Hybridy měly zajistit přechod majitelů spalovacích aut k elektromobilům, ve skutečnosti dělají pravý opak

Byla to zajímavá teorie, data o tom, co si zklamaní majitelé hybridních vozů kupují jako své další auto ale ukazují, že se v praxi nenaplnila. Ani v Německu, kde cesty k elektrickým a hybridním vozům dláždí zlatem, to nefunguje.

Víte, co je nejlepší reklamou na benzinové a dieselové vozy? Hybridy a elektromobily. To nejsou má slova, ale jakýsi hořký vtip, který koluje mezi techniky jedné z významných německých automobilek. Nebudu ji jmenovat a už vůbec nebudu jmenovat toho, kdo mi jej s úsměvem řekl, neboť žertovat o takové věci je dnes koledováním si o vyhazov. Nejhorší na tomto rčení ale nakonec je, že je do značné míry pravdivé.

Čistě empiricky bych ho bez váhání podepsal. Jaký je vůbec smysl hybridních aut, pokud pomineme fakt, že se dokážou postarat o podstatně nižší a v případě dobíjecích hybridů až skoro nulovou spotřebu paliva v normovaných testech? Zdráhám se říci, že žádný, jejich teoretické benefity se ale v praxi projevují v tak úzkém spektru využití aut, že si bez okolků troufnu tvrdit, že celková bilance jejich existence bude záporná. Musíte pro taková auta vyrobit motor navíc, baterii navíc, musí tedy logicky být dražší, těžší, složitější... Aby tohle všechno ospravedlnily zvýšením provozní efektivity, to už musí být něco. Výsledkem je ale až příliš často nic nebo dokonce negativní dopad - porazit s náhodně efektivnějšími hybridy stabilně vysokou a zcela nenucenou efektivitu dieselů bude sakramentsky složité.

Není to zjevně jen má zkušenost, jak ukazují data zpracovaná kolegy z německého Automobilwoche. Ti na základě údajů od společnosti Dataforce zjistili, že se hybridy a plug-in hybridy u německých zákazníků nestaly ani stabilním předmětem jejich zájmu, ani mostem od spalovacích motorů k elektromobilům, kterým měly být. Na papíře to fungovalo, v praxi ale lidé postupem času zjistili, že hybridní pohon prokazuje své výhody pouze při několika specifických aplikacích. A v konečném důsledku spíše kombinuje nevýhody obou typů pohonu, aniž by zcela nabídl výhody každého z nich. Ono si stačí sjet s nějakým hybridem, typicky kombinovaným s převodovkou CVT nebo podivně fungujícími automaty s HDM, abyste zjistili, jaké trápení je jízda s nimi uživatelsky, jak dosažení alespoň nějaké efektivity vyžaduje specifický přístup k řízení a jak obtížně možná úspora paliva obhajuje investici do takových aut.

Obliba hybridů tak postupně klesá. Jednak tu máme prodejní data, ve kterých se v Německu zrcadlí také postupné rušení dotací na dobíjecí hybridy, které na popularitě postupně ztrácí. Samotné prodeje a jejich postupný sešup ale neukazují celý příběh, naznačují primárně klesající zájem mezi novými kupci - ke konci srpna klesl jejich odbyt u našich západních sousedů o 42 procent, u soukromých zákazníků se prodeje propadly dokonce o 63 procent. Ale co ti, kteří si hybridy koupili dříve?

Ještě v roce 2020 a 2021 si hybridní pohon chtělo znovu pořídit okolo 40 procent jeho majitelů, v roce 2022 už šlo jen o 15 procent. A nyní? No, to se pomějete. Podle Automobilwoche se téměř všichni zklamaní majitelé hybridních přesouvají k jiným typům pohonů, pouhá 2 procenta z nich si znovu koupí nebo pronajmou stejně koncipovaný automobil. Plných 54 procent z nich se pak vrátí k benzinovým nebo dieselovým autům. Nejvíce pak jejich zklamání favorizuje spalovací Mercedesy třídy C - to budiž další cennou informací pro Mercedes, že elektrifikované a elektrické pohony nejsou pro jeho kupce to pravé ořechové.

Po několika letech se tak ukázalo přesně to, co profesionálové z oboru poznali v podstatě po první jízdě - že hybridy a plug-in hybridy jsou nesmysl, který prodejně funguje jen tehdy, pokud lidem nenabídnete lepší alternativu. Třeba Toyota je prodává ve velkém, ale co jiného si od ní do řady modelů můžete koupit? Dají se snést, touhu ale vyvolávají přesně nulovou.

Hybridy tak zjevně nezvládají obhájit ani svou vlastní existenci a nejsou ani mostem k přechodu na elektrická auta, neboť nejvíce jejich majitelů kupuje znovu spalovací auta. A to se bavíme o německých datech, kde je cesta k elektromobilům pro zájemce o ně dlážděna zlatem v podobě statisícových dotací. Jak by to asi bylo u nás, kde hybridy tvoří 2,32 % prodejů a elektromobily 2,76 % prodejů nových aut?

Hybridy a dobíjecí hybridy aspoň uživatelsky neodrazují a dají se normálně používat, ale lákají někoho, vzbuzují v lidech touhu? Bez dotací zjevně ne a nepropagují ani elektrický pohon, většina jejich majitelů se vrací zpět ke spalovacím vozům. Foto: Škoda Auto

