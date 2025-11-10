Hondě nezbylo než kapitulovat. Po 30 letech začala vyvíjet nový šestiválcový motor, ač si přála něco úplně jiného

Člověk míní, život mění, poznávají v tuto chvíli i v Japonsku. Ptát se je ale nyní třeba hlavně na to, jak vůbec došli k onomu prvotnímu přesvědčení - že si už bez pořádných nových spalovacích motorů vystačí.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Hondě nezbylo než kapitulovat. Po 30 letech začala vyvíjet nový šestiválcový motor, ač si přála něco úplně jiného

dnes | Petr Prokopec

Hondě nezbylo než kapitulovat. Po 30 letech začala vyvíjet nový šestiválcový motor, ač si přála něco úplně jiného

/

Foto: Honda

Člověk míní, život mění, poznávají v tuto chvíli i v Japonsku. Ptát se je ale nyní třeba hlavně na to, jak vůbec došli k onomu prvotnímu přesvědčení - že si už bez pořádných nových spalovacích motorů vystačí.

V roce 1985 představila Honda svůj vůbec první šestiválec. Jednotky tzv. série C se vyráběly dvacet let, přičemž k dispozici byly s dvoulitrovým až 3,5litrovým objemem. Jeden z nich dostalo do vínku i legendární NSX první generace, v jehož případě verze C32B nabídla až 294 koní. V té době nicméně Honda již pracovala na novém šestiválcovém agregátu série J, který se od toho původního poněkud lišil. Díky 60stupňovému rozevření válců byl navržen i pro příčné usazení, navíc se mohl pochlubit variabilním časováním ventilů VTEC.

Může to znít neuvěřitelně, ale Honda druhou zmíněnou sérii vyrábí dodnes. Její objem narostl z původních 2,5 litrů na 3,7 litru, načež se značce povedlo překonat 300koňovou metu. I přes nemalou evoluci, která byla v posledních letech zaměřena hlavně na vyšší efektivitu a snížení emisí, bylo jasné, že tato jednotka nemá velkou budoucnost, Honda si přesto myslela, že si s ní vystačí. Že zákazníky „nakrmí” ideálně elektromobily, v horším případě hybridy, v nejhorším downsizingem. Ani jedno ale neklaplo a zejména v Americe by se jen se čtyřválci nebo tříválci se zlou potázala. A tak opět pracuje na novém motoru V6, i když to to ani trochu nestálo.

Asi nepřekvapí, že motor se přes výše zmíněné neobejde bez jisté formy elektrifikace, to by si Honda ve svém zeleném opojení neodpustila. Jeho vrcholná verze tak bude bude spojena hned se třemi elektromotory, které zajistí pohon všech kol. Oproti čistě spalovacímu ústrojí by nový šestiválec měl nabídnout o více než 30 procent nižší spotřebu, a tedy i emise, s čímž má pomoci nové řízení chodu. to bude soustavně vyhodnocovat aktuální situaci a v závislosti na tom zvolí vždy ten nejefektivnější jízdní režim.

Pokud vás právě v tuto chvíli opustila část nadšení, určitě nás to nepřekvapí. Ostatně je třeba si uvědomit, že Honda s tímto motorem nepočítá u svých sportovních modelů. Určen je místo toho pro vozy jako Pilot, Passport, Ridgeline a Odyssey, což jsou velká SUV. Ovšem také u nich by mělo dojít na zlepšení jízdní dynamiky, akcelerace se totiž v důsledku zapojení elektromotorů má zlepšit o víc než 10 procent. Na přesná data, která se týkají i výkonu, si ale ještě musíme počkat.

Vůbec poprvé se totiž motory mají objevit v produkčních vozech v roce 2027.V té době by měla na trh zamířit faceliftovaná Honda Pilot, u které stávající 3,5litrový šestiválec produkuje 289 koní. O jejich přenos se pak stará 10stupňový klasický automat, který ovšem díky hybridizaci nejspíše bude nahrazen převodovkou eCVT. U ní pak nejspíše u sportovních variant bude zakomponován režim Shift S+, který má simulovat jednotlivé rychlostní stupně a umocnit tak zábavu za volantem.

Něco podobného přitom Honda už nabízí ve znovuzrozeném kupé Prelude, které se dočkalo hybridního čtyřválce. V jeho případě to prakticky nadšení nebudí, u velkých SUV by nemuselo jít o až takový problém. Klíčová ale pochopitelně bude cena, která je v případě kupé opravdu šílená, hlavně pak v Evropě. Protože ale u šestiválce s příchodem na starý kontinent příliš nepočítáme, nejspíš ani toto nakonec nebude překážka na cestě k úspěchu.


Hondě nezbylo než kapitulovat. Po 30 letech začala vyvíjet nový šestiválcový motor, ač si přála něco úplně jiného - 1 - Honda V6 Hybrid 2025 prvni foto 01Hondě nezbylo než kapitulovat. Po 30 letech začala vyvíjet nový šestiválcový motor, ač si přála něco úplně jiného - 2 - Honda V6 Hybrid 2025 prvni foto 02Hondě nezbylo než kapitulovat. Po 30 letech začala vyvíjet nový šestiválcový motor, ač si přála něco úplně jiného - 3 - Honda V6 Hybrid 2025 prvni foto 03
Japonci pracují na novém šestiválci, který se dočká až tří elektromotorů. Spojena s ním kvůli tomu bude i převodovka eCVT, což moc nadšení nebudí, stejně jako celá elektrifikace. I tak to v době příchodu motoru na trh snadno může být to nejmenší zlo. Foto: Honda

Zdroj: Honda

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.