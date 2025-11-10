Hondě nezbylo než kapitulovat. Po 30 letech začala vyvíjet nový šestiválcový motor, ač si přála něco úplně jiného
Petr ProkopecČlověk míní, život mění, poznávají v tuto chvíli i v Japonsku. Ptát se je ale nyní třeba hlavně na to, jak vůbec došli k onomu prvotnímu přesvědčení - že si už bez pořádných nových spalovacích motorů vystačí.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Hondě nezbylo než kapitulovat. Po 30 letech začala vyvíjet nový šestiválcový motor, ač si přála něco úplně jiného
dnes | Petr Prokopec
Člověk míní, život mění, poznávají v tuto chvíli i v Japonsku. Ptát se je ale nyní třeba hlavně na to, jak vůbec došli k onomu prvotnímu přesvědčení - že si už bez pořádných nových spalovacích motorů vystačí.
V roce 1985 představila Honda svůj vůbec první šestiválec. Jednotky tzv. série C se vyráběly dvacet let, přičemž k dispozici byly s dvoulitrovým až 3,5litrovým objemem. Jeden z nich dostalo do vínku i legendární NSX první generace, v jehož případě verze C32B nabídla až 294 koní. V té době nicméně Honda již pracovala na novém šestiválcovém agregátu série J, který se od toho původního poněkud lišil. Díky 60stupňovému rozevření válců byl navržen i pro příčné usazení, navíc se mohl pochlubit variabilním časováním ventilů VTEC.
Může to znít neuvěřitelně, ale Honda druhou zmíněnou sérii vyrábí dodnes. Její objem narostl z původních 2,5 litrů na 3,7 litru, načež se značce povedlo překonat 300koňovou metu. I přes nemalou evoluci, která byla v posledních letech zaměřena hlavně na vyšší efektivitu a snížení emisí, bylo jasné, že tato jednotka nemá velkou budoucnost, Honda si přesto myslela, že si s ní vystačí. Že zákazníky „nakrmí” ideálně elektromobily, v horším případě hybridy, v nejhorším downsizingem. Ani jedno ale neklaplo a zejména v Americe by se jen se čtyřválci nebo tříválci se zlou potázala. A tak opět pracuje na novém motoru V6, i když to to ani trochu nestálo.
Asi nepřekvapí, že motor se přes výše zmíněné neobejde bez jisté formy elektrifikace, to by si Honda ve svém zeleném opojení neodpustila. Jeho vrcholná verze tak bude bude spojena hned se třemi elektromotory, které zajistí pohon všech kol. Oproti čistě spalovacímu ústrojí by nový šestiválec měl nabídnout o více než 30 procent nižší spotřebu, a tedy i emise, s čímž má pomoci nové řízení chodu. to bude soustavně vyhodnocovat aktuální situaci a v závislosti na tom zvolí vždy ten nejefektivnější jízdní režim.
Pokud vás právě v tuto chvíli opustila část nadšení, určitě nás to nepřekvapí. Ostatně je třeba si uvědomit, že Honda s tímto motorem nepočítá u svých sportovních modelů. Určen je místo toho pro vozy jako Pilot, Passport, Ridgeline a Odyssey, což jsou velká SUV. Ovšem také u nich by mělo dojít na zlepšení jízdní dynamiky, akcelerace se totiž v důsledku zapojení elektromotorů má zlepšit o víc než 10 procent. Na přesná data, která se týkají i výkonu, si ale ještě musíme počkat.
Vůbec poprvé se totiž motory mají objevit v produkčních vozech v roce 2027.V té době by měla na trh zamířit faceliftovaná Honda Pilot, u které stávající 3,5litrový šestiválec produkuje 289 koní. O jejich přenos se pak stará 10stupňový klasický automat, který ovšem díky hybridizaci nejspíše bude nahrazen převodovkou eCVT. U ní pak nejspíše u sportovních variant bude zakomponován režim Shift S+, který má simulovat jednotlivé rychlostní stupně a umocnit tak zábavu za volantem.
Něco podobného přitom Honda už nabízí ve znovuzrozeném kupé Prelude, které se dočkalo hybridního čtyřválce. V jeho případě to prakticky nadšení nebudí, u velkých SUV by nemuselo jít o až takový problém. Klíčová ale pochopitelně bude cena, která je v případě kupé opravdu šílená, hlavně pak v Evropě. Protože ale u šestiválce s příchodem na starý kontinent příliš nepočítáme, nejspíš ani toto nakonec nebude překážka na cestě k úspěchu.
Japonci pracují na novém šestiválci, který se dočká až tří elektromotorů. Spojena s ním kvůli tomu bude i převodovka eCVT, což moc nadšení nebudí, stejně jako celá elektrifikace. I tak to v době příchodu motoru na trh snadno může být to nejmenší zlo. Foto: Honda
Zdroj: Honda
Bleskovky
- Švédové si vzali zpátky rekord legendárního okruhu, i když své auto museli kvůli „mosteckému syndromu” osadit tímto nesmyslem
před 11 hodinami
- „Bugatti pro chudé” si ve sprintu s otočkou namazalo na chleba veškerou konkurenci, i když s ním nikdo neměl odvahu soutěžit
8.11.2025
- Dražba cenných aut slavné aukční firmy se proměnila v demoliční derby poté, co jednomu z jejích řidičů „ujela noha”
6.11.2025
Nové na MotoForum.cz
- Skvělý rok bratří Marquezových 17:17
- V Algarve vítězství Bezzecchiho na Aprilii, Bagnaia crash včera 14:46
- Vítězem Moto3 se stal Maximo Quiles včera 14:00
- V Portimau vyhrál Moto2 Moreira, 15. Salač včera 12:54
- Posledním mistrem světa MotoE se stal Alessandro Zaccone včera 09:00
Nejnovější články
- Jeremy Clarkson a James May jsou v slzách, o víkendu zemřel jejich bývalý kolega z Top Gearu
před 4 hodinami
- Nissan si prodal střechu nad hlavou. Ze sídla, které bylo symbolem jeho úspěchu, je symbol úpadku, kde je jen hostem
před 10 hodinami
- Švédové si vzali zpátky rekord legendárního okruhu, i když své auto museli kvůli „mosteckému syndromu” osadit tímto nesmyslem
před 11 hodinami
- Hondě nezbylo než kapitulovat. Po 30 letech začala vyvíjet nový šestiválcový motor, ač si přála něco úplně jiného
dnes
- Ford dál dojíždí na pekelnou nekvalitu svých aut. Jen na Halloween rozjel další 3 svolávačky, letos je jich už 134
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva