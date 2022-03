Hypersport s 1055koňovým motorem V12 bez turba se ukázal v akci, vypadá i zní jako z jiné planety před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Aston Martin

Pokud toužíte po autě, ve kterém zažijete pocity pilotů Formule 1, nelze se dostat o mnoho dál než sem. Právě proto se ukázal v akci na trati šampionátu F1 a v některých ohledech zjevně zachází i dál než samotné ef-jedničky.

V roce 2016 Aston Martin oznámil, že ve spolupráci s týmem Red Bull, který v té době sponzoroval, hodlá postavit něco jako monopost Formule 1 na značkách. Rodit se tak začal hypersport, který nejprve nesl označení Nebula, čímž bylo odkázáno nejen na obě společnosti, ale také na legendárního konstruktéra Adriana Neweyho, který je jeho hlavním autorem.

Posléze se vůz začal skrývat pod názvem AM-RB 001, než se Britové rozhodli v roce 2017 uctít jednu ze severských mytických figur. Důvodem bylo i to, že Valkyrie plně spadala do tradic Astonu Martin, jehož velká část aut začíná právě písmenem „V“. Loni v listopadu pak automobilka odstartovala sériovou výrobu, dosud ale měla kupcům dodat jen deset exemplářů. To jistě není mnoho, není to ale dáno nezájmem - celá 150kusová edice vozu je dávno vyprodaná do posledního exempláře.

I z toho důvodu Britové již dopředu upozornili zákazníky, že kdo svůj kousek prodá předčasně s vidinou výdělku, již nikdy nedostane příležitost ke koupi dalšího limitovaného Astonu Martin. Tuto strategii uplatňují i ostatní automobilky, přičemž necháme jen na vás, zda jí fandíte či nikoli. Pro nás je v tuto chvíli podstatný fakt, že se vůz konečně vyrábí ve finální podobě a ve verzi AMR Pro si jej můžeme vychutnat v akci v místech, kam dokonale zapadá.

Právě tento vůz se totiž o víkendu prohnal po okruhu Sakhir, kde se tou dobou jely závody několika formulových šampionátů. I když je to prostředí, ve kterém je těžké vyniknout, působí Valkyrie jako z jiné planety. Výška jeho kabiny se pohybuje okolo pouhého metru (přesný údaj Aston Martin dosud nezveřejnil), vše ostatní je pak uloženo ještě níž a navíc roztaženo co nejvíc do šířky. Dojem dokreslují mohutné otvory za předními koly.

Jakkoli tedy Valkyrie nepůsobí moc atraktivně, po stránce aerodynamické efektivity nemá konkurenci. Podobně je tomu i s hmotností 1 030 kg, která je nakonec nižší, než Britové původně počítali. Výkon přitom činí 1 155 koní a zodpovědný je za něj především nově vyvinutý atmosférický 6,5litrový dvanáctiválec. Právě jeho zvuk si můžete na videích vychutnat, je to jako dívat se na ef-jedničky před příchodem poslední turboéry.

Aston Martin Valkyrie se i se svým úžasným motorem V12 ukázal v akci na okruhu v Bahrainu, jeho projev je fenomenální. Foto: Aston Martin

Zdroje: Carscoops, Aston Martin

