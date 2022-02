Hrozící válka na Ukrajině je další ránou pro autoprůmysl, první automobilka varuje před dopady před 4 hodinami | Petr Miler

Existují jistě významnější důvody k obavám z možného konfliktu, současně je ale třeba dodat, že válka nepřináší jen mrtvé a raněné lidi nebo škody na majetku, přináší také spoustu ekonomických nepříjemností. A v dnešním propojeném světě by jich bylo více než kdy dříve.

Koronavirová pandemie jako taková si žádné pozitivní hodnocení nezaslouží, stejně jako každá mince má ale i tahle svou druhou stranu - ukázala spoustu věcí, ze kterých se můžeme poučit. V prvé řadě bychom vypíchli neschopnost politické garnitury efektivně se vypořádat s pořád relativně malým problémem zasahujícím celou společnost, pokud ale odhlédneme od této jasně viditelné věci, je tu i řada těch méně patrných.

Pandemie v plné nahotě odhalila propojenost současného světa, zejména v rovině ekonomické. Není to špatné samo o sobě, vzniklo to snahou o maximální efektivitu výroby čehokoli, současně je ale třeba říci, že pokud komplikovaný produkt typu auta skládáte z tisíců dílů ze všech koutů planety a bez jediného z nich jej nemůžete dokončit a prodat, je to úskalí, které může zadrhnout kdejaká banalita. Natož pak pandemie.

Automobilky nejsou hloupé, na některé dílčí problémy byly připraveny a pro málokterý zádrhel neměly nějaké náhradní řešení. Když se toho ale pokazilo příliš mnoho naráz, nebylo rázem kde brát. Výsledkem je to, co vidíme dnes - jsme dva roky za chvílí prvního rozpuku COVIDu-19 v Číně a výroba aut je na tom stále hůř. Není tedy divu, že se automobilky snaží poněkud zjednodušit své dodavatelské řetězce, aby problémům do budoucna snáze předešly, za stále přetrvávajících nepříjemností způsobených dosavadním vývojem to ale nejde snadno.

A mohou přijít další problémy, které si málokdo uvědomuje. I kdyby byla produkce aut zjednodušena, jak to jen jde, stejně se nikdy nestane, že by se vše vyrábělo v jedné továrně, nebo alespoň v jedné zemi. To prostě není možné, vozí se všechno odkudkoli kamkoli a nejnověji to připomíná šéf Renaultu Luca de Meo. Ten v rozhovoru pro Financial Times uvedl, že firma očekává další problémy, které způsobí situace na Ukrajině.

Tam se už nějakou chvíli schyluje k válce a ať už k ní nakonec dojde, nebo nikoli, situace v zemi obchodu prospívat nebude. Může se zdát, že na Ukrajině se nic podstatného z hlediska výroby automobilů nevyrábí, ani to ale není pravda, hlavní problém je ovšem jinde - jak z Ruska do západnějších částí Evropy, tak zejména opačným směrem proudí komponenty, pro jejichž transport je Ukrajina prakticky nenahraditelná. A pokud se tam bude válčit - nebo bude takový konflikt na spadnutí -, proud komponentů se zastaví. Protože letecky je s rozumnými náklady převážet nelze a jiné trasy též nejsou snadno snadno schůdné.

Podle de Mea se momentálně přes Ukrajinu dováží asi 20 % dílů, které potřebuje Lada v továrně Toljatti, a 40 % dílů, které potřebuje Renault v továrně v Moskvě. Jen v případě těchto dvou fabrik se bavíme o statisících vyrobených aut ročně, to nejsou vůbec malá čísla. Další sekundární dopady pak mohou přijít jinde a bylo by jich více než kdy dříve, takto propojený automobilový svět v případě předchozích konfliktů nebyl.

De Meo říká, že Renault momentálně preventivně zkoumá, kde případně zajistit chybějící díly z jiných zdrojů, ale protože to je věc, kterou teď dělá přibližně celý automobilový svět, není to snadné. Renault je navíc automobilka, která v této věci jako první varuje před dopady, případné problémy se ale jistě nedotknou jen jí. V Rusku vyrábí svá auta také Škoda a není zdaleka jediná - fabriky tam má VW nebo BMW, Stellantis tam vyrábí diesely i pro své evropské modely a tak podobně.

Pokud tedy válka vypukne - nebo se k ní bude jakkoli schylovat -, bude to pro už tak zkoušený automobilový průmysl další těžká rána, protože zkomplikuje bytí prakticky všem významným výrobcům. Inu, i proto se říká, že válka nezná skutečných vítězů. Věřme, že k ní nedojde.

Pokud vypukne válka na Ukrajině, továrna Renaultu v Moskvě stěží zůstane v chodu, 40 % dílů do ní proudí právě přes zemi, kterou Rusko může napadnout. Foto: Renault

Zdroj: Financial Times

Petr Miler

