Hyundai končí s dostupnými auty pro nadšence poslední stovkou extra kusů, do Česka nedorazí ani jeden
Petr ProkopecPřipusťme, že stylizace vozu snad po vzoru Batmobilu je odvážná, přesto pohled na něj, jak se vyloženě těší na řezání blížících se zatáček, žene slzy do očí. U nás už ho nekoupíte nějaký čas a ani rozlučková edice na tom nic nezmění.
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Hyundai končí s dostupnými auty pro nadšence poslední stovkou extra kusů, do Česka nedorazí ani jeden
19.6.2026 | Petr Prokopec
Připusťme, že stylizace vozu snad po vzoru Batmobilu je odvážná, přesto pohled na něj, jak se vyloženě těší na řezání blížících se zatáček, žene slzy do očí. U nás už ho nekoupíte nějaký čas a ani rozlučková edice na tom nic nezmění.
„Nesnáším loučení, jsem dál a v hlavě mě máš. Mně na tom záleží, to zlý a hloupý smaž,“ zpíval svého času snad ze všech českých rádií Michal David. Jeho slova mi v posledních letech zní v hlavě stále častěji, neboť automobilky začínají na věčnost posílat auta, za které by řada lidí pomalu vraždila. Na jejich místo pak míří novinky, které nejsou zajímavé ani vzhledově, ani svou technikou, natož pak cenou.
Evropa se tak už před dvěma lety musela rozloučit s jedním z nejlepších dostupných korejských hot hatchů, modelem Hyundai i20 N. To se dočkalo přeplňované jedna-šestky, která byla naladěna na 204 koní. Jejich přenos na 18palcová přední kola pak zajišťoval šestistupňový manuál, který vás ihned dostal do centra dění. A jakkoli se cena postupem času zvedla z původních 599 990 Kč na 640 tisíc korun, stále šlo o zajímavější nabídku, než jakou představuje jediný nástupce v podobě Ioniqu 5 N - už proto, že aktuálně stojí od 1,8 milionu Kč výš.
Malý hot hatch nicméně ze světa nezmizel úplně, Korejci ho mimo Evropu ponechali v prodeji, také tam se ale jeho éra blíží ke konci, tentokrát přirozeně. K mání tedy zůstal i v Austrálii, kde nyní Hyundai přichází s limitovanou rozlučkovou sérií Shadow Edition. Ta se dočkala hlavně 18palcových litých kol s matně bronzovým povrchem, která vozu skutečně sluší. Podobně jako červeně lakované detaily, které se objevují ve spodní části karoserie zejména na prazích, což z auta dělá tak trochu malý Batmobil. Kromě vyobrazené černé pak k mání bude i bílá barva karoserie, dál nic.
Ze specifik vozu to ale není vše, novinky se nastěhovaly také do interiéru, kde středovou konzoli zdobí plaketka s pořadovým číslem vozu. Dále lze zmínit hlavici manuální převodovky obšitou Alcantarou, přičemž stejný materiál se nastěhoval také na volant. Zajímavý je též vzor zakázkových koberečků, který kopíruje povrch pneumatik Pirelli P Zero, které jsou pro tuto edici standardem. Vše ostatní ale zůstává při starém, a to včetně přeplňované jedna-šestky i manuální převodovky.
Ve finále tedy změn mnoho není, a nebýt bronzových ráfků, nejspíše si jich nikdo ani nevšimne. Může se proto zdát být šílenstvím, že Hyundai chce za edici Shadow minimálně 41 500 australských dolarů (cca 610 tisíc Kč), tedy o 4 000 AUD (59 tisíc korun) víc než za standardní provedení. Jenže i tak se dá předpokládat, že všech 100 kusů zmizí rychleji než pára nad hrncem. Jak už padlo, jde o rozlučku se stávající generací, a tedy poslední kapitolu jedné éry.
Hyundai totiž již odhalilo nové provedení i20, které se bude vyrábět v Brazílii a Turecku. Zatímco však jeho rozvor zůstává na dosavadních 2 580 milimetrech, v rámci výšky došlo na nárůst o 55 mm. Korejci totiž novinku titulují jako „skoro-SUV“. Tomu pak samozřejmě odpovídá i její karoserie. Pod ní pak zatím zamířily pouze litrové tříválce, a jakkoli je možné, že dorazí i silnější motor, hot hatch s manuálem je zkrátka definitivní minulostí. Nezbývá tak nic jiného, než abychom se zas jednou rozloučili...
S modelem i20 N Hyundai přišlo v říjnu 2020, v Evropě přesto skončil už v roce 2024, když si Korejci usmysleli, že otylé elektrické SUV za 1,8 milionu je dobrá náhrada. Se zbytkem světa se loučí až nyní i touto verzí Shadow Edition pro Austrálii. Tam skončí všech 100 kusů, u nás 0. Poté se za i20 N zavře voda a podobné už znovu nepřijde. Foto: Hyundai
Zdroj: Hyundai
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