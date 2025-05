Hyundai chystá návrat do Ruska, dochází mu totiž čas, musí to stihnout ještě letos. A není v tom samo včera | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Pro Korejce byl ruský trh velmi významný a jistě ani oni v roce 2022 nepředpokládali, že ho opouští na věčnost. Po třech letech už nemíní čekat na konec války, nemají totiž čas. Relativně jednoduchý pro ně bude jen letošní návrat, pak by museli začínat v podstatě od nuly.

„Čas ten otupí i ostrý břit,” zpívá se v jedné slavné české písni, od jejíhož původního vydání uplynulo už víc v ní opakované skloňovaných 20 nebo 25 let. A platit to od té doby nepřestalo. Ačkoli se zuřící konflikt na Ukrajině zdál být pro mnohé firmy nepřekročitelným limitem pro jejich další fungování v Rusku, po třech letech od jeho vypuknutí už na věc hledí pragmatičtěji. A automobilový sektor není výjimkou - pokud něco výslovně neomezují platné sankce, ring pro další působení v největší zemi světa je volný.

V Rusku bylo loni ostatně i bez přítomnosti západních značek prodáno 1,57 milionu nových vozů. To je lepší výsledek než třeba v Itálii (1,56 milionu aut) či Španělsku (1 milion aut), po Německu 2,81 milionu) a Francii (1,71 milionu) se tedy tento trh stal třetím největším v Evropě. A to je pro spoustu automobilek - zvlášť těch, které dnes mají problémy s odbytem v Číně, Evropě nebo USA - příliš velké lákadlo.

Zavedené značky dnes ostatně mají problém konkurovat hlavně Číňanům, kteří ke všemu využili situace a uvolněné pozice v Rusku sami obsadili. Jak ale opakované konstatuje ruský Avtostat na základě svých analýz, ruská klientela u čínských automobilek často nakupuje jen proto, že nemá lepší možnost. Pokud by ale došlo k návratu dříve populárních výrobců, davy zákazníků by ihned zamířily do jejich showroomů.

Není tedy nakonec divu, že The Korea Herald informuje, že Hyundai zvažuje svůj návrat do Ruska bez ohledu na to, jestli válka skončí. Využil by tak opci ke zpětnému odkupu své bývalé továrny v Petrohradu, která je sama o sobě důvodem, proč jedná tak rychle - je totiž platná jen do konce letošního roku. Pokud by Korejci tuto možnost nestihli, začínali by v Rusku tak trochu od nuly. Není tedy divu, že na celé věci už mají dávno pracovat, neboť první zmínky o jejich možném návratu jsou spojeny již s loňským listopadem. Značka pak sice něco takového dříve vyvracela, nyní ale již pouze nehodlá věc komentovat.

Dost možná je tedy už ruka znovu v rukávu. A nejspíš nejen u Korejců. Ruská média totiž zmiňují, že stále více automobilek, které ze země odešly, aktuálně žádá o obnovu ochranných známek vázaných k jejich autům. To sice jejich návrat samo o sobě nepotvrzuje, indicií k němu vedoucích je ale ve hře stále více. A protože spousta lidí pochopila, že prodejem nových aut v Rusku válku nikdo nepodporuje, ale spíš oslabuje pozici Číňanů, s větším odporem veřejnosti nelze počítat. Ostatně zlobili byste se, kdyby se Škoda vrátila do Ruska, které pro ni bylo druhým největším trhem světa? A pokud ano, proč vlastně?

V Petrohradu se mimo jiné vyráběl Solaris, který byl před válkou jedním z nejžádanějších vozů na ruském trhu. Není tak divu, že Korejci touží po návratu, prý na něm už intenzivně pracují. Foto: Hyundai

Zdroj: RG,The Korea Herald, Avtovzglyad, Avtostat

Petr Prokopec

