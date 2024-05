Hyundai a Renault nedělají jen na bateriových elektromobilech, Francouzi se dokonce vrací k vnitřnímu spalování před 7 hodinami | Petr Prokopec

Automobilky se rády tváří, že budoucnost je jasně daná a ony pro ni mají to jediné správné řešení. Jejich kroky ale ukazují, že takové vizi samy nevěří. Jindy dogmatický Renault chce v případě značky Alpine dokonce vrátit do hry spalovací motory.

Je budoucností automobilové dopravy elektromobilita? To nemohl nikdo nikdy s jistotou tvrdit, možná ještě loni by vám ale na tuto otázku devět z deseti manažerů automobilových odpovědělo kladně. Dnes už takovým přesvědčením oplývá málokdo. Jakkoli bateriový pohon má svá pozitiva, jeho negativa převažují a nedaří se je vyřešit. Zejména vysoká cena, omezená použitelnost a extrémní ztráta hodnoty dělají z bateriových elektromobilů vhodné řešení v málokterém segmentu. Když k tomu přihodíme drahé opravy a diskutabilní ekologický přínos, není vlastně divu, že naprostá většina publika dál preferuje spalovací motory.

Automobilky pak v posledních měsících začínají chápat, že navzdory všeobjímajícím politickým regulacím lidem prostě nelze přikázat, co si mají koupit. A tak se do celé branže začíná aspoň trochu vracet zdravý rozum. Mnozí výrobci tedy už dál nebazírují na jediném řešení, ale zkoumají i další alternativy. Jsou z nich je vodík v celé šíři svých aplikací - lze ho skrze palivové články použít jako náhradu baterie, lze jej i přímo spalovat v upraveném spalovacím motoru.

Přesně s tím byl v roce 2022 představen koncept Alpine Alpenglow, jehož závodní verze A424 letos zasáhne do závodu 24 hodin Le Mans. Vodík u toho nakonec nebude, to ale neznamená, že by na něj Francouzi zanevřeli. Realitou je pravý opak, což potvrdil i šéf automobilky Antony Villain pro Autocar. Jakkoli Alpine dříve spojoval svou budoucnost už jen s bateriovou elektromobilitou, nyní je otevřen i dalším možnostem. A nejen na závodních okruzích, koncept Alpenglow totiž dost možná vyústí i v silniční verzi. Pokud ovšem dostane oficiální požehnání, dříve než za nějaké tři roky bychom jí vyhlížet neměli.

Alpenglow zpočátku dostal do vínku osmiválec společnosti Gibson, který spaloval vodík. Ústrojí pak produkovalo 880 koní, které mířily na zadní kola. Minulý víkend však Francouzi představili variantu Alpenglow Hy4, jenž se dočkala dvoulitrového čtyřválce naladěného na 340 koní. To je vůči originálu nemalý sešup, hnací ústrojí však s vodíkem pracuje dál.

Mimo to se změnily i některé další prvky, z čistě jednomístného vozu byl najednou dvoumístný, jenž navíc používal reálné šasí LMP3 od Ligieru. Villain uvedl, že automobilka koncept vyvíjela s ohledem na možnou produkční silniční verzi. „A proč ne? Proč nemít něco takového na silnici. Chceme se stále držet obou směrů (vodíkového a bateriového - pozn. red.). V malé sérii je pak možná dostaneme do provozu, což by bylo skvělé,“ řekl doslova.

Alpine aktuálně vyvíjí šestiválcový motor, který bude rovněž spalovat vodík a pod kapotou modernizovaného konceptu má objevit ještě letos. Co z toho ale nakonec vzejde, je ve hvězdách. Byť limitovaná silniční verze by nás nepřekvapila. Už jen proto, že Francouzi nejsou jediní, kdo s takovou myšlenkou koketuje. Vodíkem se totiž zabývají rovněž Korejci, kteří by taktéž rádi přivedli alternativní pohon na veřejné komunikace, ovšem v trochu jiné podobě - věří palivovým článkům.

Korejská média totiž znovu mluví o tom, že koncept N Vision 74 nakonec dorazí do výroby. A bude u toho právě vodíkový pohon. Očekávat jej máme v roce 2026, přičemž pod kapotou nabídne minimálně 770 koní. S těmi pak hodlá pokořit rekord Nürburgringu, jenž momentálně s časem 6 minut a 35,183 sekundy drží Mercedes-AMG One. Korejská automobilka má tedy opravdu nemalé ambice. V rámci prodejů se však již drží při zemi.

I když totiž N74 bude stát zhruba 500 milionů wonů (cca 8,36 milionu korun), Hyundai na každém z plánovaných 200 kusů prodělá kalhoty. S tím je však značka smířena, ostatně jejím cílem není výdělek, nýbrž snaha učinit vodíkovou technologii atraktivní. Přitom ještě nedávno nad ní Korejci začali lámat hůl. Víc důkazů o tom, že automobilky již na jednu kartu sázet nehodlají, snad ani není potřeba.

