kč, auta z ní by nikdo nekupoval
Petr Prokopec
včera | Petr Prokopec
Pokud by elektrický pohon byl alespoň reálným ekvivalentem toho spalovacího, měl by dnes elektromobil pomalu každý. Jenže tak tomu nebylo, není a je otázkou, zda tomu tak někdy bude. Automobilky něco takového musely vědět z první ruky, přesto nějakým způsobem uvěřily v pravý opak. A začaly se předhánět v tom, která se spalovacími vozy skončí dřív a která na oltář elektromobility položí vyšší finanční oběť.
Honda se snažila kráčet v čele průvodu, čehož dnes zaručeně lituje, po prodělání 330 miliard na těchto autech je její byznys v troskách. Ještě předloni to viděla úplně opačně. V roce 2024 nabila ostrými kanadskému premiérovi Justinovi Trudeau, který tak mohl světu ohlásit „největší automobilovou investici v historii Kanady“. Japonci se totiž rozhodli, že v zemi javorového listu vybudují obří komplex, který od roku 2028 bude sekat elektromobily rychleji než Baťa cvičky. Do této „gigatovárny” Honda měla nasypat neskutečných 15 miliard kanadských dolarů, tedy 227 miliard korun, vážně tolik.
V roce 2024 to bylo ještě větší šílenství než kdykoli dřív, a tak se už během několika dalších měsíců ukázala, že jde o naprosto utopii. S rokem 2025 pak přišla vrcholná skepse, když Donald Trump oznámil, že aspoň trochu narovná tržní prostředí v USA. Došlo tak na zrušení federálních dotací i zmírnění limitů spotřeby.
Jen tak málo stačilo k tomu, aby se prodeje elektrických aut doslova zhroutily. Přičemž Honda nejspíš tušila, že se tak stane, načež začala pozvolna redukovat své investice do bateriového pohonu z 10 na 7 bilionů yenů (z 1,3 bilionu Kč na 920 miliard Kč). Součástí tohoto kroku pak bylo i zpoždění otevření továrny o dva roky, přestože značka už získala potřebnou půdu a měla potvrzenou i finanční podporu kanadské vlády.
V mezičase nicméně došlo nejen na zmíněný vývoj v USA, ale také obecné ochlazení trhu všude krom Evropy, kde pořád tlačíme tyto vozy do popředí jako zlaté rouno. Honda tak začala posílat k ledu jeden elektrický projekt za druhým, načež začalo být jasné, že továrna v Allistonu v Ontariu je zbytečnou věcí, neboť auta z ní by prostě nikdo nekupovat. Nikkei tak nepřekvapivě informuje o tom, že Honda celý projekt odpískala a v Severní Americe hodlá zaměřit hlavně na hybridy. Ty ovšem bude vyrábět v továrně v Ohiu, která je v rámci pohonu flexibilní.
„Americká cla a změny v domácí politice Spojených států vytváří na automobilky skutečně velký tlak, pročež dochází ke zpoždění či zmenšení investic do elektrických aut a bateriových projektů,“ uvedla ke kroku Hondy kanadská ministryně průmyslu Melanie Joly. Čímž odkázala ještě na jeden faktor, který může vést k pohřbení dalších podobných projektů.
Bezcelní zóna mezi USA a Kanadou je totiž značně nejistou záležitostí, a protože pro Hondu jsou mnohonásobně větším trhem Spojené státy než země javorového listu, budou Japonci své investice směřovat právě tam. A protože Američané si aktuálně svou budoucnost bez spalovacího motoru nedokážou představit, Honda jim vyjde vstříc, i kdyby si cokoli malovala jakkoli. Protože jinak by své podnikání mohla definitivně zabalit.
Před pouhými dvěma lety Japonci a Kanaďané ohlašovali největší investici v oblasti automobilové výroby v zemi javorového listu. Dnes z ní není nic, elektromobily v takové míře není komu prodávat. Foto: Honda
Zdroj: Nikkei Asia
