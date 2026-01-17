Hybridy jsou pro lidi moc drahé, přiznala Honda. Proto už v Evropě nic jiného nenabízí, to dá rozum
Petr ProkopecJaponci přivedli svůj evropský byznys skoro až na buben, protože tu nabízí stále víc nežádaných technických řešení, navíc za stále vyšší ceny. A není to tak, že by nevěděli, že to je cesta do pekel, ví to. Něco s tím udělat ale hodlají jen v USA, o Evropě radši nemluví.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Hybridy jsou pro lidi moc drahé, přiznala Honda. Proto už v Evropě nic jiného nenabízí, to dá rozum
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Japonci přivedli svůj evropský byznys skoro až na buben, protože tu nabízí stále víc nežádaných technických řešení, navíc za stále vyšší ceny. A není to tak, že by nevěděli, že to je cesta do pekel, ví to. Něco s tím udělat ale hodlají jen v USA, o Evropě radši nemluví.
Bude to možná znít neuvěřitelně, ale z Hondy Civic se stalo auto pro bohaté. Za 4,6metrový liftback si dnes místní zastoupení účtuje nejméně 859 900 Kč, což působí skoro až surreálně. A není to tak, že byste dostali hromadu výbavy nebo 300 koní pod kapotou, dostanete pořád stejně skromné auto, jakým vždy základní Civicy byly. Klíčovou roli v tom jistě hraje hybridní pohon, který je jedinou nabídkou - nic jiného než kombinace atmosférického dvoulitru a elektromotoru automobilka u nás ani jinde v EU nenabízí.
Když stejný pohon spojíte s vyšší výbavou a pár příplatky, jste na 1,05 milionu Kč jako nic. To je za takové auto naprosto absurdní suma, která nebude proti srsti jen těm nejoddanějším hondistům. Není tak divu, že se loni u nás prodalo jen 193 Civiců, tedy o dva víc, než má na kontě třeba konkurenční Mercedes-Benz třídy A. Ten je přitom jako zástupce prémiového segmentu k dispozici od 883 300 Kč, tedy za prakticky stejné peníze.
Nabídka ve Spojených státech je o poznání zajímavější, Civic si totiž Američané mohou koupit od 24 695 dolarů neboli od 517 tisíc korun. V té chvíli si ovšem musí vystačit jen se spalovací jednotkou a jejími 150 kobylami. Pokud chtějí o 50 koní víc, musí už přejít k hybridu, za který si americké zastoupení Hondy účtuje 29 395 USD, tedy lehce přes 594 tisíc korun. To je z českého úhlu pohledu pořád přijatelné, ale jen kvůli tomu, jaké ceny jsme si tu zvykli, obecně vzato je to pořád hodně. A pro zámořskou klientelu jde často o nepřijatelnou částku. Patrné je to na prodejích, které loni sice dosáhly na 238 661 aut, je to ale o skoro 140 tisíc kusů méně než v době vrcholného úřadování minulé generace téhož auta.
Hybridní verze se přitom na celkových prodejích podílí jen ze 36 procent. A jakkoli u takového Accordu a CR-V jde o víc než 50 procent, to jsou obecně dražší auta, u kterých je klientela snáz ochotná platit o necelých 100 tisíc korun navíc. I tak se ale vedení značky v obou případech rozhodlo jednat, když ústy Lance Woelfera, prodejního šéfa amerického zastoupení, který CBT News přiznal, že hybridy jsou pro lidi moc drahé. A tak Honda rozšíří nabídku nehybridních aut, ovšem jen pro Spojené státy.
A není to jediná dobrá zpráva, kterou značka pro tamní příznivce má. Zatímco Evropané a Japonci se již museli rozloučit s Civicem Type-R, Američané se letos dočkají jeho modernizace. Ta se dotkne především exteriéru a interiéru, čekat tak lze odlišné nárazníky či vylepšená multimédia Honda Connect s 9palcovým displejem. Navýšit se má i kritizovaná kvalita laku.
Je pak otázkou, zda dojde k zásahům na podvozku či v motorovém prostoru. Nicméně přeplňovaný dvoulitr je jistě schopen vyprodukovat více než současných 320 koní, v Japonsku a Evropě jich ostatně nabízel o deset víc. Hondě tak vlastně stačí místní specifikaci přenést za oceán, a rázem má o vyšší přízeň publika postaráno.
My se můžeme jen hořce pousmát nad jednáním evropského zastoupení značky, které se rozhodlo být zelenější než Rákosníček a cpát lidem hybridní a elektrické pohony i za cenu devastace vlastního byznysu. Tomu se říká oddanost. Tak good luck, chce se dodat, v USA zjevně dokážou být pragmatičtější. Třeba ale místním manažerům ukážou cestu - nabídnout Honda nehybridní Civic v Evropě třeba za 600 tisíc Kč, prodeje tu zvýší násobně. A Type R by frčel jakbysmet.
Civic Type-R si u nás již nekoupíte, stejně jako nemáte šanci objednat ani běžnější provedení bez hybridní techniky. V zámoří je ale situace výrazně jiná a bude jiná ještě víc, protože tam někoho zajímá zákazník. U nás na klienty Honda zvysoka kašle. Foto: Honda
Bleskovky
- Muži za jízdy začalo docházet palivo a rozsvítilo se „hladové oko”. Zmáčkl kouzelné tlačítko a najednou má zase plnou
15.1.2026
- Špičkové Ferrari za 19 milionů vyzvalo na souboj čínské Porsche za cenu Octavie, nemělo to dělat
13.1.2026
- Tento majitel si své Bugatti schopné udělat 500 km/h za 20 sekund naspecifikoval tak, aby ladilo s jeho soukromým tryskáčem
13.1.2026
Nejnovější články
- K mání je dodnes skoro nejeté, zapomenuté první silniční auto s revolučními brzdami z Formule 1, vzniklo jich pouhých 55
před 4 hodinami
- Nová třetí řada sedadel v Tesle Model Y vypadá jako stvořená pro děti, které potají nesnášíte
před 6 hodinami
- Hybridy jsou pro lidi moc drahé, přiznala Honda. Proto už v Evropě nic jiného nenabízí, to dá rozum
před 7 hodinami
- Evropské auto roku 2026 je zjevně ušité horkou jehlou, nucených svolání do servisů už má na kontě skoro tolik co hvězd
před 9 hodinami
- Velké motory u nás nekončí, vysmál se technický šéf BMW opařené konkurenci, Mnichov bude dál nabízet R6, V8 a dokonce i V12
před 10 hodinami
Živá témata na fóru
- Řidiči, co to mají v ruce... 01.17. 19:36 - Truck Daškam
- Přituhuje 01.17. 19:24 - Truck Daškam
- Lampárna (stěžovatelna) 01.17. 17:15 - Kavis
- Volkswagen obecne 01.17. 16:58 - pavproch
- VZKAZY 01.17. 16:52 - abgx1
- Fiat a vše kolem nich 01.17. 12:59 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 01.16. 08:59 - kumarbr
- SUV / Terénní vůz se sv. výškou 200mm+ k prodeji 01.16. 08:32 - petr_riha