Hra se otočila, první stát chce od roku 2035 zakázat prodej elektromobilů | Petr Miler

/ Foto: BMW

O plánovaných zákazech prodejů spalovacích aut slýcháme skoro denně a jsou stejně neuvěřitelné jako absurdní. Zákaz prodeje elektrických aut je novinkou. Neuvěřitelný a absurdní je úplně stejně, právě to je ale jeho smyslem.

Už mnoho let říkáme zcela konzistentně jednu věc - vývoj techniky je třeba ponechat v rukou vědců a techniků a dovolit jim zcela přirozeně nacházet ve všech ohledech nejlepší řešení pro to či ono. Neexistuje jediný obor lidské činnosti, kde bychom se kdy dočkali čehokoli převratného díky tomu, že to politici nařídili. Naopak je celá historie lidstva lemována tragickými dopady snah poroučet věcem, jimž se poroučet nedá. Nakonec jako Češi a Slováci máme jednu takovou éru ještě v živé paměti.

Lidstvo se ale zjevně z vlastní minulosti poučit nedokáže, aspoň ne dostatečně. V takovém případě je ale odsouzeno opakovat stejné chyby. Tou aktuálně velmi skloňovanou jsou pokusy nařídit konkrétní technické řešení aut od určitého data - je jedno, zda půjde o rok 2030 nebo 2035, klidně to může být 2135. A je jedno, o jaké řešení má jít. Nikdo nemá křišťálovou kouli, aby dokázal říci, co bude tím nejlepším způsobem obstarání čehokoli za 10 nebo 15 let, jednoduše to není možné. V roce 1995 nikdo neměl ani nejmenší tušení, že Steve Jobs v roce 2007 vytáhne první iPhone. Jak si někdo může troufat v roce 2023 říkat, co bude možné na automobilovém poli v roce 2035? Prostě to nelze a není třeba více než selského rozumu, aby si to člověk uvědomil.

Politici ale zjevně uvažují jinak, a tak se přesně o takové věci pokouší - pokud dojde naplnění současných záměrů, v roce 2035 už si jiné než elektrické auto v EU nekoupíte, i kdyby v tu chvíli připomínalo Motorolu d520 vedle iPhonu. Nejde ale jen o EU, podobné zákazy vytáhly také některé americké státy, mimo jiné Kalifornie a New York, nejnověji se ale jeden z nich pokouší hru otočit. Ve vesměs rurálním Wyomingu může sněmovnou i senátem projít návrh zákona, který od roku 2035 zakáže prodej elektrických aut. Čtete správně, elektromobilů. A nejde o aprílový žert.

Za návrh kope republikánský senátor Jim Anderson, z jeho slov je ale patrné, že se nezbláznil. I když zákon má širokou politickou podporu, je zjevné, že smyslem není nahradit jedno absurdní nařízení druhým, ale upozornit právě na nesmyslnost podobných snah jako takových. „Chceme nastavit zrcadlo zákazům prodejů nových automobilů se spalovacími motory ve státech jako Kalifornie a New York,” říká Anderson.

Zrovna ve státech typu Wyoming jsou elektrická auta použitelná ještě hůř než v Česku, navíc je tu další problém. Těžba ropy a zemního plynu je ve státě jedním z významných průmyslových odvětví, které by nařizováním jiných řešení začalo zacházet na úbytě. A Anderson se ptá, pro co vlastně - lidé dostanou jen hůře, pokud vůbec použitelná auta za vysoké ceny, které beztak nepřinesou kýženou redukci emisí, utrpí průmysl a dál? Není tu žádný faktický přínos, zbytečných rizik ale existuje spousta.

„Mám zájem se ujistit, že řešení, která někteří lidé předkládají jako prostředek boje proti takzvané klimatické krizi, jsou prakticky použitelná v reálném životě,” říká k věci senátor Brian Boner, další předkladatel návrhu. „Opravdu neoceňuji, když se jiné státy snaží vnucovat lidem technologii, která není připravena. Je to velmi vážný problém, který si zaslouží nějakou veřejnou diskusi,” dodal.

Právě poslední zmíněná věc je to, co nám chybí. Stojíme jako lidé, jako Češi prakticky před hotovou věcí, aniž by proběhla rozumná debata o tom, zda je něco takového vůbec únosné - společensky, ekonomicky, ale nakonec i ekologicky. Je tu na jedné straně prakticky ničím neomezovaný politický diktát a na druhé straně volání o pomoc ze strany lidí, jako jsme my. Politici ve Wyomingu reálně nechtějí, aby se cokoli v roce 2035 cokoli přikazovalo nebo zakazovalo, chtějí onu veřejnou diskuzi a hledání rozumného, široce použitelného řešení nehledícího s klapkami na očích jen jedním směrem. Jako taková má jejich snaha naši podporu, nařizovat cokoli na 12 let dopředu ale jinak bude vždy stejný nesmysl.

Kdyby se další vývoj měl odehrávat pod taktovkou politiků, budeme už teď vědět, jaká auta budou nejlepší v roce 2035. Že je to nesmysl, nemusíme dodávat. Pokus zakázat ve stejný moment nikoli spalovací, ale elektrická auta vhodně upozorňuje na to, jaká absurdita to je. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: Cowboy State Daily, State of Wyoming

